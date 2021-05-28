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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210528/karantin-1734573787.html
Лукашенко объяснил, почему Белоруссия не вводила карантин по COVID-19
Лукашенко объяснил, почему Белоруссия не вводила карантин по COVID-19 - РИА Новости, 28.05.2021
Лукашенко объяснил, почему Белоруссия не вводила карантин по COVID-19
Белоруссия не закрывала границы во время пандемии коронавируса, потому что иначе ее экономика бы рухнула, заявил президент республики Александр Лукашенко. РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T12:53
2021-05-28T12:53
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
александр лукашенко
снг
белоруссия
сша
в мире
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МИНСК, 28 мая - РИА Новости. Белоруссия не закрывала границы во время пандемии коронавируса, потому что иначе ее экономика бы рухнула, заявил президент республики Александр Лукашенко."Вы же знаете, что Беларусь вообще не закрывала границы с самого начала распространения коронавируса. Нас критиковали, что мы что-то прячем, что мы не те данные даем и прочее... Мы избрали свой путь борьбы с коронавирусом, но мы не могли закрыться, не могли, потому что мы не Россия. Можно закрыться - а трубы работают, а огромные богатства, огромные резервы... Мы не могли закрыться, потому что рухнет экономика ", - заявил Лукашенко на встрече с главами делегаций стран-участниц заседания Совета глав правительств СНГ в Минске.По его словам, страна выдержала "только за счет этого"."Кто закрылся - даже сильные европейские государства - ну у них станок есть, они евро могут напечатать. Америка может закрыться - у них тоже есть станок. А у нас с вами - даже в России - кроме рук и мозгов ничего нет. Поэтому давайте открываться, давайте общаться. То, что мы закрыты, - это не будет способствовать уменьшению заболеваемости", - добавил Лукашенко.По его словам, пандемия коронавируса также продемонстрировала, насколько страны СНГ близки друг другу, способны друг друга поддерживать."Как бы мы на этот коллективный Запад ни смотрели, но в этой части, при всех недостатках, они поддерживают друг друга. Слава богу, что россияне не закрылись, как некоторые, и явились для нас примером поддержки", - добавил Лукашенко.
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коронавирус covid-19, россия, александр лукашенко, снг, белоруссия, сша, в мире

Лукашенко объяснил, почему Белоруссия не вводила карантин по COVID-19

12:53 28.05.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МИНСК, 28 мая - РИА Новости. Белоруссия не закрывала границы во время пандемии коронавируса, потому что иначе ее экономика бы рухнула, заявил президент республики Александр Лукашенко.
"Вы же знаете, что Беларусь вообще не закрывала границы с самого начала распространения коронавируса. Нас критиковали, что мы что-то прячем, что мы не те данные даем и прочее... Мы избрали свой путь борьбы с коронавирусом, но мы не могли закрыться, не могли, потому что мы не Россия. Можно закрыться - а трубы работают, а огромные богатства, огромные резервы... Мы не могли закрыться, потому что рухнет экономика ", - заявил Лукашенко на встрече с главами делегаций стран-участниц заседания Совета глав правительств СНГ в Минске.
По его словам, страна выдержала "только за счет этого".
"Кто закрылся - даже сильные европейские государства - ну у них станок есть, они евро могут напечатать. Америка может закрыться - у них тоже есть станок. А у нас с вами - даже в России - кроме рук и мозгов ничего нет. Поэтому давайте открываться, давайте общаться. То, что мы закрыты, - это не будет способствовать уменьшению заболеваемости", - добавил Лукашенко.
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По его словам, пандемия коронавируса также продемонстрировала, насколько страны СНГ близки друг другу, способны друг друга поддерживать.
"Как бы мы на этот коллективный Запад ни смотрели, но в этой части, при всех недостатках, они поддерживают друг друга. Слава богу, что россияне не закрылись, как некоторые, и явились для нас примером поддержки", - добавил Лукашенко.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияАлександр ЛукашенкоСНГБелоруссияСШАВ мире
 
 
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