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Мурашко оценил сроки исследования о применении "Спутника V" у детей

Мурашко оценил сроки исследования о применении "Спутника V" у детей - РИА Новости, 28.05.2021

Мурашко оценил сроки исследования о применении "Спутника V" у детей

Клинические исследования применения вакцины от COVID-19 "Спутник V" у детей займут до четырех месяцев, протоколы исследования уже разработаны, заявил РИА... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T16:34

2021-05-28T16:34

2021-05-28T17:01

вакцинация россиян от covid-19

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коронавирус covid-19

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коронавирусы

михаил мурашко

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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ТАШКЕНТ, 28 мая - РИА Новости. Клинические исследования применения вакцины от COVID-19 "Спутник V" у детей займут до четырех месяцев, протоколы исследования уже разработаны, заявил РИА Новости министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.По данным пресс-службы минздрава Узбекистана, 28 мая Абдухаким Ходжибаев и его российский коллега Михаил Мурашко в Ташкенте обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, в частности, в области медицинского образования.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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