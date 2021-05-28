Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Чехол для сотового телефона с символикой Международного информационного агентства (МИА) Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 13.05.2019
Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210528/kabardino-balkariya-1734668813.html
Кабардино-Балкария представит на ПМЭФ туристско-рекреационные проекты
Кабардино-Балкария представит на ПМЭФ туристско-рекреационные проекты - РИА Новости, 28.05.2021
Кабардино-Балкария представит на ПМЭФ туристско-рекреационные проекты
Власти Кабардино-Балкарии планируют представить на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) возможности туристско-рекреационного комплекса... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T20:00
2021-05-28T20:00
петербургский международный экономический форум
казбек коков
республика коми
петербургский международный экономический форум (фонд)
росгеология
кабардино-балкарская республика (кбр)
новосибирская область
санкт-петербург
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1587977697_0:236:3221:2048_1920x0_80_0_0_e394bc86030dcc931ae498c523790e03.jpg
НАЛЬЧИК, 28 мая – РИА Новости. Власти Кабардино-Балкарии планируют представить на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) возможности туристско-рекреационного комплекса республики, а также заключить соглашения о сотрудничестве в сфере сельхозпроизводства, сообщает пресс-служба главы региона."На форум едем с портфелем предварительных договоренностей, которые в ходе предстоящих переговоров приобретут конкретные очертания. Планируем расширить географию сотрудничества с другими регионами, предложив наши рекреационные возможности и сотрудничество в сфере сельхозтоваропроизводства", - приводит пресс-служба слова главы КБР Казбека Кокова.Он также отметил, что одним из наиболее значимых для региона должно стать соглашение с Росгеологией, которое предполагает, в том числе, и развитие инфраструктуры региона.В пресс-службе добавили, что на полях ПМЭФ Кабардино-Балкария намерена подписать договоры о всестороннем сотрудничестве с Новосибирской областью, Республикой Удмуртия и Республикой Коми, а также план мероприятий по реализации соглашения с правительством Санкт-Петербурга.
https://ria.ru/20210520/pmef-2021-1733119355.html
https://ria.ru/20210518/pmef-1732784748.html
республика коми
новосибирская область
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1587977697_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_61ad5a8553ad0c0330a796cc638e5783.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
казбек коков, республика коми, петербургский международный экономический форум (фонд), росгеология, кабардино-балкарская республика (кбр), новосибирская область, санкт-петербург, экономика

Кабардино-Балкария представит на ПМЭФ туристско-рекреационные проекты

20:00 28.05.2021
 
© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанкТуристы осматривают балкарскую теснину в Кабардино-Балкарской республике
Туристы осматривают балкарскую теснину в Кабардино-Балкарской республике - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Антон Подгайко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 28 мая – РИА Новости. Власти Кабардино-Балкарии планируют представить на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) возможности туристско-рекреационного комплекса республики, а также заключить соглашения о сотрудничестве в сфере сельхозпроизводства, сообщает пресс-служба главы региона.
"На форум едем с портфелем предварительных договоренностей, которые в ходе предстоящих переговоров приобретут конкретные очертания. Планируем расширить географию сотрудничества с другими регионами, предложив наши рекреационные возможности и сотрудничество в сфере сельхозтоваропроизводства", - приводит пресс-служба слова главы КБР Казбека Кокова.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019 - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
20 мая, 13:14Петербургский международный экономический форум
Путин лично примет участие в ПМЭФ-2021
Он также отметил, что одним из наиболее значимых для региона должно стать соглашение с Росгеологией, которое предполагает, в том числе, и развитие инфраструктуры региона.
В пресс-службе добавили, что на полях ПМЭФ Кабардино-Балкария намерена подписать договоры о всестороннем сотрудничестве с Новосибирской областью, Республикой Удмуртия и Республикой Коми, а также план мероприятий по реализации соглашения с правительством Санкт-Петербурга.
Государственные флаги во время Петербургского международного экономического форума 2019 - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
18 мая, 12:37Петербургский международный экономический форум
В Кремле ответили на вопрос о возможной отмене ПМЭФ
 
Петербургский международный экономический форумКазбек КоковРеспублика КомиПетербургский международный экономический форум (фонд)РосгеологияКабардино-Балкарская Республика (КБР)Новосибирская областьСанкт-ПетербургЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:31ФСБ задержала в Саратове 14 членов украинской радикальной группировки
02:17Специалист научил, как распознать лекарство-пустышку
01:53В Сочи потушили пожар в торговых павильонах
01:52Назван размер ущерба, нанесенного США "королем мошенников" из России
01:27Россия установила рекорд по числу безаварийных космических пусков подряд
01:25Все спутники OneWeb выведены на целевые орбиты
01:16Россиян научили проверять деньги на подлинность дома
01:15В Сочи загорелись торговые павильоны
00:58На Украине испугались перспектив превращения в нищую страну третьего мира
00:57Мэр Риги назвал возбуждение против него дела Минском "безумием режима"
00:37Минск опубликовал список попавших под лицензирование украинских товаров
00:14Глава НАСА назвал Россию жизненно важным партнером по МКС
00:11В Москве откроется новый железнодорожный вокзал Восточный
23:58НАСА не будет покупать места для астронавтов на "Союзах"
23:56Под Саратовом школьника насмерть придавила стена
23:45Байден представил проект бюджета на рекордные шесть триллионов долларов
23:39США призвали проявлять повышенную осторожность, пролетая над Белоруссией
23:29OneWeb сможет предоставлять услуги связи в России в конце года
23:27В Сочи нарушитель протаранил полицейскую машину, уходя от погони
23:16В Москве мужчину ранили ножом во время конфликта
Лента новостейМолния