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Мурашко оценил сроки исследования о применении "Спутника V" у детей
Мурашко оценил сроки исследования о применении "Спутника V" у детей - РИА Новости, 28.05.2021
Мурашко оценил сроки исследования о применении "Спутника V" у детей
Клинические исследования применения вакцины от COVID-19 "Спутник V" у детей займут до четырех месяцев, протоколы исследования уже разработаны, заявил РИА... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T16:34
2021-05-28T16:34
2021-05-28T17:01
вакцинация россиян от covid-19
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михаил мурашко
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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ТАШКЕНТ, 28 мая - РИА Новости. Клинические исследования применения вакцины от COVID-19 "Спутник V" у детей займут до четырех месяцев, протоколы исследования уже разработаны, заявил РИА Новости министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.По данным пресс-службы минздрава Узбекистана, 28 мая Абдухаким Ходжибаев и его российский коллега Михаил Мурашко в Ташкенте обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, в частности, в области медицинского образования.
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