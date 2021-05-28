Пушков высмеял заявление главы Минэнерго США о "грязном" российском газе
05:00 28.05.2021 (обновлено: 11:54 28.05.2021)
© РИА Новости / Перейти в фотобанкЧлен Совета Федерации Федерального Собрания РФ Алексей Пушков во время круглого стола в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в связи с арестом правозащитника А. Гапоненко латвийскими властями. 24 апреля 2018
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление министра энергетики США Дженнифер Грэнхолм о том, что российский природный газ якобы "самый грязный" в мире. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Свое высказывание глава минэнерго США сделала на слушаниях в одном из комитетов палаты представителей, говоря о том, что Европе следует воздержаться от завершения проекта трубопровода.
Как отметил Пушков, Грэнхолм, "выдающая себя за специалиста, забыла упомянуть, что американский газ, прибывающий в Европу, в отличие от российского, еще и состоит из "молекул свободы".
Сенатор выразил уверенность, что Грэнхолм считает так же, "просто сказать забыла".
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.