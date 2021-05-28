https://ria.ru/20210528/katastrofa-1734668171.html

Назван способ предотвратить новую катастрофу в Чернобыле

Назван способ предотвратить новую катастрофу в Чернобыле - РИА Новости, 28.05.2021

Назван способ предотвратить новую катастрофу в Чернобыле

Исследователи из Шеффилдского университета назвали способ предотвратить новую катастрофу в Чернобыле. Об этом пишет Business Insider. РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T19:56

2021-05-28T19:56

2021-05-28T20:20

авария на чернобыльской аэс

чернобыльская аэс

украина

наука

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Исследователи из Шеффилдского университета назвали способ предотвратить новую катастрофу в Чернобыле. Об этом пишет Business Insider.Ученые во главе со специалистом по ядерным отходам Клэр Коркхилл попытались выяснить причину возникновения новых ядерных реакций в ЧАЭС, а также предложили способ предотвратить эти опасные процессы. Они смоделировали в лабораторных условиях ситуацию, которая возникла после аварии на электростанции 26 апреля 1986 года. В результате серии взрывов в реакторе возник пожар. Температура активной зоны резко возросла и урановые топливные стержни расплавились вместе с циркониевой оболочкой, частями реактора (сталь, бетон) и песком, сброшенным в реактор для тушения пламени.После катастрофы над реактором соорудили саркофаг, который оказался не герметичным и пропускал дождевую воду внутрь. Новый безопасный конфайнмент (НБК), построенный в 2016 году, предотвратил попадание жидкости внутрь АЭС. Однако из-за этого расплав в реакторе стал слишком сухим. По мнению ученых, это также могло создать условия для возобновления ядерных реакций. Коркхилл убеждена, что Чернобыльской атомной электростанции нужна "золотая середина", при которой в реакторе будет достаточное количество влаги, чтобы расплав оставался стабильным. При этом специалисты уточнили, что это пока лишь предположение — необходимы более подробные исследования.Коркхилл предложила запустить роботов в помещение 305/2, где были обнаружены ядерные реакции, и просверлить расплав, чтобы установить борные цилиндры для поглощения лишних нейтронов.Специалист надеется, что полученный в лабораторных условиях расплав поможет создать такого робота, который смог бы осуществить задуманное.Ученые считают, что пока нет нужды спешить. Возможно, ядерное топливо перестанет "тлеть" само по себе. Если же этого не произойдет, есть несколько лет, прежде чем количество нейтронов достигнет критического уровня, подытожили эксперты.Ранее в журнале Science появилась статья, в которой ученые предупредили о возобновлении ядерных реакций в одном из помещений Чернобыльской АЭС. Специалисты из киевского Института проблем безопасности атомных электростанций не исключили, что эти процессы могут спровоцировать выброс энергии. Химик-ядерщик Нил Хаятт подчеркнул, что эту угрозу нельзя игнорировать.Доктор технических наук Владимир Кузнецов, в свою очередь, отметил, что ядерные реакции на ЧАЭС не прекращались. Подреакторные помещения, в которых обнаружили ядерное деление, — самые грязные после аварии. Радионуклиды, которые были в реакторе, приняли участие во всех расплавах и будут там находиться до тех пор, пока не распадутся, уточнил ученый.

https://ria.ru/20210512/chernobyl-1732027459.html

https://ria.ru/20210426/geroy-1729944431.html

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авария на чернобыльской аэс, чернобыльская аэс, украина, наука