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Мурашко оценил сроки исследования о применении "Спутника V" у детей
Мурашко оценил сроки исследования о применении "Спутника V" у детей - РИА Новости, 28.05.2021
Мурашко оценил сроки исследования о применении "Спутника V" у детей
Клинические исследования применения вакцины от COVID-19 "Спутник V" у детей займут до четырех месяцев, протоколы исследования уже разработаны, заявил РИА... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T16:34
2021-05-28T17:01
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
михаил мурашко
здоровье - общество
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ТАШКЕНТ, 28 мая - РИА Новости. Клинические исследования применения вакцины от COVID-19 "Спутник V" у детей займут до четырех месяцев, протоколы исследования уже разработаны, заявил РИА Новости министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.По данным пресс-службы минздрава Узбекистана, 28 мая Абдухаким Ходжибаев и его российский коллега Михаил Мурашко в Ташкенте обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, в частности, в области медицинского образования.
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вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, михаил мурашко, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), ташкент, общество

Мурашко оценил сроки исследования о применении "Спутника V" у детей

16:34 28.05.2021 (обновлено: 17:01 28.05.2021)
 
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ТАШКЕНТ, 28 мая - РИА Новости. Клинические исследования применения вакцины от COVID-19 "Спутник V" у детей займут до четырех месяцев, протоколы исследования уже разработаны, заявил РИА Новости министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Сейчас протоколы уже разработаны специалистами. Клинические испытания вакцины у детей – это займет, наверное, до четырех месяцев, для беременных, я думаю, пораньше.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время брифинга в доме Правительства РФ
Михаил Мурашко
министр здравоохранения России
По данным пресс-службы минздрава Узбекистана, 28 мая Абдухаким Ходжибаев и его российский коллега Михаил Мурашко в Ташкенте обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, в частности, в области медицинского образования.
 
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