https://ria.ru/20210528/gaz-1734515825.html

Министр энергетики США назвала российский газ "самым грязным" в мире

Министр энергетики США назвала российский газ "самым грязным" в мире - РИА Новости, 28.05.2021

Министр энергетики США назвала российский газ "самым грязным" в мире

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила, что природный газ, получаемый в России, якобы является "самым грязным" в мире. Такое высказывание она сделала РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T02:20

2021-05-28T02:20

2021-05-28T07:48

северный поток — 2

сша

природный газ

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила, что природный газ, получаемый в России, якобы является "самым грязным" в мире. Такое высказывание она сделала в ходе слушаний в комитете Палаты представителей американского Конгресса по науке, космосу и технологиям.Таким образом она прокомментировала вопрос санкций в отношении газопровода "Северный поток — 2", отметив, что выступает против этого проекта.Глава Минэнерго заявила, что США считают газопровод "очень опасным". "Он транспортирует самый "грязный" на земле природный газ без какого-либо соблюдения безопасности по выбросам метана. Это плохо для нашего климата", - пояснила она свою позицию."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.Ранее американский лидер Джо Байден признал, что санкции против "Северного потока — 2" к настоящему моменту контрпродуктивны, поскольку проект близок к завершению.Вице-премьер правительства России Александр Новак, в свою очередь, заявил, что "Северный поток — 2" будет достроен, работа над этим продолжается.

https://ria.ru/20210526/potok-1733941942.html

сша

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северный поток — 2, сша, природный газ