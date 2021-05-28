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В Москве выявили 3274 новых случая заражения коронавирусом
В Москве выявили 3274 новых случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 28.05.2021
В Москве выявили 3274 новых случая заражения коронавирусом
Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 3274, Санкт-Петербурге - 840, Подмосковье - 746, сообщили журналистам в... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T11:24
2021-05-28T11:24
2021-05-28T11:24
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 3274, Санкт-Петербурге - 840, Подмосковье - 746, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 3274; 2. Санкт-Петербург - 840; 3. Московская область - 746", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Туве - шесть, Магаданской области - пять, Еврейской автономной области - два.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург