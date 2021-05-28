https://ria.ru/20210528/krasnoyarsk-1734548865.html

Набережную в Красноярске частично подтопило из-за подъема воды в Енисее

Набережную в Красноярске частично подтопило из-за подъема воды в Енисее - РИА Новости, 28.05.2021

Набережную в Красноярске частично подтопило из-за подъема воды в Енисее

Уровень Енисея за сутки поднялся на 10 сантиметров, из-за чего красноярская набережная частично подтоплена, сообщает мэрия Красноярска. РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T11:17

2021-05-28T11:17

2021-05-28T11:17

красноярск

красноярская гэс

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 28 мая - РИА Новости. Уровень Енисея за сутки поднялся на 10 сантиметров, из-за чего красноярская набережная частично подтоплена, сообщает мэрия Красноярска."По состоянию на 28 мая уровень воды в реке Енисей увеличился на 10 сантиметров. Наблюдается подтопление пониженных участков Центральной набережной", - говорится в сообщении.В мэрии сообщили, что подтопленный участок перекрыт ограждениями, угроз для жизнедеятельности города и подтоплений домов нет.В пресс-службе мэрии уточнили, что с пятницы планируется поэтапное повышение сброса воды Красноярской ГЭС до 4000-6000 кубометров в секунду. В связи с этим возможно подтопление территорий вблизи береговой черты реки Енисей.

https://realty.ria.ru/20200817/1575871338.html

https://ria.ru/20200720/1574621135.html

красноярск

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2021

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красноярск, красноярская гэс, происшествия