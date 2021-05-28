https://ria.ru/20210528/gektar-1734554760.html

В Госдуму внесли проект о бесплатном выделении "арктического гектара"

В Госдуму внесли проект о бесплатном выделении "арктического гектара" - РИА Новости, 28.05.2021

В Госдуму внесли проект о бесплатном выделении "арктического гектара"

Программа "Арктический гектар" заработает с 1 августа 2020 года, соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму, сообщил глава Минвостокразвития РФ Алексей... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T11:45

2021-05-28T11:45

2021-05-28T13:06

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общество

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Программа "Арктический гектар" заработает с 1 августа 2020 года, соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму, сообщил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков."С 1 августа этого года станет доступна программа бесплатного выделения земли в Арктике. Землю можно будет получить в шесть раз быстрее - за один месяц вместо полугода. Соответствующий законопроект внесен в Государственную думу", - рассказал Чекунков на коллегии министерства.Ранее Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, распространяющий программу "Дальневосточный гектар" на территорию Арктической зоны РФ. Законопроект направлен на упрощение порядка предоставления гражданам земельных участков в Арктической зоне и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока, вовлечение неиспользуемых земель в хозяйственный оборот, а также стимулирование освоения земельных участков, предоставленных гражданам по программе "Дальневосточный гектар".Программа "Дальневосточный гектар", позволяющая гражданам РФ выбрать, оформить и бесплатно получить в пользование земельный участок на Дальнем Востоке, была запущена в 2016 году. За время ее работы участки получили более 90 тысяч человек.

https://realty.ria.ru/20210524/gektar-1733664510.html

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