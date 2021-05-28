Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210528/krasnoyarsk-1734548865.html
Набережную в Красноярске частично подтопило из-за подъема воды в Енисее
Набережную в Красноярске частично подтопило из-за подъема воды в Енисее - РИА Новости, 28.05.2021
Набережную в Красноярске частично подтопило из-за подъема воды в Енисее
Уровень Енисея за сутки поднялся на 10 сантиметров, из-за чего красноярская набережная частично подтоплена, сообщает мэрия Красноярска. РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T11:17
2021-05-28T11:17
красноярск
красноярская гэс
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578557871_0:249:3111:1999_1920x0_80_0_0_4fc50ece22ad01dc14655cb569681013.jpg
КРАСНОЯРСК, 28 мая - РИА Новости. Уровень Енисея за сутки поднялся на 10 сантиметров, из-за чего красноярская набережная частично подтоплена, сообщает мэрия Красноярска."По состоянию на 28 мая уровень воды в реке Енисей увеличился на 10 сантиметров. Наблюдается подтопление пониженных участков Центральной набережной", - говорится в сообщении.В мэрии сообщили, что подтопленный участок перекрыт ограждениями, угроз для жизнедеятельности города и подтоплений домов нет.В пресс-службе мэрии уточнили, что с пятницы планируется поэтапное повышение сброса воды Красноярской ГЭС до 4000-6000 кубометров в секунду. В связи с этим возможно подтопление территорий вблизи береговой черты реки Енисей.
https://realty.ria.ru/20200817/1575871338.html
https://ria.ru/20200720/1574621135.html
красноярск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578557871_380:0:3111:2048_1920x0_80_0_0_56263a709e0e6124cf8765affbd7ff21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
красноярск, красноярская гэс, происшествия

Набережную в Красноярске частично подтопило из-за подъема воды в Енисее

11:17 28.05.2021
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкДевушки фотографируются после первого снегопада на набережной Енисея в городе Дивногорске Красноярского края
Девушки фотографируются после первого снегопада на набережной Енисея в городе Дивногорске Красноярского края - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 28 мая - РИА Новости. Уровень Енисея за сутки поднялся на 10 сантиметров, из-за чего красноярская набережная частично подтоплена, сообщает мэрия Красноярска.
"По состоянию на 28 мая уровень воды в реке Енисей увеличился на 10 сантиметров. Наблюдается подтопление пониженных участков Центральной набережной", - говорится в сообщении.
Сотрудники ФГКУ СПСЧ ФПС по Московской области в селе Амурзет в ЕАО - РИА Новости, 1920, 17.08.2020
17 августа 2020, 09:00
В ЕАО грунтовыми водами подтопило шесть домов и 40 участков
В мэрии сообщили, что подтопленный участок перекрыт ограждениями, угроз для жизнедеятельности города и подтоплений домов нет.
В пресс-службе мэрии уточнили, что с пятницы планируется поэтапное повышение сброса воды Красноярской ГЭС до 4000-6000 кубометров в секунду. В связи с этим возможно подтопление территорий вблизи береговой черты реки Енисей.
Подтопленной дом - РИА Новости, 1920, 20.07.2020
20 июля 2020, 20:06
В Свердловской области из-за дождей подтопило частные дома
 
КрасноярскКрасноярская ГЭСПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:31ФСБ задержала в Саратове 14 членов украинской радикальной группировки
02:17Специалист научил, как распознать лекарство-пустышку
01:53В Сочи потушили пожар в торговых павильонах
01:52Назван размер ущерба, нанесенного США "королем мошенников" из России
01:27Россия установила рекорд по числу безаварийных космических пусков подряд
01:25Все спутники OneWeb выведены на целевые орбиты
01:16Россиян научили проверять деньги на подлинность дома
01:15В Сочи загорелись торговые павильоны
00:58На Украине испугались перспектив превращения в нищую страну третьего мира
00:57Мэр Риги назвал возбуждение против него дела Минском "безумием режима"
00:37Минск опубликовал список попавших под лицензирование украинских товаров
00:14Глава НАСА назвал Россию жизненно важным партнером по МКС
00:11В Москве откроется новый железнодорожный вокзал Восточный
23:58НАСА не будет покупать места для астронавтов на "Союзах"
23:56Под Саратовом школьника насмерть придавила стена
23:45Байден представил проект бюджета на рекордные шесть триллионов долларов
23:39США призвали проявлять повышенную осторожность, пролетая над Белоруссией
23:29OneWeb сможет предоставлять услуги связи в России в конце года
23:27В Сочи нарушитель протаранил полицейскую машину, уходя от погони
23:16В Москве мужчину ранили ножом во время конфликта
Лента новостейМолния