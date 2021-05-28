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Минобороны Британии прокомментировало информацию о выдворении эсминца у берегов Крыма
Минобороны Британии прокомментировало информацию о выдворении эсминца у берегов Крыма - РИА Новости, 28.05.2021
Минобороны Британии прокомментировало информацию о выдворении эсминца у берегов Крыма
Британский эсминец D35 Dragon не участвовал ни в каких инцидентах в районе Крыма в октябре 2020 года, с таким утверждением, как пишет газета Telegraph, выступил РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T03:28
2021-05-28T03:28
2021-05-28T04:34
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Британский эсминец D35 Dragon не участвовал ни в каких инцидентах в районе Крыма в октябре 2020 года, с таким утверждением, как пишет газета Telegraph, выступил представитель министерства обороны Великобритании.Ранее первый замглавы ФСБ руководитель Пограничной службы Владимир Кулишов рассказал в интервью РИА Новости, что в октябре прошлого года из территориальных вод России вблизи Крыма погранслужба ФСБ, ВМФ и ВКС совместными усилиями выдворили британский эсминец D35 Dragon, нарушивший российскую госграницу в районе мыса Херсонес.По информации Telegraph, эсминец шел из Одессы в Батуми. При этом, как заявили газете британском правительстве, Великобритания не признает присоединение Крыма к России, поэтому воды в районе Крыма не рассматриваются как российские."HMS Dragon выбрал наиболее прямой путь из одного порта в другой, следуя по признанному безопасным маршруту для всех международных судов в украинских водах. ВМФ РФ не препятствовал проходу корабля HMS Dragon. Он прошел без инцидента, воспользовавшись нашим правом мирного прохода в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву", - заявил газете представитель минобороны Британии.
https://radiosputnik.ria.ru/20210527/esminets-1734388912.html
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вмс великобритании, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), великобритания, в мире