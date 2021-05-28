https://ria.ru/20210528/krym-1734597037.html

Крымские немцы обвинили посольство в Москве в нарушении их прав

Крымские немцы обвинили посольство в Москве в нарушении их прав - РИА Новости, 28.05.2021

Крымские немцы обвинили посольство в Москве в нарушении их прав

Глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель назвал беспрецедентным нарушением прав человека отказ посольства ФРГ в Москве крымчанам в... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T14:48

2021-05-28T14:48

2021-05-28T14:48

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юрий гемпель

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республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости. Глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель назвал беспрецедентным нарушением прав человека отказ посольства ФРГ в Москве крымчанам в получении виз."Были попытки открыть визы в посольстве Германии в Москве, но там отказали. У нас на полуострове проживает порядка 2 тысяч немцев. У практически каждого из них есть родственники в Германии. И их лишили возможности приезда туда. Это прямое и беспрецедентное нарушение прав человека. Как ситуация будет развиваться дальше в этом вопросе, непонятно", - сказал Гемпель в крымском пресс-центре МИА "Россия сегодня".По его словам, крымчан отправляют открывать визы в посольство в Киеве.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210527/krym-1734405788.html

https://ria.ru/20210524/migratsiya-1733677278.html

россия

республика крым

севастополь

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россия, юрий гемпель, владимир путин, республика крым, севастополь, оон, общество