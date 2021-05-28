https://ria.ru/20210528/kompensatsiya-1734606611.html

Кучерена объяснил, как взыскать компенсацию за вред от курящих соседей

Кучерена объяснил, как взыскать компенсацию за вред от курящих соседей - РИА Новости, 28.05.2021

Кучерена объяснил, как взыскать компенсацию за вред от курящих соседей

Закон не запрещает россиянам курить в квартирах, но страдающие от табачного дыма соседи могут обращаться в суд с просьбой о взыскании морального вреда, заявил... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T15:36

2021-05-28T15:36

2021-05-28T20:11

россия

здоровье - общество

анатолий кучерена

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/82492/55/824925579_0:188:2000:1313_1920x0_80_0_0_48b65ff9aed3a037e23322503c119309.jpg

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Закон не запрещает россиянам курить в квартирах, но страдающие от табачного дыма соседи могут обращаться в суд с просьбой о взыскании морального вреда, заявил адвокат, председатель Общественного совета при МВД России Анатолий Кучерена."Есть ли такой закон, запрещающий курить в квартирах? Конечно, такого закона не существует, его нет. И я думаю, что такой закон не будет принят. Давайте исходить из того, что если мы даем государству возможность вторгаться в нашу частную, личную жизнь, чтобы посмотреть, курит человек в квартире или нет, то мы с вами откроем двери в том числе и для, возможно, других злоупотреблений", - сказал Кучерена в ходе эфира "Прямая линия. Обратная связь", посвященного Всемирному дню соседей.Он напомнил, что конституция РФ четко гарантирует тайну частной, личной жизни."Что касается морального вреда, то пожалуйста, это гражданский кодекс, он позволяет. Если вы докажете, что курение причиняет вам физические, нравственные страдания, если есть медицинские документы, что именно это причинило вам какой-то вред", - пояснил Кучерена.Однако доказать это, по его словам, будет очень сложно."Но тем не менее, этого бояться не надо, надо вводить в практику и такие дела, и обращаться в суд с просьбой о взыскании именно морального вреда. Потому что это важно, и, если практика такая будет складываться, я думаю, что суды будут поддерживать, важно собрать доказательства", - подчеркнул он.Международный праздник "День соседей", или отмечают во всем мире с 1999 года в последнюю пятницу мая, в этом году - 28 мая.

https://ria.ru/20210309/kurenie-1600509975.html

https://ria.ru/20210528/kurenie-1734488265.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье - общество, анатолий кучерена, общество