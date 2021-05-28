https://ria.ru/20210528/kipr-1734547917.html

На Кипре снова смягчили коронавирусные ограничения

На Кипре снова смягчили коронавирусные ограничения - РИА Новости, 28.05.2021

На Кипре снова смягчили коронавирусные ограничения

На Кипре в очередной раз смягчили действующие из-за пандемии ограничения, сообщает АТОР. РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T11:20

2021-05-28T11:20

2021-05-28T11:20

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. На Кипре в очередной раз смягчили действующие из-за пандемии ограничения, сообщает АТОР.Эпидемиологическая ситуация на острове улучшается. В стране растут темпы иммунизации, а число новых случаев инфекции снижается. Так, в среду, 26 мая, на Кипре выявили всего 69 заболевших COVID-19.По сообщению кабмина, 51 процент жителей привиты первой дозой вакцины, а четверть получили оба укола. Предполагается, что к концу июня первую прививку получат 65 процентов населения.На этом фоне правительство Кипра постепенно снимает ковидные ограничения. По информации местных СМИ, с 29 мая ночной комендантский час уменьшен на 60 минут — будет действовать с часу ночи до пяти утра. А с 10 июня его планируется отменить.Кроме того, с 1 июня жителям Кипра разрешат собираться дома компаниями до 20 человек. В тот же день барам и ресторанам позволят открывать помещения, снова заработают игровые площадки и парки развлечений.С 10 июня на Кипре возобновят работу ночные клубы, но в Минздраве не уточнили, будут ли разрешены танцы. С 16 июня откроются кемпинги, летние лагеря и летние школы для детей.Правда, в помещениях — церквях, казино, конференц-залах, театра — смогут находиться не более половины от обычной численности посетителей.Кипр принимает российских туристов с апреля. С 10 мая въехать без обязательных ПЦР-тестов на COVID-19 могут те, кто привился от коронавируса.Правда, к 27 мая Россия не возобновила регулярное авиасообщение с республикой, выполняются только грузопассажирские рейсы.

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https://ria.ru/20210523/pozner-1733002443.html

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