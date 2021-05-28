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Москвичей предупредили о дожде с грозой
Москвичей предупредили о дожде с грозой - РИА Новости, 28.05.2021
Москвичей предупредили о дожде с грозой
Дождь с грозой и до плюс 23 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T08:02
2021-05-28T08:02
александр синенков
погода
москва
общество
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Дождь с грозой и до плюс 23 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня мы ожидаем облачную с неустойчивыми прояснениями погоду, кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха плюс 21-23, по области - плюс 19-24", - рассказал Синенков.По словам синоптика, ожидается юго-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление понизится до 745 миллиметров ртутного столба, это немного ниже нормы."Количество осадков ожидается в пределах 5-8 миллиметров", - добавил он.
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александр синенков, погода, москва, общество

Москвичей предупредили о дожде с грозой

08:02 28.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Дождь с грозой и до плюс 23 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня мы ожидаем облачную с неустойчивыми прояснениями погоду, кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха плюс 21-23, по области - плюс 19-24", - рассказал Синенков.
По словам синоптика, ожидается юго-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление понизится до 745 миллиметров ртутного столба, это немного ниже нормы.
"Количество осадков ожидается в пределах 5-8 миллиметров", - добавил он.
Девушка отдыхает под солнцем на скамейке в парке в Москве в жаркую погоду - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
27 мая, 20:54В России
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Александр СиненковПогодаМоскваОбщество
 
 
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