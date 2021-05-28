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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210528/konkurs-1734559941.html
В Петербурге прошел конкурс среди школьников "Китайский мост"
В Петербурге прошел конкурс среди школьников "Китайский мост" - РИА Новости, 28.05.2021
В Петербурге прошел конкурс среди школьников "Китайский мост"
В гимназии № 32 "Гимназия Петербургской культуры" Василеостровского района в среду состоялся конкурс на знание китайского языка среди школьников... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T12:08
2021-05-28T12:08
россия-китай: главное
китай
санкт-петербург
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МОСКВА, 28 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". В гимназии № 32 "Гимназия Петербургской культуры" Василеостровского района в среду состоялся конкурс на знание китайского языка среди школьников Санкт-Петербурга "Китайский мост".Конкурс проводился уже в 14-й раз. Его цель – популяризация китайского языка. Участие в конкурсе дает возможность лучшим школьникам продемонстрировать уровень владения китайским языком и показать свои знания по истории и культуре Китая. Ежегодно школьники из Санкт-Петербурга занимают призовые места не только на всероссийском, но и на всемирном этапе.В этом году конкурс проводился в очном формате с индивидуальным, а не командным участием. Ребята должны были представить монолог на китайском языке и творческий номер. Всего в 2021 году в конкурсе "Китайский мост" приняли участие учащиеся из шести образовательных учреждений. К участникам добавились школы N630 и N619. Кроме того, впервые среди участников конкурса – ученики начальной школы.В рамках конкурса представители Генерального Консульства Китайской Народной Республики прочитали лекцию об истории и культуре Китая.С 2015 года проводится Всероссийская олимпиада школьников по китайскому языку. В текущем учебном году в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по китайскому языку приняло участие 51 школьник Санкт-Петербурга, из них 4 человека стали победителями, 18 школьников стали призерами Олимпиады.В 2020 году в Санкт-Петербурге 10 школьников сдавали ЕГЭ по китайскому языку в качестве пятого иностранного языка по выбору, средний бал – 72,9.
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китай, санкт-петербург

В Петербурге прошел конкурс среди школьников "Китайский мост"

12:08 28.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВид на одну из набережных в Санкт-Петербурге
Вид на одну из набережных в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 28 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". В гимназии № 32 "Гимназия Петербургской культуры" Василеостровского района в среду состоялся конкурс на знание китайского языка среди школьников Санкт-Петербурга "Китайский мост".
Конкурс проводился уже в 14-й раз. Его цель – популяризация китайского языка. Участие в конкурсе дает возможность лучшим школьникам продемонстрировать уровень владения китайским языком и показать свои знания по истории и культуре Китая. Ежегодно школьники из Санкт-Петербурга занимают призовые места не только на всероссийском, но и на всемирном этапе.
Отделение Почты России - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
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В этом году конкурс проводился в очном формате с индивидуальным, а не командным участием. Ребята должны были представить монолог на китайском языке и творческий номер. Всего в 2021 году в конкурсе "Китайский мост" приняли участие учащиеся из шести образовательных учреждений. К участникам добавились школы N630 и N619. Кроме того, впервые среди участников конкурса – ученики начальной школы.
В рамках конкурса представители Генерального Консульства Китайской Народной Республики прочитали лекцию об истории и культуре Китая.
В государственных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, реализующих общеобразовательные программы, китайский язык изучает чуть менее 1% учеников, он занимает шестое место по популярности среди школьников и их родителей. Всего в Петербурге изучают китайский 909 человек как первый иностранный язык, 246 – как второй иностранный, а 1701 – в рамках дополнительного образования.
С 2015 года проводится Всероссийская олимпиада школьников по китайскому языку. В текущем учебном году в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по китайскому языку приняло участие 51 школьник Санкт-Петербурга, из них 4 человека стали победителями, 18 школьников стали призерами Олимпиады.
В 2020 году в Санкт-Петербурге 10 школьников сдавали ЕГЭ по китайскому языку в качестве пятого иностранного языка по выбору, средний бал – 72,9.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайСанкт-Петербург
 
 
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