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В России за сутки выписали 9385 человек после COVID-19
В России за сутки выписали 9385 человек после COVID-19 - РИА Новости, 28.05.2021
В России за сутки выписали 9385 человек после COVID-19
За сутки в РФ выписаны 9 385 человек после COVID-19, за все время - 4 661 234, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T11:22
2021-05-28T11:22
2021-05-28T11:22
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 9 385 человек после COVID-19, за все время - 4 661 234, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 9 385 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 661 234", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 2998, Санкт-Петербурге - 1172, Подмосковье - 633.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество