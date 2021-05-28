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Новак ответил на слова главы Минэнерго США о "грязном" российском газе
Новак ответил на слова главы Минэнерго США о "грязном" российском газе - РИА Новости, 28.05.2021
Новак ответил на слова главы Минэнерго США о "грязном" российском газе
Углеродный след российского газа, поставляемого в Европу по "Северному потоку", в четыре раза меньше, чем у американского, заявил вице-премьер, бывший глава... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T10:39
2021-05-28T10:39
2021-05-28T14:05
россия
северный поток — 2
северный поток
александр новак
джо байден
европа
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Углеродный след российского газа, поставляемого в Европу по "Северному потоку", в четыре раза меньше, чем у американского, заявил вице-премьер, бывший глава Минэнерго Александр Новак.Новак пояснил, что использует данные консалтинговых и аналитических агентств в пересчете на киловатт-часы."В основном это связано с тем, что в США большая часть газа добывается из сланцевых пород при помощи гидроразрыва пластов. В свою очередь, Россия уделяет огромное внимание обеспечению экологического лидерства и снабжению наших партнеров чистой энергией", — подчеркнул он.Ранее министр энергетики Соединенных Штатов Дженнифер Грэнхолм на слушаниях в конгрессе заявила, что не поддерживает решение администрации президента Джо Байдена вывести из-под санкций компанию-оператора трубопровода "Северный поток — 2", и раскритиковала российский газ как "неэкологичный". По ее словам, проект опасен, так как транспортирует "самый грязный на земле природный газ без соблюдения безопасности по выбросам метана"."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. США продвигают в страны ЕС свой сжиженный природный газ и выступают против проекта, вводя санкции.Байден ранее признал, что ограничения на этом этапе контрпродуктивны, поскольку проект близок к завершению.
https://ria.ru/20210526/germaniya-1734322904.html
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россия, северный поток — 2, северный поток, александр новак, джо байден, европа, сша, в мире