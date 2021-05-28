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Министр энергетики США назвала российский газ "самым грязным" в мире
Министр энергетики США назвала российский газ "самым грязным" в мире - РИА Новости, 28.05.2021
Министр энергетики США назвала российский газ "самым грязным" в мире
Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила, что природный газ, получаемый в России, якобы является "самым грязным" в мире. Такое высказывание она сделала РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T02:20
2021-05-28T07:48
северный поток — 2
сша
природный газ
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила, что природный газ, получаемый в России, якобы является "самым грязным" в мире. Такое высказывание она сделала в ходе слушаний в комитете Палаты представителей американского Конгресса по науке, космосу и технологиям.Таким образом она прокомментировала вопрос санкций в отношении газопровода "Северный поток — 2", отметив, что выступает против этого проекта.Глава Минэнерго заявила, что США считают газопровод "очень опасным". "Он транспортирует самый "грязный" на земле природный газ без какого-либо соблюдения безопасности по выбросам метана. Это плохо для нашего климата", - пояснила она свою позицию."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.Ранее американский лидер Джо Байден признал, что санкции против "Северного потока — 2" к настоящему моменту контрпродуктивны, поскольку проект близок к завершению.Вице-премьер правительства России Александр Новак, в свою очередь, заявил, что "Северный поток — 2" будет достроен, работа над этим продолжается.
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северный поток — 2, сша, природный газ

Министр энергетики США назвала российский газ "самым грязным" в мире

02:20 28.05.2021 (обновлено: 07:48 28.05.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина СоловьеваБереговые объекты газопровода "Северный поток - 2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты газопровода Северный поток - 2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Екатерина Соловьева
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила, что природный газ, получаемый в России, якобы является "самым грязным" в мире. Такое высказывание она сделала в ходе слушаний в комитете Палаты представителей американского Конгресса по науке, космосу и технологиям.
Таким образом она прокомментировала вопрос санкций в отношении газопровода "Северный поток — 2", отметив, что выступает против этого проекта.
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
26 мая, 11:35
Постпред России объяснил отказ США от санкций по "Северному потоку — 2"
Глава Минэнерго заявила, что США считают газопровод "очень опасным". "Он транспортирует самый "грязный" на земле природный газ без какого-либо соблюдения безопасности по выбросам метана. Это плохо для нашего климата", - пояснила она свою позицию.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.
Ранее американский лидер Джо Байден признал, что санкции против "Северного потока — 2" к настоящему моменту контрпродуктивны, поскольку проект близок к завершению.
Вице-премьер правительства России Александр Новак, в свою очередь, заявил, что "Северный поток — 2" будет достроен, работа над этим продолжается.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
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Северный поток — 2СШАПриродный газ
 
 
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