https://ria.ru/20210528/koronavirus-1734547504.html

Китай оценил планы США опубликовать доклад о происхождении COVID-19

Китай оценил планы США опубликовать доклад о происхождении COVID-19 - РИА Новости, 28.05.2021

Китай оценил планы США опубликовать доклад о происхождении COVID-19

Намерение США опубликовать доклад о происхождении COVID-19 – это политическая игра и попытка свалить вину на других, заявил официальный представитель МИД КНР... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T11:11

2021-05-28T11:11

2021-05-28T11:33

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

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ПЕКИН, 28 мая – РИА Новости. Намерение США опубликовать доклад о происхождении COVID-19 – это политическая игра и попытка свалить вину на других, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.Президент США Джо Байден ранее заявил, что выпустит отчет о происхождении коронавируса полностью, если не выяснится что-то, чего ему не было известно."Происхождение вируса – сложный научный вопрос. В этот раз США пытаются позволить разведслужбам сделать научные выводы. Это лишь говорит о том, что США не интересует правда, они не хотят никаких научных исследований, это лишь политическая игра, попытка перекинуть вину на других и скинуть с себя ответственность", - сказал на брифинге Чжао Лицзянь.Он добавил, что раскручивание в последнее время американской стороной необходимости расследования возможного лабораторного происхождения вируса говорит о "скрытых мотивах" и "дурных намерениях" США.Ранее Белый дом распространил релиз, согласно которому версия распространения коронавируса из-за аварии в научной лаборатории пока не исключается. В сообщении были приведены слова Байдена о том, что разведсообщество США допускает две версии происхождения вируса - при передаче человеку от животного и из лаборатории; в течение 90 дней разведка должна с удвоенными усилиями продолжать сбор и анализ информации, а после информировать президента.ВОЗ в марте опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в город Ухань для выявления происхождения коронавируса, в котором назвала утечку COVID-19 из лаборатории "крайне маловероятной". Также в докладе говорится, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное. Другую версию происхождения COVID – прямую передачу человеку от животного – эксперты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также назвала "возможной" версию возникновения COVID через охлажденные продукты.США и еще 13 стран опубликовали совместное заявление, в котором выразили озабоченность выводами, содержащимися в докладе ВОЗ по итогам поездки группы международных экспертов, и подчеркнули

https://ria.ru/20210527/koronavirus-1734347888.html

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коронавирус covid-19, китай, сша, в мире