Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210528/krym-1734516903.html
Минобороны Британии прокомментировало информацию о выдворении эсминца у берегов Крыма
Минобороны Британии прокомментировало информацию о выдворении эсминца у берегов Крыма - РИА Новости, 28.05.2021
Минобороны Британии прокомментировало информацию о выдворении эсминца у берегов Крыма
Британский эсминец D35 Dragon не участвовал ни в каких инцидентах в районе Крыма в октябре 2020 года, с таким утверждением, как пишет газета Telegraph, выступил РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T03:28
2021-05-28T04:34
вмс великобритании
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
великобритания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/1b/1734371614_0:127:2748:1672_1920x0_80_0_0_3e78bc7ac2433f6b5b26fee239cfd8bc.jpg
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Британский эсминец D35 Dragon не участвовал ни в каких инцидентах в районе Крыма в октябре 2020 года, с таким утверждением, как пишет газета Telegraph, выступил представитель министерства обороны Великобритании.Ранее первый замглавы ФСБ руководитель Пограничной службы Владимир Кулишов рассказал в интервью РИА Новости, что в октябре прошлого года из территориальных вод России вблизи Крыма погранслужба ФСБ, ВМФ и ВКС совместными усилиями выдворили британский эсминец D35 Dragon, нарушивший российскую госграницу в районе мыса Херсонес.По информации Telegraph, эсминец шел из Одессы в Батуми. При этом, как заявили газете британском правительстве, Великобритания не признает присоединение Крыма к России, поэтому воды в районе Крыма не рассматриваются как российские."HMS Dragon выбрал наиболее прямой путь из одного порта в другой, следуя по признанному безопасным маршруту для всех международных судов в украинских водах. ВМФ РФ не препятствовал проходу корабля HMS Dragon. Он прошел без инцидента, воспользовавшись нашим правом мирного прохода в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву", - заявил газете представитель минобороны Британии.
https://radiosputnik.ria.ru/20210527/esminets-1734388912.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/1b/1734371614_0:0:2438:1828_1920x0_80_0_0_65488d9642c3393338ec208417bd677c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вмс великобритании, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), великобритания, в мире

Минобороны Британии прокомментировало информацию о выдворении эсминца у берегов Крыма

03:28 28.05.2021 (обновлено: 04:34 28.05.2021)
 
© Фото : U.S. Navy / MC2 Jacob D. MooreЭскадренный миноносец противовоздушной обороны HMS Dragon Королевского военно-морского флота Великобритании
Эскадренный миноносец противовоздушной обороны HMS Dragon Королевского военно-морского флота Великобритании - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© Фото : U.S. Navy / MC2 Jacob D. Moore
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Британский эсминец D35 Dragon не участвовал ни в каких инцидентах в районе Крыма в октябре 2020 года, с таким утверждением, как пишет газета Telegraph, выступил представитель министерства обороны Великобритании.
Ранее первый замглавы ФСБ руководитель Пограничной службы Владимир Кулишов рассказал в интервью РИА Новости, что в октябре прошлого года из территориальных вод России вблизи Крыма погранслужба ФСБ, ВМФ и ВКС совместными усилиями выдворили британский эсминец D35 Dragon, нарушивший российскую госграницу в районе мыса Херсонес.
По информации Telegraph, эсминец шел из Одессы в Батуми. При этом, как заявили газете британском правительстве, Великобритания не признает присоединение Крыма к России, поэтому воды в районе Крыма не рассматриваются как российские.
"HMS Dragon выбрал наиболее прямой путь из одного порта в другой, следуя по признанному безопасным маршруту для всех международных судов в украинских водах. ВМФ РФ не препятствовал проходу корабля HMS Dragon. Он прошел без инцидента, воспользовавшись нашим правом мирного прохода в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву", - заявил газете представитель минобороны Британии.
Ракетный эсминец HMS Duncan Королевского военно-морского флота Великобритании в Черном море - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
27 мая, 11:52Сказано в эфире
"Тревожный сигнал". Эксперт об инциденте с эсминцем Британии близ Крыма
 
ВМС ВеликобританииФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ВеликобританияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:31ФСБ задержала в Саратове 14 членов украинской радикальной группировки
02:17Специалист научил, как распознать лекарство-пустышку
01:53В Сочи потушили пожар в торговых павильонах
01:52Назван размер ущерба, нанесенного США "королем мошенников" из России
01:27Россия установила рекорд по числу безаварийных космических пусков подряд
01:25Все спутники OneWeb выведены на целевые орбиты
01:16Россиян научили проверять деньги на подлинность дома
01:15В Сочи загорелись торговые павильоны
00:58На Украине испугались перспектив превращения в нищую страну третьего мира
00:57Мэр Риги назвал возбуждение против него дела Минском "безумием режима"
00:37Минск опубликовал список попавших под лицензирование украинских товаров
00:14Глава НАСА назвал Россию жизненно важным партнером по МКС
00:11В Москве откроется новый железнодорожный вокзал Восточный
23:58НАСА не будет покупать места для астронавтов на "Союзах"
23:56Под Саратовом школьника насмерть придавила стена
23:45Байден представил проект бюджета на рекордные шесть триллионов долларов
23:39США призвали проявлять повышенную осторожность, пролетая над Белоруссией
23:29OneWeb сможет предоставлять услуги связи в России в конце года
23:27В Сочи нарушитель протаранил полицейскую машину, уходя от погони
23:16В Москве мужчину ранили ножом во время конфликта
Лента новостейМолния