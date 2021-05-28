https://ria.ru/20210528/karantin-1734573787.html

Лукашенко объяснил, почему Белоруссия не вводила карантин по COVID-19

Лукашенко объяснил, почему Белоруссия не вводила карантин по COVID-19 - РИА Новости, 28.05.2021

Лукашенко объяснил, почему Белоруссия не вводила карантин по COVID-19

Белоруссия не закрывала границы во время пандемии коронавируса, потому что иначе ее экономика бы рухнула, заявил президент республики Александр Лукашенко. РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T12:53

2021-05-28T12:53

2021-05-28T12:53

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

россия

александр лукашенко

снг

белоруссия

сша

в мире

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МИНСК, 28 мая - РИА Новости. Белоруссия не закрывала границы во время пандемии коронавируса, потому что иначе ее экономика бы рухнула, заявил президент республики Александр Лукашенко."Вы же знаете, что Беларусь вообще не закрывала границы с самого начала распространения коронавируса. Нас критиковали, что мы что-то прячем, что мы не те данные даем и прочее... Мы избрали свой путь борьбы с коронавирусом, но мы не могли закрыться, не могли, потому что мы не Россия. Можно закрыться - а трубы работают, а огромные богатства, огромные резервы... Мы не могли закрыться, потому что рухнет экономика ", - заявил Лукашенко на встрече с главами делегаций стран-участниц заседания Совета глав правительств СНГ в Минске.По его словам, страна выдержала "только за счет этого"."Кто закрылся - даже сильные европейские государства - ну у них станок есть, они евро могут напечатать. Америка может закрыться - у них тоже есть станок. А у нас с вами - даже в России - кроме рук и мозгов ничего нет. Поэтому давайте открываться, давайте общаться. То, что мы закрыты, - это не будет способствовать уменьшению заболеваемости", - добавил Лукашенко.По его словам, пандемия коронавируса также продемонстрировала, насколько страны СНГ близки друг другу, способны друг друга поддерживать."Как бы мы на этот коллективный Запад ни смотрели, но в этой части, при всех недостатках, они поддерживают друг друга. Слава богу, что россияне не закрылись, как некоторые, и явились для нас примером поддержки", - добавил Лукашенко.

https://ria.ru/20210528/vaktsina-1734544153.html

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коронавирус covid-19, россия, александр лукашенко, снг, белоруссия, сша, в мире