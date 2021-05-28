https://ria.ru/20210528/groza-1734522459.html

Москвичей предупредили о дожде с грозой

Москвичей предупредили о дожде с грозой - РИА Новости, 28.05.2021

Москвичей предупредили о дожде с грозой

Дождь с грозой и до плюс 23 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T08:02

2021-05-28T08:02

2021-05-28T08:02

александр синенков

погода

москва

общество

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Дождь с грозой и до плюс 23 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня мы ожидаем облачную с неустойчивыми прояснениями погоду, кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха плюс 21-23, по области - плюс 19-24", - рассказал Синенков.По словам синоптика, ожидается юго-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление понизится до 745 миллиметров ртутного столба, это немного ниже нормы."Количество осадков ожидается в пределах 5-8 миллиметров", - добавил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20210527/pogoda-1734499844.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр синенков, погода, москва, общество