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Полиция заявила о 13 нападениях на сербские храмы в Косово

Полиция заявила о 13 нападениях на сербские храмы в Косово - РИА Новости, 28.05.2021

Полиция заявила о 13 нападениях на сербские храмы в Косово

Полиция самопровозглашенной Республики Косово с начала года зафиксировала 13 правонарушений в отношении объектов Сербской православной церкви (СПЦ), сообщило... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T12:25

2021-05-28T12:25

2021-05-28T12:25

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БЕЛГРАД, 28 мая – РИА Новости. Полиция самопровозглашенной Республики Косово с начала года зафиксировала 13 правонарушений в отношении объектов Сербской православной церкви (СПЦ), сообщило ведомство.В ведомстве уточнили, что после увеличения числа инцидентов в марте 2021 года косовская полиция запустила оперативный план "Культы" с целью профилактики и выявления нарушителей, который действует на всей территории Косово.Настоятель находящегося под защитой ЮНЕСКО монастыря Высокие Дечаны в Косово Савва Янич заявил в начале февраля, что косовские албанцы снова обворовали православную святыню - скит Святого Петра Коришского под городом Призрен. Архимандрит Савва тогда обратил внимание международной общественности на то, что сербское духовное наследие в Косово нуждается в срочной защите.Ранее он неоднократно указывал на случаи осквернения православных святынь в Косово, угрозы и нападения на сербское меньшинство в крае. В 2017 году после очередного обострения ситуации архимандрит Савва публично заявил, что "все это происходит на глазах западных демократий", которые, по его словам, не смогли воспрепятствовать попаданию Косово "в руки организованных бандитов, тянущих его в пропасть хаоса, беззакония, коррупции и этнической ненависти".Сербские власти отмечали, что инциденты участились накануне годовщины погромов сербского населения в Косово 17 марта 2004 года.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.Согласно принятой Белградом версии, насилие 17-18 марта 2004 года косовские албанцы планировали заранее, в нем участвовало свыше 60 тысяч человек. В результате трехдневных беспорядков на территории края погибли 30 человек, ранения получили 950 гражданских лиц и сотрудников международных сил безопасности, уничтожено около 1 тысячи сербских домов. Сербская православная церковь заявляет о 35 сожженных и разрушенных храмах и монастырях. Десятки тысяч сербов впоследствии выехали из Косово и Метохии, вернулись единицы.Оставшиеся в Косово и Метохии около 100 тысяч сербов живут на севере края и в нескольких анклавах в центре и на юге. Косовоалбанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. В 2011 году под давлением Евросоюза власти Сербии начали переговоры с косовоалбанской администрацией в Приштине, в настоящий момент диалог приостановлен.

https://ria.ru/20210517/kosovo-1732365760.html

https://ria.ru/20210520/dechany-1733096833.html

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россия, сербская православная церковь, евросоюз, черногория, греция, справки