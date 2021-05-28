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В Чехии предложили рассмотреть вопрос компенсаций жителям Врбетице
В Чехии предложили рассмотреть вопрос компенсаций жителям Врбетице - РИА Новости, 28.05.2021
В Чехии предложили рассмотреть вопрос компенсаций жителям Врбетице
Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек в понедельник предложит правительству рассмотреть вопрос о способе компенсации ущерба, понесенного в результате РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T22:22
2021-05-28T22:22
россия
ян гамачек
мвд чехии
москва
чехия
в мире
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ПРАГА, 28 мая – РИА Новости. Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек в понедельник предложит правительству рассмотреть вопрос о способе компенсации ущерба, понесенного в результате взрывов в 2014 году на оружейных складах во Врбетице местными жителями, Гамачек сам сообщил об этом в пятницу журналистам.Это заявление Гамачек сделал после встречи с руководителями города Славичина, а также сел Липова, Галузице и Влаховице, в состав последнего входит деревня Врбетице. Жители всех этих населенных пунктов понесли различные потери как непосредственно от взрывов, так и в результате запрета пользоваться своими участками и имуществом из-за наведения порядка на пострадавшей от взрывов территории.Как ранее сообщил евродепутат и адвокат пострадавших Станислав Полчак, только прямой ущерб, причиненный имуществу жителей данных населенных пунктов, составляет около 80 миллионов крон (около 3,7 миллиона долларов)."Материалы, которые нам были сегодня предоставлены, показывают, что если государство хочет решить данную проблему в том объеме, на котором настаивают руководители местных населенных пунктов, самым простым возможным решением стало бы принятие парламентом специального закона, который учел бы все требования пострадавших граждан", - сказал Гамачек.Прага в середине апреля обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрыву на военных складах во Врбетице и выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес РФ нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали на то, что данные обвинения в адрес России являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.
https://ria.ru/20210527/srok-1734483803.html
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россия, ян гамачек, мвд чехии, москва, чехия, в мире

В Чехии предложили рассмотреть вопрос компенсаций жителям Врбетице

22:22 28.05.2021
 
© REUTERS / David W CernyМинистр иностранных дел Чехии Ян Гамачек во время встречи высланных из России чешских дипломатов в аэропорту Вацлава Гавела в Праге
Министр иностранных дел Чехии Ян Гамачек во время встречи высланных из России чешских дипломатов в аэропорту Вацлава Гавела в Праге - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© REUTERS / David W Cerny
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ПРАГА, 28 мая – РИА Новости. Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек в понедельник предложит правительству рассмотреть вопрос о способе компенсации ущерба, понесенного в результате взрывов в 2014 году на оружейных складах во Врбетице местными жителями, Гамачек сам сообщил об этом в пятницу журналистам.
Это заявление Гамачек сделал после встречи с руководителями города Славичина, а также сел Липова, Галузице и Влаховице, в состав последнего входит деревня Врбетице. Жители всех этих населенных пунктов понесли различные потери как непосредственно от взрывов, так и в результате запрета пользоваться своими участками и имуществом из-за наведения порядка на пострадавшей от взрывов территории.
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Как ранее сообщил евродепутат и адвокат пострадавших Станислав Полчак, только прямой ущерб, причиненный имуществу жителей данных населенных пунктов, составляет около 80 миллионов крон (около 3,7 миллиона долларов).
"Материалы, которые нам были сегодня предоставлены, показывают, что если государство хочет решить данную проблему в том объеме, на котором настаивают руководители местных населенных пунктов, самым простым возможным решением стало бы принятие парламентом специального закона, который учел бы все требования пострадавших граждан", - сказал Гамачек.
Прага в середине апреля обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрыву на военных складах во Врбетице и выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес РФ нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали на то, что данные обвинения в адрес России являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.
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