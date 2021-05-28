https://ria.ru/20210528/konkurs-1734559941.html
В Петербурге прошел конкурс среди школьников "Китайский мост"
В Петербурге прошел конкурс среди школьников "Китайский мост" - РИА Новости, 28.05.2021
В Петербурге прошел конкурс среди школьников "Китайский мост"
В гимназии № 32 "Гимназия Петербургской культуры" Василеостровского района в среду состоялся конкурс на знание китайского языка среди школьников... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T12:08
2021-05-28T12:08
2021-05-28T12:08
россия-китай: главное
китай
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/0d/1588996633_0:82:2959:1746_1920x0_80_0_0_672477aec62a4a11804e04e261e0bee6.jpg
МОСКВА, 28 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". В гимназии № 32 "Гимназия Петербургской культуры" Василеостровского района в среду состоялся конкурс на знание китайского языка среди школьников Санкт-Петербурга "Китайский мост".Конкурс проводился уже в 14-й раз. Его цель – популяризация китайского языка. Участие в конкурсе дает возможность лучшим школьникам продемонстрировать уровень владения китайским языком и показать свои знания по истории и культуре Китая. Ежегодно школьники из Санкт-Петербурга занимают призовые места не только на всероссийском, но и на всемирном этапе.В этом году конкурс проводился в очном формате с индивидуальным, а не командным участием. Ребята должны были представить монолог на китайском языке и творческий номер. Всего в 2021 году в конкурсе "Китайский мост" приняли участие учащиеся из шести образовательных учреждений. К участникам добавились школы N630 и N619. Кроме того, впервые среди участников конкурса – ученики начальной школы.В рамках конкурса представители Генерального Консульства Китайской Народной Республики прочитали лекцию об истории и культуре Китая.С 2015 года проводится Всероссийская олимпиада школьников по китайскому языку. В текущем учебном году в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по китайскому языку приняло участие 51 школьник Санкт-Петербурга, из них 4 человека стали победителями, 18 школьников стали призерами Олимпиады.В 2020 году в Санкт-Петербурге 10 школьников сдавали ЕГЭ по китайскому языку в качестве пятого иностранного языка по выбору, средний бал – 72,9.
https://ria.ru/20210528/pochta-1734557459.html
китай
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0d/1588996633_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_107808d310ae2194a0feaee763d22bbf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, санкт-петербург
МОСКВА, 28 мая - Проект "Россия-Китай: Главное"
. В гимназии № 32 "Гимназия Петербургской культуры" Василеостровского района в среду состоялся конкурс на знание китайского языка среди школьников Санкт-Петербурга
"Китайский мост".
Конкурс проводился уже в 14-й раз. Его цель – популяризация китайского языка. Участие в конкурсе дает возможность лучшим школьникам продемонстрировать уровень владения китайским языком и показать свои знания по истории и культуре Китая. Ежегодно школьники из Санкт-Петербурга занимают призовые места не только на всероссийском, но и на всемирном этапе.
В этом году конкурс проводился в очном формате с индивидуальным, а не командным участием. Ребята должны были представить монолог на китайском языке и творческий номер. Всего в 2021 году в конкурсе "Китайский мост" приняли участие учащиеся из шести образовательных учреждений. К участникам добавились школы N630 и N619. Кроме того, впервые среди участников конкурса – ученики начальной школы.
В рамках конкурса представители Генерального Консульства Китайской Народной Республики прочитали лекцию об истории и культуре Китая.
В государственных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, реализующих общеобразовательные программы, китайский язык изучает чуть менее 1% учеников, он занимает шестое место по популярности среди школьников и их родителей. Всего в Петербурге изучают китайский 909 человек как первый иностранный язык, 246 – как второй иностранный, а 1701 – в рамках дополнительного образования.
С 2015 года проводится Всероссийская олимпиада школьников по китайскому языку. В текущем учебном году в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по китайскому языку приняло участие 51 школьник Санкт-Петербурга, из них 4 человека стали победителями, 18 школьников стали призерами Олимпиады.
В 2020 году в Санкт-Петербурге 10 школьников сдавали ЕГЭ по китайскому языку в качестве пятого иностранного языка по выбору, средний бал – 72,9.