https://ria.ru/20210528/koronavirus-1734549909.html

В России за сутки выявили 9252 новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 9252 новых случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 28.05.2021

В России за сутки выявили 9252 новых случая заражения коронавирусом

Число случаев СOVID-19 в России выросло на 9252, рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T11:22

2021-05-28T11:22

2021-05-28T12:03

здоровье - общество

воз

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франция

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коронавирус covid-19

россия

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Число случаев СOVID-19 в России выросло на 9252, рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.Накануне сообщалось о 9039 заболевших. Темп прироста составил 0,18%. Клинических проявлений не было у 1176 (12,7%) пациентов. Умерли 404 человека, выписались после лечения 9385.Больше всего заразившихся выявили в Москве (3274), Санкт-Петербурге (840), Подмосковье (746), Ростовской (182), Воронежской (150) и Нижегородской (146) областях. Меньше всего — в Туве (шесть), Магаданской области (пять), Еврейской автономной области (два).Ни одного нового инфицированного не зафиксировали в Чукотском и Ненецком автономных округах.Всего с начала пандемии в России выявили 5 044 459 заболевших, из них не удалось спасти 120 406. Выздоровели 4 661 234 человека.По последним данным ВОЗ, в мире насчитывается 168 миллионов заразившихся, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число приблизилось к 169 миллионам. Скончались почти 3,5 миллиона пациентов.США, Индия, Бразилия, Франция и Турция оказались наиболее подвержены инфекции. Россия занимает шестую строчку списка, опережая Великобританию, Италию, Германию и Испанию.

https://ria.ru/20210528/koronavirus-1734521831.html

https://ria.ru/20210409/vaktsinatsiya-1727390452.html

франция

италия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, воз, университет джонса хопкинса, франция, италия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество