https://ria.ru/20210528/gora-1734445154.html

Камень раздора. Почему мусульмане и евреи воюют из-за Храмовой горы

Камень раздора. Почему мусульмане и евреи воюют из-за Храмовой горы - РИА Новости, 28.05.2021

Камень раздора. Почему мусульмане и евреи воюют из-за Храмовой горы

Разгоревшийся с новой силой палестино-израильский конфликт плавно перетек из сектора Газа на Храмовую гору в Иерусалиме. Столкновения между арабами и евреями... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T08:00

2021-05-28T08:00

2021-05-28T12:31

религия и мировоззрение

иисус христос

аналитика - религия и мировоззрение

пророк мухаммед

махмуд аббас

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости, Антон Скрипунов. Разгоревшийся с новой силой палестино-израильский конфликт плавно перетек из сектора Газа на Храмовую гору в Иерусалиме. Столкновения между арабами и евреями происходят там регулярно. И хотя и те и другие считают это место святым, взгляды у них кардинально расходятся. РИА Новости разбиралось в ситуации."Много чего нельзя"Елеонская гора, пожалуй, одно из самых вожделенных мест в мире. Миллионы евреев мечтают, чтобы их похоронили на кладбище у ее подножия. Место там стоит от 11 тысяч долларов. Элитным некрополь стал неспроста: упокоенные здесь, согласно библейскому пророчеству, воскреснут первыми — по зову Мошиаха (Мессии), обещанного Богом правителя еврейского народа. И взойдут вслед за ним на Храмовую гору.Говорят, могущественный османский султан Сулейман Великолепный, услышав об этом, так перепугался, что приказал замуровать Золотые ворота, чтобы божий помазанник не прошел. И еще поставил перед ними мусульманское кладбище. Расчет прост: в святое место, где некогда был Иерусалимский храм, по законам иудейской ритуальной чистоты, нельзя заходить после контакта с мертвыми телами. Местные раввины язвительно ответили: мессия по пути на гору будет перед собой воскрешать упокоенных.Это очень любят рассказывать тем, кто в Иерусалиме впервые, — чтобы гости поняли всю глубину конфликта из-за святого места. В последние недели ситуация снова обострилась. Едва затихли обстрелы в секторе Газа, как на Храмовой горе палестинцы столкнулись с израильской полицией. После пятничной молитвы 21 мая в ход пошли коктейли Молотова, камни, резиновые пули и слезоточивый газ."Все из-за провокаций поселенцев (так называют израильтян некоторые палестинцы. — Прим. ред.): в священный месяц Рамадан оккупационные (израильские. — Прим. ред.) власти вторглись на территорию мечети Аль-Акса. Меня арестовали прямо внутри молельни", — возмущается в беседе с РИА Новости житель восточного Иерусалима Фади Матур.В результате ему на десять дней запретили подниматься на Храмовую гору. Вход охраняет израильская полиция, подозрительных палестинцев отсекают. Сейчас контроль усилился, ведь обстановка в городе накалена до предела. Что интересно, тщательно досматривают не только арабских активистов, но и евреев. В воскресенье, 23 мая, для них открыли гору — спустя 19 дней. "В четверг я впервые после месячного перерыва совершила восхождение (так евреи говорят о посещении Храмовой горы. — Прим. ред.). Обычно мы это делаем группой: проверили каждого, хотя обычно на туристов поцедура не распространяется. Полицейские также спросили, есть ли кто в первый раз. Двоим, поднявшим руки, объяснили правила: нельзя молиться, класть поклоны, петь религиозные гимны — несколько лет назад мне сделали замечание за то, что пошевелила губами (это можно трактовать как молитву. — Прим. ред.). Строго запрещено даже камушек поднять", — говорит жительница пригорода Иерусалима Аня Антопольская. Причем верующие евреи обязаны придерживаться определенного маршрута под присмотром израильских полицейских и представителя палестинской администрации Храмовой горы. Если что не так — замечание. Не подчинился — тут же выводят с территории."Я в течение 12 лет ежемесячно совершаю восхождения, — добавляет израильтянка. — И все не понимаю, почему мне, религиозному человеку, нельзя молиться в святом месте!"Да и попадешь сюда далеко не всегда. Немусульмане могут пройти с воскресенья по четверг с семи до десяти утра. Когда израильско-палестинский конфликт обостряется, иноверцев и вовсе не пускают.Священный камень преткновенияЕвреи годами пытаются оспорить столь суровые правила. Но Верховный суд Израиля разводит руками: правовой статус Храмовой горы очень запутанный. Проблема уходит корнями в глубокую древность.А все из-за одного камня. Евреи называют его "Эвен-га-Штия", мусульмане — "Ас-Сахра". Перевод один: "Краеугольный камень основания". Именно с него, согласно обеим религиям, Господь начал сотворение мира. В X веке до нашей эры библейский царь Давид разместил на этом камне ковчег со скрижалями Завета. Его сын, Соломон, возвел вокруг него Храм. Ровно над камнем находилась Святая святых, место присутствия самого Бога. Сюда мог заходить лишь иудейский первосвященник, да и то раз в год. Первый Храм простоял четыреста лет — его разрушили вавилоняне. Второй строили без малого пять веков. Закончили при царе Ироде. Это было одно из величайших сооружений античности. Но через несколько десятилетий, в 70-м году нашей эры, его сравняли с землей римляне. Святое место несколько веков пребывало в запустении.Так как Храм постоянно упоминается в Библии, его святость признают последователи всех трех "религий Писания" — иудаизма, ислама и христианства. Последние еще связывают с ним несколько важных эпизодов земной жизни Иисуса Христа. Побывал тут и пророк Мухаммед. Согласно вероучению, Всевышний в одну из ночей чудесным образом перенес его из Мекки на огненном коне Эль-Бураке. С Камня основания пророк вознесся на небеса, где узрел рай. Он же с последователями молился именно в направлении Храмовой горы, где, как гласит Коран, находилась "другая мечеть". По мусульманским представлениям, речь идет о мечети Аль-Акса. В священном Писании ислама упоминается только она и Масджид Аль-Харам в Мекке. Это третье по значимости молитвенное сооружение для мусульман. Его часто путают с мечетью с золотым куполом, что в паре десятков метров. Это Куббат ас-Сасхра, построенная в 691 году халифом Умаром над тем самым Камнем основания, который и сейчас там. Из-за особой важности все молитвенные строения на Храмовой горе мусульмане объявили "запретными" — то есть иноверцам нельзя заходить внутрь. Один народ — много мненийВ течение всего мусульманского владычества, с VII по XI век, а затем с конца XI по XX, на Храмовую гору могли взойти только последователи ислама. Это была вакуфная земля — то есть принадлежащей религиозной общине. Такой статус сохранился и после установления британского владычества над Палестиной во время Первой мировой войны. В 1921-м корона официально передала святое место под управление организации "Исламский иерусалимский ВАКФ". И поныне административное управление всеми объектами осуществляет светский директор. А религиозными вопросами ведает Великий муфтий Иерусалима. Тогда же, в 1920-х, широко обсуждали создание еврейского государства, призывали восстановить Иерусалимский храм. Представители двух религий постоянно враждовали на этой почве. А провозглашение в 1947-м государства Израиль обернулось войной. В итоге восточная часть Иерусалима, вместе со Старым городом и Храмовой горой, перешла к Египту и Трансиордании, правителя которой, короля Абдуллу I, на правах потомка пророка Мухаммеда объявили хранителем священного города. И поныне иорданская королевская династия Хашимитов жертвует деньги как на содержание мечетей на Храмовой горе, так и, например, на христианский храм Гроба Господня.Но в 1967-м в результате Шестидневной войны контроль над восточным Иерусалимом установил Израиль. На Храмовую гору хлынули тысячи евреев — спустя многие столетия там зазвучали иудейские молитвы. Ликовали, правда, недолго. Главный раввин Израиля запретил верующим подниматься туда (запрет действует до сих, но скорее формально). Причины в основном чисто религиозные. Дело в том, что после разрушения Иерусалимского храма евреи веками спорили о статусе места, на котором он находился. Насчет единственной уцелевшей Стены плача все и так понятно: возле нее иудеи проводят основные церемонии. Другое дело — Святая святых: никто до сих пор не знает, где именно она находилось. В Библии Соломонов храм описан довольно точно. Но не в современной метрике, а в локтях, чьи размеры доподлинно не известны. Это значит, что человек может ненароком вступить в "запретную зону" и тем самым совершить страшнейший грех.Кроме того, в древности Иерусалимский храм посещали при определенных условиях — от ритуальной чистоты до, например, запрета на кожаную обувь. Поэтому в иудаизме нет единого мнения, каким правилам нужно следовать, особенно с учетом современных реалий. Да и выполнимы ли они вообще."Деликатная тема"Споры среди евреев вызвало и решение светского руководства. Вскоре после Шестидневной войны Храмовую гору вернули под управление Иордании. А в 1994-м в результате соглашений в Осло отдали палестинцам. "Даже все, что по охраняемому израильтянами внешнему периметру, включая Стену плача, признано верующими вакуфной землей. Поэтому тема очень деликатная", — говорит историк-востоковед Михаил Якушев, проработавший более 20 лет на Ближнем Востоке дипломатом. По его словам, проблема в том, что такой тип собственности, с точки зрения исламского права, считается неотчуждаемым. Поэтому ни у какой власти нет права на Храмовую гору — "это святое место не только для палестинцев, но и всех мусульман". Отсюда и конфликты. Особенно из-за тоннелей под горой, проложенных еще при царе Ироде. Израиль их считает своими — поэтому, например, в одном из помещений верующие оборудовали молитвенный зал "Махкиме", куда можно заходить лишь два раза в год. Мусульмане называют это "покушением на целостность святыни". При этом к Стене плача пускают абсолютно всех практически в любое время — за исключением больших иудейских праздников. Также нет никакого запрета на молитву для христиан и мусульман, но в частном порядке и с покрытой головой. Какие-либо масштабные церемонии там недопустимы. Как и на самой Храмовой горе. Впрочем, скоро все может глобально измениться. Святое место станет одной из тем переговоров между Израилем и Палестиной. На днях глава Палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что потребует от Тель-Авива полного запрета посещать гору евреям.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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