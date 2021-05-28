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В Испании задержали разыскиваемого за сто убийств колумбийца
В Испании задержали разыскиваемого за сто убийств колумбийца - РИА Новости, 28.05.2021
В Испании задержали разыскиваемого за сто убийств колумбийца
Национальная полиция Испании задержала в Мадриде колумбийца, разыскиваемого в своей стране за подготовку и осуществление более сотни убийств, говорится в... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T12:21
2021-05-28T12:21
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МАДРИД, 28 мая – РИА Новости. Национальная полиция Испании задержала в Мадриде колумбийца, разыскиваемого в своей стране за подготовку и осуществление более сотни убийств, говорится в сообщении ведомства.Задержанный считается главой колумбийской криминальной организации "Кордильера", которая действует не только в этой стране, но и в других частях мира, в частности, занимается наркотрафиком в других странах Южной Америки, Панаме, США, Мексике и Кабо-Верде. Колумбия дважды объявляла его в розыск за убийства, а также производство и хранение оружия. Среди жертв – его собственная теща, которую он, предположительно, убил за хищение денег организации.Мужчина перебрался в Испанию в 2015 году с целью создания ячеек организации в Испании, Бельгии и Франции.В операции принимали участие правоохранительные органы Колумбии и Интерпол.
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панама, интерпол, франция, бельгия, в мире

В Испании задержали разыскиваемого за сто убийств колумбийца

12:21 28.05.2021
 
© AP PhotoИспанские полицейские на Тенерифе, Канарские острова
Испанские полицейские на Тенерифе, Канарские острова - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© AP Photo
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МАДРИД, 28 мая – РИА Новости. Национальная полиция Испании задержала в Мадриде колумбийца, разыскиваемого в своей стране за подготовку и осуществление более сотни убийств, говорится в сообщении ведомства.
Задержанный считается главой колумбийской криминальной организации "Кордильера", которая действует не только в этой стране, но и в других частях мира, в частности, занимается наркотрафиком в других странах Южной Америки, Панаме, США, Мексике и Кабо-Верде. Колумбия дважды объявляла его в розыск за убийства, а также производство и хранение оружия. Среди жертв – его собственная теща, которую он, предположительно, убил за хищение денег организации.
Мужчина перебрался в Испанию в 2015 году с целью создания ячеек организации в Испании, Бельгии и Франции.
В операции принимали участие правоохранительные органы Колумбии и Интерпол.
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