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Кабардино-Балкария представит на ПМЭФ туристско-рекреационные проекты
Кабардино-Балкария представит на ПМЭФ туристско-рекреационные проекты - РИА Новости, 28.05.2021
Кабардино-Балкария представит на ПМЭФ туристско-рекреационные проекты
Власти Кабардино-Балкарии планируют представить на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) возможности туристско-рекреационного комплекса... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T20:00
2021-05-28T20:00
2021-05-28T20:00
петербургский международный экономический форум
казбек коков
республика коми
петербургский международный экономический форум (фонд)
росгеология
кабардино-балкарская республика (кбр)
новосибирская область
санкт-петербург
экономика
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НАЛЬЧИК, 28 мая – РИА Новости. Власти Кабардино-Балкарии планируют представить на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) возможности туристско-рекреационного комплекса республики, а также заключить соглашения о сотрудничестве в сфере сельхозпроизводства, сообщает пресс-служба главы региона."На форум едем с портфелем предварительных договоренностей, которые в ходе предстоящих переговоров приобретут конкретные очертания. Планируем расширить географию сотрудничества с другими регионами, предложив наши рекреационные возможности и сотрудничество в сфере сельхозтоваропроизводства", - приводит пресс-служба слова главы КБР Казбека Кокова.Он также отметил, что одним из наиболее значимых для региона должно стать соглашение с Росгеологией, которое предполагает, в том числе, и развитие инфраструктуры региона.В пресс-службе добавили, что на полях ПМЭФ Кабардино-Балкария намерена подписать договоры о всестороннем сотрудничестве с Новосибирской областью, Республикой Удмуртия и Республикой Коми, а также план мероприятий по реализации соглашения с правительством Санкт-Петербурга.
https://ria.ru/20210520/pmef-2021-1733119355.html
https://ria.ru/20210518/pmef-1732784748.html
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казбек коков, республика коми, петербургский международный экономический форум (фонд), росгеология, кабардино-балкарская республика (кбр), новосибирская область, санкт-петербург, экономика