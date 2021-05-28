Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210528/katastrofa-1734668171.html
Назван способ предотвратить новую катастрофу в Чернобыле
Назван способ предотвратить новую катастрофу в Чернобыле - РИА Новости, 28.05.2021
Назван способ предотвратить новую катастрофу в Чернобыле
Исследователи из Шеффилдского университета назвали способ предотвратить новую катастрофу в Чернобыле. Об этом пишет Business Insider. РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T19:56
2021-05-28T20:20
авария на чернобыльской аэс
чернобыльская аэс
украина
наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40889/32/408893214_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8e292c601935f488de201ea6feea4139.jpg
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Исследователи из Шеффилдского университета назвали способ предотвратить новую катастрофу в Чернобыле. Об этом пишет Business Insider.Ученые во главе со специалистом по ядерным отходам Клэр Коркхилл попытались выяснить причину возникновения новых ядерных реакций в ЧАЭС, а также предложили способ предотвратить эти опасные процессы. Они смоделировали в лабораторных условиях ситуацию, которая возникла после аварии на электростанции 26 апреля 1986 года. В результате серии взрывов в реакторе возник пожар. Температура активной зоны резко возросла и урановые топливные стержни расплавились вместе с циркониевой оболочкой, частями реактора (сталь, бетон) и песком, сброшенным в реактор для тушения пламени.После катастрофы над реактором соорудили саркофаг, который оказался не герметичным и пропускал дождевую воду внутрь. Новый безопасный конфайнмент (НБК), построенный в 2016 году, предотвратил попадание жидкости внутрь АЭС. Однако из-за этого расплав в реакторе стал слишком сухим. По мнению ученых, это также могло создать условия для возобновления ядерных реакций. Коркхилл убеждена, что Чернобыльской атомной электростанции нужна "золотая середина", при которой в реакторе будет достаточное количество влаги, чтобы расплав оставался стабильным. При этом специалисты уточнили, что это пока лишь предположение — необходимы более подробные исследования.Коркхилл предложила запустить роботов в помещение 305/2, где были обнаружены ядерные реакции, и просверлить расплав, чтобы установить борные цилиндры для поглощения лишних нейтронов.Специалист надеется, что полученный в лабораторных условиях расплав поможет создать такого робота, который смог бы осуществить задуманное.Ученые считают, что пока нет нужды спешить. Возможно, ядерное топливо перестанет "тлеть" само по себе. Если же этого не произойдет, есть несколько лет, прежде чем количество нейтронов достигнет критического уровня, подытожили эксперты.Ранее в журнале Science появилась статья, в которой ученые предупредили о возобновлении ядерных реакций в одном из помещений Чернобыльской АЭС. Специалисты из киевского Института проблем безопасности атомных электростанций не исключили, что эти процессы могут спровоцировать выброс энергии. Химик-ядерщик Нил Хаятт подчеркнул, что эту угрозу нельзя игнорировать.Доктор технических наук Владимир Кузнецов, в свою очередь, отметил, что ядерные реакции на ЧАЭС не прекращались. Подреакторные помещения, в которых обнаружили ядерное деление, — самые грязные после аварии. Радионуклиды, которые были в реакторе, приняли участие во всех расплавах и будут там находиться до тех пор, пока не распадутся, уточнил ученый.
https://ria.ru/20210512/chernobyl-1732027459.html
https://ria.ru/20210426/geroy-1729944431.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/realty/40889/32/408893214_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6210f7232c1709ea551b7be1b6e13f65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
авария на чернобыльской аэс, чернобыльская аэс, украина, наука

Назван способ предотвратить новую катастрофу в Чернобыле

19:56 28.05.2021 (обновлено: 20:20 28.05.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЧернобыльская атомная электростанция
Чернобыльская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Исследователи из Шеффилдского университета назвали способ предотвратить новую катастрофу в Чернобыле. Об этом пишет Business Insider.
Ученые во главе со специалистом по ядерным отходам Клэр Коркхилл попытались выяснить причину возникновения новых ядерных реакций в ЧАЭС, а также предложили способ предотвратить эти опасные процессы. Они смоделировали в лабораторных условиях ситуацию, которая возникла после аварии на электростанции 26 апреля 1986 года. В результате серии взрывов в реакторе возник пожар. Температура активной зоны резко возросла и урановые топливные стержни расплавились вместе с циркониевой оболочкой, частями реактора (сталь, бетон) и песком, сброшенным в реактор для тушения пламени.
Зона отчуждения ЧАЭС - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
12 мая, 19:59
На Украине ответили на сообщения о новых ядерных реакциях в Чернобыле
После катастрофы над реактором соорудили саркофаг, который оказался не герметичным и пропускал дождевую воду внутрь. Новый безопасный конфайнмент (НБК), построенный в 2016 году, предотвратил попадание жидкости внутрь АЭС. Однако из-за этого расплав в реакторе стал слишком сухим. По мнению ученых, это также могло создать условия для возобновления ядерных реакций. Коркхилл убеждена, что Чернобыльской атомной электростанции нужна "золотая середина", при которой в реакторе будет достаточное количество влаги, чтобы расплав оставался стабильным. При этом специалисты уточнили, что это пока лишь предположение — необходимы более подробные исследования.
Коркхилл предложила запустить роботов в помещение 305/2, где были обнаружены ядерные реакции, и просверлить расплав, чтобы установить борные цилиндры для поглощения лишних нейтронов.
"Серьезное препятствие здесь заключается в том, что расплав очень твердый", — отметила она.
Специалист надеется, что полученный в лабораторных условиях расплав поможет создать такого робота, который смог бы осуществить задуманное.
Ученые считают, что пока нет нужды спешить. Возможно, ядерное топливо перестанет "тлеть" само по себе. Если же этого не произойдет, есть несколько лет, прежде чем количество нейтронов достигнет критического уровня, подытожили эксперты.
Вертолеты ведут дезактивацию зданий Чернобыльской атомной электростанции после аварии - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
26 апреля, 11:39
Ликвидатор аварии на ЧАЭС объяснил, почему не считает себя героем
Ранее в журнале Science появилась статья, в которой ученые предупредили о возобновлении ядерных реакций в одном из помещений Чернобыльской АЭС. Специалисты из киевского Института проблем безопасности атомных электростанций не исключили, что эти процессы могут спровоцировать выброс энергии. Химик-ядерщик Нил Хаятт подчеркнул, что эту угрозу нельзя игнорировать.
Доктор технических наук Владимир Кузнецов, в свою очередь, отметил, что ядерные реакции на ЧАЭС не прекращались. Подреакторные помещения, в которых обнаружили ядерное деление, — самые грязные после аварии. Радионуклиды, которые были в реакторе, приняли участие во всех расплавах и будут там находиться до тех пор, пока не распадутся, уточнил ученый.
 
Авария на Чернобыльской АЭСЧернобыльская АЭСУкраинаНаука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:31ФСБ задержала в Саратове 14 членов украинской радикальной группировки
02:17Специалист научил, как распознать лекарство-пустышку
01:53В Сочи потушили пожар в торговых павильонах
01:52Назван размер ущерба, нанесенного США "королем мошенников" из России
01:27Россия установила рекорд по числу безаварийных космических пусков подряд
01:25Все спутники OneWeb выведены на целевые орбиты
01:16Россиян научили проверять деньги на подлинность дома
01:15В Сочи загорелись торговые павильоны
00:58На Украине испугались перспектив превращения в нищую страну третьего мира
00:57Мэр Риги назвал возбуждение против него дела Минском "безумием режима"
00:37Минск опубликовал список попавших под лицензирование украинских товаров
00:14Глава НАСА назвал Россию жизненно важным партнером по МКС
00:11В Москве откроется новый железнодорожный вокзал Восточный
23:58НАСА не будет покупать места для астронавтов на "Союзах"
23:56Под Саратовом школьника насмерть придавила стена
23:45Байден представил проект бюджета на рекордные шесть триллионов долларов
23:39США призвали проявлять повышенную осторожность, пролетая над Белоруссией
23:29OneWeb сможет предоставлять услуги связи в России в конце года
23:27В Сочи нарушитель протаранил полицейскую машину, уходя от погони
23:16В Москве мужчину ранили ножом во время конфликта
Лента новостейМолния