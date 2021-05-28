https://ria.ru/20210528/kulishov-1734454018.html

Владимир Кулишов: пограничникам хватит сил защитить интересы РФ в Арктике

Владимир Кулишов: пограничникам хватит сил защитить интересы РФ в Арктике - РИА Новости, 28.05.2021

Владимир Кулишов: пограничникам хватит сил защитить интересы РФ в Арктике

Развитие Северного морского пути сделало более интенсивной службу российских пограничников в Арктике, но они готовы вовремя реагировать на изменения обстановки... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T11:00

2021-05-28T11:00

2021-05-28T11:00

россия

северный поток — 2

ямал спг

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

владимир кулишов

интервью

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Развитие Северного морского пути сделало более интенсивной службу российских пограничников в Арктике, но они готовы вовремя реагировать на изменения обстановки в этом регионе – об в этом во второй части интервью РИА Новости по случаю Дня пограничника заявил первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ РФ генерал армии Владимир Кулишов. Он также рассказал, как пограничники сотрудничают со своими зарубежными коллегами, как опыт, полученный при обеспечении безопасности чемпионата мира по футболу 2018 года, пригодится сейчас на европейском первенстве, и какие умные собаки, которых не заменить приборами, задействованы по периметру границ России.– В ноябре прошлого года после договоренности о прекращении огня в Нагорном Карабахе российские пограничники по просьбе армянской стороны развернули дополнительные силы на границе Армении и Азербайджана. Подразделения Пограничной службы также вошли в состав межведомственного центра гуманитарного реагирования. Как сейчас специалисты оценивают итоги более чем полугодовой работы наших пограничников в этом районе? Сообщалось, что в район Карабаха переместились иностранные боевики, прошедшие Сирию. Как организовано противодействие им?– Новым фактором, определяющим содержание деятельности Пограничной службы ФСБ России, стало участие в реализации Указа Президента Российской Федерации "О мерах по поддержанию мира в Нагорном Карабахе". Своевременно организованы и проведены встречи с руководством пограничных ведомств Азербайджана и Армении. В сжатые сроки сформирован и направлен на территорию Армении резерв Пограничной службы ФСБ России, которым организована служба на пяти пограничных постах. Принятые меры позволили стабилизировать ситуацию и обеспечить контроль армяно-азербайджанского участка границы. Отработанная практика совместной деятельности пограничных органов и территориальных органов безопасности по выявлению и задержанию иностранных наемников при возможном пересечении государственной границы позволяет нам эффективно пресекать данные попытки.– В целом на каком уровне сейчас находится сотрудничество Пограничной службы с коллегами из других стран СНГ? Как обеспечивается защита границ в странах Центральной Азии на фоне активности целящихся туда международных террористов, разместившихся на севере Афганистана? Удается ли надежно контролировать миграционные потоки? Какие практические наработки российских пограничников используют наши партнеры в этом регионе?– Пограничная служба ФСБ России развивает пограничное сотрудничество, используя формат двусторонних и многосторонних отношений с 57 пограничными структурами 48 государств мира. При этом приоритетным является взаимодействие с пограничными ведомствами государств–участников СНГ, которое осуществляется в рамках Совета командующих Пограничными войсками.В 2020 году основные усилия были направлены на выработку и реализацию совместных мер по обеспечению пограничной безопасности внешних границ государств–участников СНГ, включая афганское направление, а также поддержание взаимодействия, в том числе в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, в рамках 5-го Регионального совещания руководителей пограничных ведомств государств–участников СНГ (Самарканд, февраль 2020 года) рассмотрены вопросы укрепления системы обеспечения пограничной безопасности внешних границ Центрально-Азиатского региона в условиях дальнейшего обострения обстановки в приграничных районах Афганистана. Выработаны меры, препятствующие проникновению на территорию СНГ лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности, членов международных террористических организаций, принимавших участие в боевых действиях на территории Сирии, Ирака и Афганистана.Продолжена практика проведения совместных специальных пограничных операций с нашими партнерами, в результате которых в 2020 году задержано 145 незаконных мигрантов, более 3,3 тысячи нарушителей режимов государственной границы. Из незаконного оборота изъято 35 единиц огнестрельного оружия, большое количество боеприпасов и наркотических средств, наложено штрафов на общую сумму свыше 6,2 миллиона рублей. В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в 2020 году мероприятия международного сотрудничества с иностранными партнерами проходили, как правило, с использованием телекоммуникационных систем в формате видеоконференции.– В начале 2021 года сменилась администрация США. Сказалось ли это на контактах российских и американских пограничников? И в чем сейчас заключается взаимодействие погранслужб России и США?– С коллегами из США мы поддерживаем контакты на международном уровне в рамках Арктического форума береговых охран (ACGF) и Форума пограничных ведомств/береговых охран государств северной части Тихого океана (NPCGF), а также в двустороннем региональном формате с 17 районом Береговой охраны США на Аляске. В ходе практического взаимодействия решаются вопросы соблюдения правовых режимов акваторий, совместного противодействия незаконному, несообщаемому и нерегулируемому промыслу морских биологических ресурсов, а также поиска и спасения людей и судов, терпящих бедствие на море. Мы, как и американские коллеги, прагматично подходим к сотрудничеству, используя его возможности для выполнения задач, стоящих перед пограничниками.Так, например, в июле 2020 года в акватории Берингова моря проведено совместное патрулирование с участием пограничного патрульного корабля ПУ ФСБ России по восточному арктическому району и корабля 17-го района БОХР США, в ходе которого отработано тактическое взаимодействие при выполнении задач пограничной деятельности.Учитывая ограничения вследствие пандемии COVID-19, ряд встреч с представителями БОХР США мы провели в формате видео-конференц-связи. При согласовании действий корабельного состава в северной части Тихого океана была задействована автоматизированная система обмена информацией, разработанная российскими специалистами. Так что в данном случае никакие внутригосударственные изменения в США не повлияли на результативность практического взаимодействия.– Эксперты по безопасности в один голос дали высшую оценку уровню безопасности проведенного в России в 2018 году чемпионата мира по футболу. Свою весомую лепту в этот успех внесли и пограничники. За счет чего удалось четко обеспечить въезд-выезд громадного числа зарубежных болельщиков? Оказался ли этот опыт востребован у зарубежных коллег, будет ли он применяться для обеспечения безопасности других крупных международных спортивных мероприятий – например, чемпионата Европы по футболу или еще более грандиозного турнира, футбольного первенства мира-2022 в Катаре?– В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года мы заблаговременно начали работу по обеспечению организованного въезда и выезда большого количества болельщиков. В тесном взаимодействии с МИДом и Минкомсвязи (в настоящее время – Минцифры) России, а также другими федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными осуществлять государственный контроль в пунктах пропуска через государственную границу, были внесены коррективы в законодательство Российской Федерации, выработаны и реализованы совместные технологические и технические решения, позволившие обеспечить бесперебойный пропуск иностранных граждан через границу. В результате в 2018 году была впервые применена технология, позволяющая пересечь границу в пунктах пропуска по персонифицированной карте зрителя (паспорт болельщика) в электронной форме, в том числе на внешних границах Союзного государства. Для этого иностранец заблаговременно отправлял запрос в Минцифры России, откуда по электронной почте поступали сведения об оформлении ему паспорта болельщика. Для оперативного внесения изменений и исправления ошибок в электронных документах иностранных граждан в крупных пунктах пропуска осуществлялась техническая поддержка специалистов соответствующих ведомств, что позволяло значительно ускорить процесс пропуска через границу гостей чемпионата.Всего в ходе подготовки и проведения ЧМ-2018 по футболу через государственную границу Российской Федерации пропущено более 17 миллионов человек. В условиях возросшего пассажиропотока также значительно увеличилось количество лиц опасной категории. Во въезде в Россию отказано более 240 иностранцам с признаками причастности к международным террористическим и экстремистским организациям и иной противоправной деятельности. Пресечено более 640 попыток нарушения российской границы иностранными болельщиками, изыскивавшими возможность незаконной миграции в страны Западной Европы.Наш опыт был эффективно использован белорусскими партнерами в рамках подготовки и проведения II Европейских игр 2019 года и уже реализуется нами при подготовке к матчам чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года, которые состоятся в этом году в Санкт-Петербурге.– Регулярно приходят сообщения о пресечении нашими пограничниками фактов незаконного рыболовства, особенно на побережье Дальнего Востока. Какова динамика браконьерства, насколько велик ущерб от противоправной деятельности? Кто является основным нарушителем законов в этой сфере?– Проблема охраны и рационального использования биологических ресурсов не утрачивает своей важности и актуальности. Сохраняющийся за рубежом спрос на российские морские биоресурсы и дериваты диких животных остается основным мотивом вовлечения населения приграничья в браконьерский промысел и участие в контрабанде, а также осуществления противоправной деятельности недобросовестными российскими и иностранными рыбопромысловыми компаниями. Практически ежедневно пограничники сталкиваются с фактами незаконной добычи и реализации морских биологических ресурсов, особенно их дорогостоящих ценных и особо ценных видов (крабы, морские гребешки, креветки), а также дериватов редких и исчезающих видов растений и животных. Количество возбужденных пограничными органами дел об административных правонарушениях в области охраны окружающей среды и природопользования исчисляется тысячами, а суммы административных штрафов – сотнями миллионов рублей. За последние три года количество выявленных нарушений возросло почти на 9%, а сумма штрафов превысила 1 миллиард рублей. Аналогичный рост наблюдается и по преступлениям. Так, в 2020 году пограничными органами возбуждено более 400 уголовных дел за совершение преступлений, предусмотренных статьями 253, 256, 258.1 Уголовного кодекса России. Наиболее остро проблема браконьерства проявляется в Тихоокеанском регионе, где сосредоточены основные объемы особо ценных и ценных водных биоресурсов. Так, в 2020 году пограничными органами на данном направлении выявлено более 2,5 тысячи административных правонарушений и около 150 преступлений, что составляет порядка 40% от всех возбужденных дел в сфере природопользования. Из незаконного оборота изъято около 65% от общего количества водных биоресурсов и продукции. В Баренцевом, Каспийском, Азовском и Черном морях также остаются актуальными проблемы незаконной добычи и реализации водных биоресурсов. Пограничными органами пресекаются попытки браконьерства осетровых и иных ценных видов рыб, краба и креветок.Незаконный промысел и контрабанда дериватов редких и исчезающих видов растений и животных характерны для китайского участка государственной границы. В 2020 году на приграничной территории изъято более 26 тонн незаконно добытых редких (охраняемых) видов растений, среди которых преобладает родиола розовая. Общий размер пресеченной контрабанды дериватов оценивается на сумму более 20 миллионов рублей.– Насколько велики риски и угрозы возникновения природных и техногенных чрезвычайных ситуаций по периметру российской границы? Есть ли проблемные точки? Как здесь Погранслужба взаимодействует с МЧС?– Проблемы есть, но они успешно решаются. В основном это касается трансграничных пожаров, когда огонь распространяется с большой скоростью и зависит от направления ветра. На количество таких случаев напрямую влияет погода, и если в приграничных регионах долгое время нет дождей, опасность возникновения пожаров многократно возрастает. Данные риски наиболее актуальны для российско-казахстанского участка, но в той или иной степени касаются и всех остальных.В интересах борьбы с такими явлениями на местах в пограничных органах организовано взаимодействие с подразделениями МЧС России, которые активно и эффективно помогают предотвратить угрозы возникновения природных и техногенных катастроф на государственной границе, переноса их на сопредельную территорию, а также уничтожения либо повреждения технических средств охраны границы.– Одно из ключевых направлений работы Пограничной службы – защита безопасности и интересов России в Арктическом регионе. Число задач там растет: увеличиваются объемы международных перевозок по Северному морскому пути, да и все больше не только стран, но и транснациональных корпораций, которые претендуют на ресурсы и территории в Арктике. Чувствуется ли из-за этого рост напряженности на наших северных границах?– Наша деятельность по защите и охране экономических и иных законных интересов в Арктике неразрывно связана с национальной морской политикой, реализуемой в рамках государственных программ и стратегий развития региона. Мы сформировали систему мониторинга и анализа обстановки в арктических морях. Регулярно организуем, проводим и принимаем участие в совместных антитеррористических и поисково-спасательных учениях. Сопровождаем развитие Северного морского пути, участвуем в обеспечении безопасности судоходства, разведки и эксплуатации энергетических ресурсов. Активизация экономической деятельности, связанная с увеличением объемов и интенсивности транспортировки углеводородного сырья по Северному морскому пути, а также развитием инфраструктуры морских портов и объектов нефтегазовых месторождений, привела к росту судоходства в Арктике на 16%, что потребовало от нас внесения определенных корректив в служебную деятельность. В этих целях организовано патрулирование с задействованием пограничных кораблей и авиации ФСБ России транспортных коммуникаций и районов рыбного промысла в акваториях Карского и Берингова морей, а также в районах архипелага Шпицберген и регулирования НЕАФК. По сравнению с 2019 годом на 230 суток увеличилась продолжительность службы кораблей, почти в 1,5 раза возросло количество вылетов авиации ФСБ России. Имеющиеся силы и средства позволяют и в дальнейшем наращивать интенсивность службы в целях своевременного реагирования на изменения обстановки в регионе. Так что любой всплеск напряженности на наших северных рубежах будет нивелирован.– Россия подала заявку в международные организации на расширение границ континентального шельфа в Арктике. В случае получения положительного результата насколько увеличится территория, которую российские морские пограничники будут обязаны контролировать? Прорабатывается ли уже сейчас этот вопрос?– В настоящее время в соответствии со статьей 76 Конвенции ООН по морскому праву границы континентального шельфа, принадлежащего прибрежному государству, установлены на удалении до 200 морских миль от исходных линий (побережья). Российской Федерацией подана и профильными ведомствами сопровождается заявка в Комиссию ООН по границам континентального шельфа на их расширение в Северном ледовитом и Тихом океанах путем присоединения хребта Ломоносова, Чукотского поднятия и поднятия Менделеева, а также разделяющих их котловины Подводников и Чукотской котловины. В случае принятия указанной Комиссией положительного решения Российская Федерация может расширить зону континентального шельфа в Арктическом регионе на 1,2 миллиона квадратных километров (до 350 морских миль). Что касается вопроса контроля данных территорий, то корабельный состав пограничных органов уже сейчас способен выполнять задачи в отдаленных арктических акваториях.– Есть ли в составе морской Погранслужбы в Арктике корабли и суда ледового класса? В свете развития Севморпути будет ли Погранслужба заказывать у промышленности корабли и суда подобного класса? Сколько кораблей и катеров получили российские морские пограничники в 2020 году, каковы планы обновления корабельно-катерного состава морской Погранслужбы на 2021 год?– В составе пограничных органов несут службу корабли различных проектов, предназначенные для выполнения всего спектра поставленных задач пограничной деятельности, в том числе в Арктическом регионе. В настоящее время корабли, несущие службу в Арктике, способны преодолевать средний однолетний лед толщиной до 0,9 метра. В плановом порядке ведется строительство серии пограничных сторожевых кораблей ледового класса проекта 22100, предназначенных для охраны государственной границы, а также морских биоресурсов исключительной экономической зоны и континентального шельфа Российской Федерации, в том числе в Арктике. Непосредственно для Арктического региона заложен первый пограничный сторожевой корабль проекта 23550, водоизмещением около 8,5 тысяч тонн. До сегодняшнего дня кораблей с таким большим водоизмещением и функциональностью в составе пограничных органов не было. Всего в 2020 году на вооружение подразделений береговой охраны поступили шесть единиц корабельного состава. В текущем году ожидается поставка еще 43 кораблей и катеров.– Широко известно выражение "граница на замке". Но "замок" этот состоит из многих "деталей", иными словами, пограничники решают свои задачи с помощью разнообразных средств. Каковы цифры, отражающие долю современных образцов вооружения и техники, которыми оснащены российские пограничники? Какие основные новинки они получили за последний год и готовятся принять в ближайшем будущем? В приобретении каких новейших средств связи, техники и вооружения сейчас наиболее нуждается Погранслужба?– На сегодняшний день доля современных образцов вооружения и техники, которыми оснащены российские пограничники, превысила 65% от их общего количества. Техническое оснащение пограничных органов носит плановый характер и осуществляется в рамках Программы вооружения Пограничной службы на период до 2027 года. В настоящее время в пограничных органах применяется более 100 наименований современных технических средств, разработанных отечественными предприятиями промышленности и отвечающих мировым требованиям и стандартам. Их работа основана на различных физических принципах действия, что обеспечивает своевременное обнаружение и задержание нарушителей пограничного законодательства. В 2020 году для охраны морских и сухопутных участков государственной границы на вооружение пограничных органов принято более 10 новых изделий, включая новейшие береговые радиолокационные станции, телевизионно-оптические и тепловизионные системы и комплексы, автономные посты технического наблюдения и сигнализационные приборы. Осуществляется закупка современных транспортных средств на колесной и гусеничной базе, в том числе квадроциклов, а также новейших мобильных комплексов технических средств наблюдения и радиосвязи, светотехнических средств, размещенных на базе автомобилей повышенной проходимости.– С учетом бурного развития и активного применения беспилотников есть ли у Погранслужбы свои средства противодействия им? Достаточно ли у российских пограничников своих БПЛА, а также робототехники для мониторинга и контроля морской и сухопутной границ?– В настоящее время противодействие противоправному использованию беспилотников на государственной границе является одной из приоритетных задач. Для ее решения нами был апробирован ряд технических средств, которые достаточно хорошо зарекомендовали себя. В настоящее время мы эксплуатируем подобные технические средства и планируем наращивать наши усилия в этом направлении. В интересах охраны границы пограничники активно используют беспилотные авиационные системы отечественного производства, в том числе квадрокоптерного типа, а также мобильные привязные аэростатные комплексы видеонаблюдения, предназначенные для дистанционного контроля за удаленными участками границы и координации действий пограничных нарядов при проведении пограничных поисков. Беспилотники имеются на вооружении всех пограничных органов, их количественное и качественное состояние позволяет нам эффективно решать широкий спектр задач пограничной деятельности. При этом поставки и интенсивность применения БПЛА постоянно наращиваются. На постоянной основе нами осуществляется мониторинг новейших разработок отечественной промышленности в данной области для возможного использования в интересах пограничной деятельности. Перспективы для разработки и внедрения таких систем имеются.– Сейчас цифровые технологии все активнее используются в самых разных сферах. А идет ли цифровизация в Погранслужбе? Возможно ли, что и искусственный интеллект станет помощником в охране границы? И если да, то до каких пределов? Не исчезнет же полностью легендарный образ пограничника со служебной собакой? – В настоящее время цифровизация пограничной деятельности осуществляется преимущественно в пунктах пропуска через государственную границу. Это связано с активным использованием российскими и иностранными гражданами биометрических паспортов, различного рода электронных документов, что требует автоматизации пограничного контроля. Для сокращения времени пограничных процедур в отношении граждан Российской Федерации, имеющих паспорта с биометрическими данными, завершена работа по созданию и испытанию автоматических кабин паспортного контроля, разработанных отечественными предприятиями. Первые 20 автоматических кабин, оснащенных интуитивно понятным интерфейсом, установлены и введены в эксплуатацию в новом терминале "С" международного аэропорта "Шереметьево". Дальнейшее внедрение подобных автоматизированных систем планируется осуществлять в рамках строительства, реконструкции и технического оснащения пунктов пропуска.Что касается искусственного интеллекта, внедрение и апробация которого только сейчас осуществляется крупнейшими российскими и мировыми компаниями в области цифровой экономики, то данную сферу деятельности еще предстоит изучить соответствующим научным и техническим подразделениям ведомства. Мы внимательно следим за развитием современных цифровых технологий для возможного использования в сфере обеспечения пограничной безопасности.– Что касается собак – насколько активно они продолжают использоваться в практике Пограничной службы? Ведется ли улучшение служебных пород для повышения эффективности их работы?– Служебные собаки по-прежнему являются эффективным средством усиления пограничных нарядов. Каждый день на охрану государственной границы Российской Федерации заступают тысячи сотрудников, и вместе с ними на службу выходят сотни собак, которых с полным основанием можно считать незаменимыми помощниками пограничников. В современных условиях охраны границы специалист-кинолог с розыскной собакой используется для поиска, обнаружения и задержания нарушителей границы, осмотра местности и территорий, обнаружения взрывчатых веществ, наркотических средств и оружия, а также решения иных задач пограничной деятельности.Следует отметить, что изречение "ни один современный прибор не заменит обоняние служебной собаки" остается актуальным и по сей день. Основными породами собак, используемыми в пограничной деятельности для поиска и задержания нарушителей, остаются немецкие овчарки, в поиске и обнаружении наркотических средств и взрывчатых веществ – лабрадоры и спаниели. С недавнего времени в пограничных органах стала активно использоваться порода собаки бельгийская овчарка. Она обладает высоким уровнем интеллекта, хорошими охранными и розыскными качествами и может применяться для решения любых задач пограничной деятельности.– Везде ли, как положено, морская государственная граница РФ проходит в 12 милях от берега, а экономическая морская зона – в 200 милях? Нет ли здесь спорных вопросов и районов? Вспоминается инцидент в ноябре 2020 года с эсминцем США "Джон Маккейн" в районе залива Петра Великого на Дальнем Востоке. Насколько обоснованными были претензии американской стороны?– В соответствии с российским законодательством и международными нормами государственная граница Российской Федерации в морских пространствах определяется по внешней границе территориальных вод, расстояние которых, как правило, составляет 12 морских миль от берега. Исключительная экономическая зона является районом, находящимся за пределами территориальных вод, и не превышает 200 морских миль. Данные правила не распространяются на так называемые исторические заливы. На основании особых географических условий и оборонного значения залива Петра Великого, а также исторической принадлежности вод залива Российской Империи и впоследствии Советскому Союзу, правопреемником которого является Российская Федерация, постановлением Совета Министров СССР от 4 июля 1957 года были установлены правовой режим исторического залива и граница внутренних морских вод. Конечно же есть страны, в частности США, которые стремятся поставить под сомнение территориальную целостность нашего государства и не признают мотивированную позицию Российской Федерации в отношении статуса залива Петра Великого. Вместе с тем претензии со стороны Америки являются необоснованными с точки зрения международного права. Произошедший инцидент в ноябре 2020 года в заливе с эсминцем ВМС США "Джон Маккейн" является нарушением государственной границы Российской Федерации. Мы принимаем меры по пресечению любых провокационных действий в строгом соответствии с нормами международного права и российского законодательства. Также хотелось бы отметить, что за исключением залива Петра Великого, принадлежащего Российской Федерации, историческими заливами обладают и иные государства. К примеру, Норвегия считает своими территориальными водами Варангер-фьорд с шириной входа около 30 морских миль, Тунис – Габесский залив (50 морских миль), Канада – Гудзонов залив (около 50 морских миль).– Вряд ли можно спорить с тем фактом, что в усиленной защите нуждаются крупные трансграничные топливно-энергетические проекты, например, "Ямал-СПГ", "Южный поток" и "Северный поток 2". Как российские пограничники помогают обеспечивать безопасность в районах, где пролегают эти маршруты?– Для обеспечения безопасности объектов морской экономической деятельности Пограничной службой ФСБ России совместно с Национальным антитеррористическим комитетом совершенствуется система противодействия террористической деятельности в морском пространстве. На базе пограничных органов в пяти городах развернуты аппараты оперативных штабов в морских районах (бассейнах) по противодействию терроризму. Одной из задач является нейтрализация выявленных и формирующихся террористических угроз в морском пространстве Российской Федерации, в том числе принятие мер по пресечению возможных террористических актов или провокационных действий, создающих непосредственную угрозу в отношении данных объектов. На регулярной основе подразделения береговой охраны принимают участие в проведении антитеррористических учений и тренировок на море, в ходе которых отрабатываются вопросы пресечения возможных террористических актов (диверсий) на различных видах судов и морских объектах.– Российские пограничники обеспечивают безопасность нашей страны вместе с Вооруженными силами. Каковы форматы совместной работы, в частности, участие Пограничной службы в учениях, проводимых Министерством обороны? – Взаимодействие пограничных органов с Вооруженными Силами Российской Федерации регламентировано федеральным законодательством и предполагает совместную деятельность как в мирное, так и в военное время. В мирное время в соответствии с Законом Российской Федерации "О Государственной границе Российской Федерации" Вооруженные Силы Российской Федерации выделяют пограничным органам силы и средства для участия в пограничных поисках и пограничных операциях. Порядок взаимодействия ежегодно уточняется и отрабатывается в ходе совместных учений и тренировок, проводимых под руководством пограничных органов непосредственно на государственной границе и приграничной территории Российской Федерации. Взаимодействие пограничных органов с Вооруженными Силами Российской Федерации в области обороны осуществляется в рамках Федерального закона "Об обороне", на основе которого пограничные органы в составе органов федеральной службы безопасности привлекаются для выполнения отдельных задач, связанных, в первую очередь, с участием в выполнении мероприятий территориальной обороны и обеспечении мер военного положения в приграничных субъектах Российской Федерации. Ежегодно пограничные органы принимают участие в мероприятиях подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации, проводимых по планам Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации и командующих войсками военных округов. Так, в 2020 году пограничные органы приняли активное участие в стратегическом командно-штабном учении "Кавказ-2020", в ходе которого успешно отработали задачи по выявлению и недопущению проникновения через государственную границу диверсионно-разведывательных групп и террористических формирований, а также пресечению их деятельности, информационному противоборству и поддержанию благоприятного оперативного режима на государственной границе, проведению фильтрационных и режимных мероприятий на приграничной территории. В 2021 году аналогичные задачи будут отработаны в ходе стратегического командно-штабного учения "Запад-2021". Таким образом, сложившаяся система взаимодействия пограничных органов с Вооруженными Силами Российской Федерации позволяет успешно решать совместные задачи по обеспечению безопасности Российской Федерации в современных условиях.– Сегодня руководством страны уделяется значительное внимание патриотическому воспитанию молодого поколения. А как обстоят дела с воспитанием молодежи в Пограничной службе ФСБ России и пограничных органах?– Обстановка последних лет, для которой характерны попытки западной культуры, различных объединений и организаций разрушить ценностные установки нашего общества, требует усилить работу по патриотическому воспитанию наших граждан. Подрастающее поколение – это будущее нашего государства. Именно поэтому вопросам воспитания, формирования у молодых людей уважения к закону и гражданской ответственности нами уделяется самое пристальное внимание. Важнейшим в этом направлении считаем воспитание подрастающего поколения настоящими патриотами и будущими защитниками Отечества. В пограничной среде работа с детьми организована в рамках кадетского движения и отрядов "Юные друзья пограничников", история образования которых уходит в далекие 50-е годы прошлого столетия.В настоящее время на территории субъектов Российской Федерации при участии пограничных органов и ветеранов пограничной службы действует более тысячи военно-патриотических объединений, общая численность их участников составляет свыше двадцати тысяч человек. Начиная с раннего детства, ребята приобщаются к истории Отечества и пограничной службы, знакомятся с традициями и основами пограничной службы.Форм и методов работы с молодежью существует великое множество, но среди их разнообразия выделил самые, на наш взгляд, важные. Это сохранение памяти о подвигах воинов-пограничников, приумножение славных пограничных традиций, подготовка и привлечение подрастающего поколения к охране государственной границы, и, конечно же, передача ветеранами своего богатейшего служебного и жизненного опыта будущим стражам границы. Уверен, что проводимая нами работа приносит положительные результаты в воспитании гражданина и патриота. Показателем ее результативности является стабильно высокое количество жителей приграничных регионов, изъявивших желание к поступлению в пограничные институты и на службу в пограничные органы.Исторически граница нуждалась не только в преданных и любящих свою страну людях, но и испытывала потребность в их профессионализме. В связи с этим нами выстроена система профессиональной ориентации молодежи на военную службу в пограничных органах. Несомненно, те, кто сейчас постигает азы пограничной науки в отрядах ЮДП или за партой в кадетских или лицейских классах, в будущем обязательно прославят пограничную службу и станут частью ее истории!Первую часть интервью читайте здесь.

https://radiosputnik.ria.ru/20210519/granitsa-1733038586.html

https://ria.ru/20210521/mid-1733254364.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210509/ssha-1731559352.html

https://rsport.ria.ru/20210512/futbol-1731888783.html

https://ria.ru/20200828/turisty-1576392420.html

https://ria.ru/20210521/rasshirenie-1733300008.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210527/nato-1734390965.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210208/sobaki-1596205851.html

https://ria.ru/20210521/vospitanie-1733374751.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, северный поток — 2, ямал спг, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир кулишов, интервью