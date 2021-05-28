https://ria.ru/20210528/germaniya-1734578366.html

Немецкое правление "Петербургского диалога" осудило решение о трех НКО

Немецкое правление "Петербургского диалога" осудило решение о трех НКО - РИА Новости, 28.05.2021

Немецкое правление "Петербургского диалога" осудило решение о трех НКО

Немецкое правление форума "Петербургский диалог" осудило признание в России деятельности трех немецких неправительственных организаций нежелательной, говорится... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T13:16

2021-05-28T13:16

2021-05-28T14:29

россия

рональд пофалла

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БЕРЛИН, 28 мая - РИА Новости. Немецкое правление форума "Петербургский диалог" осудило признание в России деятельности трех немецких неправительственных организаций нежелательной, говорится в заявлении организации, поступившем в РИА Новости."Правление "Петербургского диалога" на специальном заседании в четверг вечером осудило обхождение с немецкими неправительственными организациями. Ранее российская Генпрокуратура определила как нежелательные еще три организации - Zentrum Liberale Moderne, Deutsch-Russischer Austausch и Forum Russischsprachiger Europäer", - говорится в заявлении.По утверждению председателя "Петербургского диалога" с немецкой стороны Рональда Пофаллы, российские власти придерживаются конфронтационного курса в отношении гражданского общества, говорится в заявлении.В документе подчеркнуто, что "Петербургский диалог" призван "наводить мосты между нашими странами" и поэтому выступает против ограничений работы в России его участников и против возможных штрафов в их отношении.Генпрокуратура РФ в среду приняла решение о признании деятельности ряда иностранных неправительственных организаций из Германии нежелательной на территории Российской Федерации. Речь идет о трех НКО: "Форум русскоязычных европейцев" (Forum Russischsprachiger Europäer e.V.)*, "Центр либеральной современности" (Zentrum für Liberale Moderne GmbH)* и "Немецко-русский обмен" (Deutsch-Russischer Austausch e.V.)*. Отмечается, что их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ.Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал "серьезным ударом" по отношениям с РФ решение о запрете трех немецких НКО, которые "прилагают усилия для достижения взаимопонимания между нашими двумя странами и людьми". Он призвал отменить данное решение и поддерживать свободный обмен мнений между гражданскими обществами Германии и России.В немецкой неправительственной организации "Форум русскоязычных европейцев" (Forum Russischsprachiger Europäer e.V.) не согласны с решением Генпрокуратуры РФ и утверждают, что не вмешиваются в политическую жизнь России, заявили РИА Новости в НКО.*Организация, признанная в России нежелательной.

https://ria.ru/20210528/vstrecha-1734566373.html

https://ria.ru/20210527/es-1734396130.html

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россия, рональд пофалла, хайко маас, мид германии, генеральная прокуратура рф, германия, в мире