https://ria.ru/20210528/koronavirus-1734523372.html

Роспотребнадзор рассказал, как следует прививаться переболевшим COVID-19

Роспотребнадзор рассказал, как следует прививаться переболевшим COVID-19 - РИА Новости, 28.05.2021

Роспотребнадзор рассказал, как следует прививаться переболевшим COVID-19

Роспотребнадзор порекомендовал переболевшим COVID-19 сделать прививку через несколько месяцев после заражения коронавирусом. РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T08:26

2021-05-28T08:26

2021-05-28T17:09

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Роспотребнадзор порекомендовал переболевшим COVID-19 сделать прививку через несколько месяцев после заражения коронавирусом."У людей, которые выздоравливают после COVID-19, развивается естественный иммунитет к вирусу, но пока достоверно не известно, как долго он длится и насколько хорошо вы защищены. Вакцины обеспечивают более надежную защиту", — говорится в сообщении ведомства.Случаи заражения после прививки редки и возникают в основном у людей, либо не завершивших полный курс вакцинации, либо не соблюдавших рекомендации врачей, добавили специалисты Роспотребнадзора.Они также подчеркнули, что нет никаких доказательств того, что какая-либо вакцина может повлиять на способность иметь детей. В свою очередь, российские препараты — "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак" — в этом отношении протестировали на лабораторных животных. Результаты испытаний не указали на негативные последствия, заверили в надзорном ведомстве.

https://ria.ru/20210528/koronavirus-1734521831.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Как автомат Калашникова" – Путин о надежности российских вакцин "Как автомат Калашникова" – Путин о надежности российских вакцин 2021-05-28T08:26 true PT0M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество