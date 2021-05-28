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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210528/koronavirus-1734523372.html
Роспотребнадзор рассказал, как следует прививаться переболевшим COVID-19
Роспотребнадзор рассказал, как следует прививаться переболевшим COVID-19 - РИА Новости, 28.05.2021
Роспотребнадзор рассказал, как следует прививаться переболевшим COVID-19
Роспотребнадзор порекомендовал переболевшим COVID-19 сделать прививку через несколько месяцев после заражения коронавирусом. РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T08:26
2021-05-28T17:09
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Роспотребнадзор порекомендовал переболевшим COVID-19 сделать прививку через несколько месяцев после заражения коронавирусом."У людей, которые выздоравливают после COVID-19, развивается естественный иммунитет к вирусу, но пока достоверно не известно, как долго он длится и насколько хорошо вы защищены. Вакцины обеспечивают более надежную защиту", — говорится в сообщении ведомства.Случаи заражения после прививки редки и возникают в основном у людей, либо не завершивших полный курс вакцинации, либо не соблюдавших рекомендации врачей, добавили специалисты Роспотребнадзора.Они также подчеркнули, что нет никаких доказательств того, что какая-либо вакцина может повлиять на способность иметь детей. В свою очередь, российские препараты — "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак" — в этом отношении протестировали на лабораторных животных. Результаты испытаний не указали на негативные последствия, заверили в надзорном ведомстве.
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"Как автомат Калашникова" – Путин о надежности российских вакцин
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Роспотребнадзор рассказал, как следует прививаться переболевшим COVID-19

08:26 28.05.2021 (обновлено: 17:09 28.05.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк Вакцинация от COVID-19
 Вакцинация от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Роспотребнадзор порекомендовал переболевшим COVID-19 сделать прививку через несколько месяцев после заражения коронавирусом.
"У людей, которые выздоравливают после COVID-19, развивается естественный иммунитет к вирусу, но пока достоверно не известно, как долго он длится и насколько хорошо вы защищены. Вакцины обеспечивают более надежную защиту", — говорится в сообщении ведомства.
Случаи заражения после прививки редки и возникают в основном у людей, либо не завершивших полный курс вакцинации, либо не соблюдавших рекомендации врачей, добавили специалисты Роспотребнадзора.
Они также подчеркнули, что нет никаких доказательств того, что какая-либо вакцина может повлиять на способность иметь детей. В свою очередь, российские препараты — "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак" — в этом отношении протестировали на лабораторных животных. Результаты испытаний не указали на негативные последствия, заверили в надзорном ведомстве.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
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