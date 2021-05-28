https://ria.ru/20210528/krym-1734597037.html
Крымские немцы обвинили посольство в Москве в нарушении их прав
Крымские немцы обвинили посольство в Москве в нарушении их прав - РИА Новости, 28.05.2021
Крымские немцы обвинили посольство в Москве в нарушении их прав
Глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель назвал беспрецедентным нарушением прав человека отказ посольства ФРГ в Москве крымчанам в... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T14:48
2021-05-28T14:48
2021-05-28T14:48
россия
юрий гемпель
владимир путин
республика крым
севастополь
оон
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596240702_0:2:3072:1729_1920x0_80_0_0_2d54de0f23ddfe3620ec98b4ee599815.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости. Глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель назвал беспрецедентным нарушением прав человека отказ посольства ФРГ в Москве крымчанам в получении виз."Были попытки открыть визы в посольстве Германии в Москве, но там отказали. У нас на полуострове проживает порядка 2 тысяч немцев. У практически каждого из них есть родственники в Германии. И их лишили возможности приезда туда. Это прямое и беспрецедентное нарушение прав человека. Как ситуация будет развиваться дальше в этом вопросе, непонятно", - сказал Гемпель в крымском пресс-центре МИА "Россия сегодня".По его словам, крымчан отправляют открывать визы в посольство в Киеве.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210527/krym-1734405788.html
https://ria.ru/20210524/migratsiya-1733677278.html
россия
республика крым
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596240702_47:0:2779:2048_1920x0_80_0_0_8183f42dad33d7a110ede4540a3ff581.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, юрий гемпель, владимир путин, республика крым, севастополь, оон, общество