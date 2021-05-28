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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210528/koronavirus-1734549909.html
В России за сутки выявили 9252 новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 9252 новых случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 28.05.2021
В России за сутки выявили 9252 новых случая заражения коронавирусом
Число случаев СOVID-19 в России выросло на 9252, рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T11:22
2021-05-28T12:03
здоровье - общество
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россия
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Число случаев СOVID-19 в России выросло на 9252, рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.Накануне сообщалось о 9039 заболевших. Темп прироста составил 0,18%. Клинических проявлений не было у 1176 (12,7%) пациентов. Умерли 404 человека, выписались после лечения 9385.Больше всего заразившихся выявили в Москве (3274), Санкт-Петербурге (840), Подмосковье (746), Ростовской (182), Воронежской (150) и Нижегородской (146) областях. Меньше всего — в Туве (шесть), Магаданской области (пять), Еврейской автономной области (два).Ни одного нового инфицированного не зафиксировали в Чукотском и Ненецком автономных округах.Всего с начала пандемии в России выявили 5 044 459 заболевших, из них не удалось спасти 120 406. Выздоровели 4 661 234 человека.По последним данным ВОЗ, в мире насчитывается 168 миллионов заразившихся, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число приблизилось к 169 миллионам. Скончались почти 3,5 миллиона пациентов.США, Индия, Бразилия, Франция и Турция оказались наиболее подвержены инфекции. Россия занимает шестую строчку списка, опережая Великобританию, Италию, Германию и Испанию.
https://ria.ru/20210528/koronavirus-1734521831.html
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здоровье - общество, воз, университет джонса хопкинса, франция, италия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

В России за сутки выявили 9252 новых случая заражения коронавирусом

11:22 28.05.2021 (обновлено: 12:03 28.05.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в Московском клиническом центре инфекционных болезней (МКЦИБ) "Вороновское"
Медицинские работники в Московском клиническом центре инфекционных болезней (МКЦИБ) Вороновское - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Число случаев СOVID-19 в России выросло на 9252, рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Накануне сообщалось о 9039 заболевших. Темп прироста составил 0,18%. Клинических проявлений не было у 1176 (12,7%) пациентов. Умерли 404 человека, выписались после лечения 9385.
Больше всего заразившихся выявили в Москве (3274), Санкт-Петербурге (840), Подмосковье (746), Ростовской (182), Воронежской (150) и Нижегородской (146) областях. Меньше всего — в Туве (шесть), Магаданской области (пять), Еврейской автономной области (два).
Ни одного нового инфицированного не зафиксировали в Чукотском и Ненецком автономных округах.
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Всего с начала пандемии в России выявили 5 044 459 заболевших, из них не удалось спасти 120 406. Выздоровели 4 661 234 человека.
По последним данным ВОЗ, в мире насчитывается 168 миллионов заразившихся, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число приблизилось к 169 миллионам. Скончались почти 3,5 миллиона пациентов.
США, Индия, Бразилия, Франция и Турция оказались наиболее подвержены инфекции. Россия занимает шестую строчку списка, опережая Великобританию, Италию, Германию и Испанию.
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