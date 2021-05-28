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В Москве выявили 3274 новых случая заражения коронавирусом

В Москве выявили 3274 новых случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 28.05.2021

В Москве выявили 3274 новых случая заражения коронавирусом

Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 3274, Санкт-Петербурге - 840, Подмосковье - 746, сообщили журналистам в... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T11:24

2021-05-28T11:24

2021-05-28T11:24

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 3274, Санкт-Петербурге - 840, Подмосковье - 746, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 3274; 2. Санкт-Петербург - 840; 3. Московская область - 746", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Туве - шесть, Магаданской области - пять, Еврейской автономной области - два.

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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