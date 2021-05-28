Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210528/krym-1734597037.html
Крымские немцы обвинили посольство в Москве в нарушении их прав
Крымские немцы обвинили посольство в Москве в нарушении их прав - РИА Новости, 28.05.2021
Крымские немцы обвинили посольство в Москве в нарушении их прав
Глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель назвал беспрецедентным нарушением прав человека отказ посольства ФРГ в Москве крымчанам в... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T14:48
2021-05-28T14:48
россия
юрий гемпель
владимир путин
республика крым
севастополь
оон
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596240702_0:2:3072:1729_1920x0_80_0_0_2d54de0f23ddfe3620ec98b4ee599815.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости. Глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель назвал беспрецедентным нарушением прав человека отказ посольства ФРГ в Москве крымчанам в получении виз."Были попытки открыть визы в посольстве Германии в Москве, но там отказали. У нас на полуострове проживает порядка 2 тысяч немцев. У практически каждого из них есть родственники в Германии. И их лишили возможности приезда туда. Это прямое и беспрецедентное нарушение прав человека. Как ситуация будет развиваться дальше в этом вопросе, непонятно", - сказал Гемпель в крымском пресс-центре МИА "Россия сегодня".По его словам, крымчан отправляют открывать визы в посольство в Киеве.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210527/krym-1734405788.html
https://ria.ru/20210524/migratsiya-1733677278.html
россия
республика крым
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596240702_47:0:2779:2048_1920x0_80_0_0_8183f42dad33d7a110ede4540a3ff581.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, юрий гемпель, владимир путин, республика крым, севастополь, оон, общество

Крымские немцы обвинили посольство в Москве в нарушении их прав

14:48 28.05.2021
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковСотрудник полиции у посольства Германии в Москве
Сотрудник полиции у посольства Германии в Москве - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости. Глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель назвал беспрецедентным нарушением прав человека отказ посольства ФРГ в Москве крымчанам в получении виз.
"Были попытки открыть визы в посольстве Германии в Москве, но там отказали. У нас на полуострове проживает порядка 2 тысяч немцев. У практически каждого из них есть родственники в Германии. И их лишили возможности приезда туда. Это прямое и беспрецедентное нарушение прав человека. Как ситуация будет развиваться дальше в этом вопросе, непонятно", - сказал Гемпель в крымском пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Водозабор на реке Бельбек в Крыму - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
Вчера, 13:09
Немецкую делегацию возмутила водная блокада Крыма
По его словам, крымчан отправляют открывать визы в посольство в Киеве.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
24 мая, 16:02
ФСБ раскрыла схему легализации незаконных мигрантов в Крыму
 
РоссияЮрий ГемпельВладимир ПутинРеспублика КрымСевастопольООНОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:31ФСБ задержала в Саратове 14 членов украинской радикальной группировки
02:17Специалист научил, как распознать лекарство-пустышку
01:53В Сочи потушили пожар в торговых павильонах
01:52Назван размер ущерба, нанесенного США "королем мошенников" из России
01:27Россия установила рекорд по числу безаварийных космических пусков подряд
01:25Все спутники OneWeb выведены на целевые орбиты
01:16Россиян научили проверять деньги на подлинность дома
01:15В Сочи загорелись торговые павильоны
00:58На Украине испугались перспектив превращения в нищую страну третьего мира
00:57Мэр Риги назвал возбуждение против него дела Минском "безумием режима"
00:37Минск опубликовал список попавших под лицензирование украинских товаров
00:14Глава НАСА назвал Россию жизненно важным партнером по МКС
00:11В Москве откроется новый железнодорожный вокзал Восточный
23:58НАСА не будет покупать места для астронавтов на "Союзах"
23:56Под Саратовом школьника насмерть придавила стена
23:45Байден представил проект бюджета на рекордные шесть триллионов долларов
23:39США призвали проявлять повышенную осторожность, пролетая над Белоруссией
23:29OneWeb сможет предоставлять услуги связи в России в конце года
23:27В Сочи нарушитель протаранил полицейскую машину, уходя от погони
23:16В Москве мужчину ранили ножом во время конфликта
Лента новостейМолния