https://ria.ru/20210528/konkurs-1734559941.html

В Петербурге прошел конкурс среди школьников "Китайский мост"

В Петербурге прошел конкурс среди школьников "Китайский мост" - РИА Новости, 28.05.2021

В Петербурге прошел конкурс среди школьников "Китайский мост"

В гимназии № 32 "Гимназия Петербургской культуры" Василеостровского района в среду состоялся конкурс на знание китайского языка среди школьников... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T12:08

2021-05-28T12:08

2021-05-28T12:08

россия-китай: главное

китай

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/0d/1588996633_0:82:2959:1746_1920x0_80_0_0_672477aec62a4a11804e04e261e0bee6.jpg

МОСКВА, 28 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". В гимназии № 32 "Гимназия Петербургской культуры" Василеостровского района в среду состоялся конкурс на знание китайского языка среди школьников Санкт-Петербурга "Китайский мост".Конкурс проводился уже в 14-й раз. Его цель – популяризация китайского языка. Участие в конкурсе дает возможность лучшим школьникам продемонстрировать уровень владения китайским языком и показать свои знания по истории и культуре Китая. Ежегодно школьники из Санкт-Петербурга занимают призовые места не только на всероссийском, но и на всемирном этапе.В этом году конкурс проводился в очном формате с индивидуальным, а не командным участием. Ребята должны были представить монолог на китайском языке и творческий номер. Всего в 2021 году в конкурсе "Китайский мост" приняли участие учащиеся из шести образовательных учреждений. К участникам добавились школы N630 и N619. Кроме того, впервые среди участников конкурса – ученики начальной школы.В рамках конкурса представители Генерального Консульства Китайской Народной Республики прочитали лекцию об истории и культуре Китая.С 2015 года проводится Всероссийская олимпиада школьников по китайскому языку. В текущем учебном году в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по китайскому языку приняло участие 51 школьник Санкт-Петербурга, из них 4 человека стали победителями, 18 школьников стали призерами Олимпиады.В 2020 году в Санкт-Петербурге 10 школьников сдавали ЕГЭ по китайскому языку в качестве пятого иностранного языка по выбору, средний бал – 72,9.

https://ria.ru/20210528/pochta-1734557459.html

китай

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, санкт-петербург