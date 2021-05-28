https://ria.ru/20210528/gaz-1734518459.html

Пушков высмеял заявление главы Минэнерго США о "грязном" российском газе

Пушков высмеял заявление главы Минэнерго США о "грязном" российском газе - РИА Новости, 28.05.2021

Пушков высмеял заявление главы Минэнерго США о "грязном" российском газе

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление министра энергетики США Дженнифер Грэнхолм о том, что российский природный газ якобы "самый... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T05:00

2021-05-28T05:00

2021-05-28T11:54

северный поток — 2

алексей пушков

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/151928/19/1519281986_0:82:2724:1614_1920x0_80_0_0_78aa01f363ec8b6f81d0f71e475e9d7a.jpg

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление министра энергетики США Дженнифер Грэнхолм о том, что российский природный газ якобы "самый грязный" в мире. Об этом он написал в своем Telegram-канале.Свое высказывание глава минэнерго США сделала на слушаниях в одном из комитетов палаты представителей, говоря о том, что Европе следует воздержаться от завершения проекта трубопровода.Как отметил Пушков, Грэнхолм, "выдающая себя за специалиста, забыла упомянуть, что американский газ, прибывающий в Европу, в отличие от российского, еще и состоит из "молекул свободы".Сенатор выразил уверенность, что Грэнхолм считает так же, "просто сказать забыла"."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

https://ria.ru/20210528/sanktsii-1734518029.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северный поток — 2, алексей пушков, сша, в мире