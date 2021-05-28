https://ria.ru/20210528/gaz-1734540739.html

Новак ответил на слова главы Минэнерго США о "грязном" российском газе

Новак ответил на слова главы Минэнерго США о "грязном" российском газе - РИА Новости, 28.05.2021

Новак ответил на слова главы Минэнерго США о "грязном" российском газе

Углеродный след российского газа, поставляемого в Европу по "Северному потоку", в четыре раза меньше, чем у американского, заявил вице-премьер, бывший глава... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T10:39

2021-05-28T10:39

2021-05-28T14:05

россия

северный поток — 2

северный поток

александр новак

джо байден

европа

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603754996_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0dd208b50e197975bcd81eef51a7c4d4.jpg

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Углеродный след российского газа, поставляемого в Европу по "Северному потоку", в четыре раза меньше, чем у американского, заявил вице-премьер, бывший глава Минэнерго Александр Новак.Новак пояснил, что использует данные консалтинговых и аналитических агентств в пересчете на киловатт-часы."В основном это связано с тем, что в США большая часть газа добывается из сланцевых пород при помощи гидроразрыва пластов. В свою очередь, Россия уделяет огромное внимание обеспечению экологического лидерства и снабжению наших партнеров чистой энергией", — подчеркнул он.Ранее министр энергетики Соединенных Штатов Дженнифер Грэнхолм на слушаниях в конгрессе заявила, что не поддерживает решение администрации президента Джо Байдена вывести из-под санкций компанию-оператора трубопровода "Северный поток — 2", и раскритиковала российский газ как "неэкологичный". По ее словам, проект опасен, так как транспортирует "самый грязный на земле природный газ без соблюдения безопасности по выбросам метана"."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. США продвигают в страны ЕС свой сжиженный природный газ и выступают против проекта, вводя санкции.Байден ранее признал, что ограничения на этом этапе контрпродуктивны, поскольку проект близок к завершению.

https://ria.ru/20210526/germaniya-1734322904.html

россия

европа

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, северный поток — 2, северный поток, александр новак, джо байден, европа, сша, в мире