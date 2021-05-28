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Под Саратовом школьника насмерть придавила стена
Под Саратовом школьника насмерть придавила стена - РИА Новости, 28.05.2021
Под Саратовом школьника насмерть придавила стена
Прокуратура в райцентре Татищево Саратовской области проводит проверку по факту гибели 11-летнего мальчика, который через лаз забрался в гараж, где на него... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T23:56
2021-05-28T23:56
андрей волков (ректор)
татищевский район
саратовская область
происшествия
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САРАТОВ, 28 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Прокуратура в райцентре Татищево Саратовской области проводит проверку по факту гибели 11-летнего мальчика, который через лаз забрался в гараж, где на него обрушилась кирпичная стена, сообщило надзорное ведомство региона."Прокуратурой Татищевского района организована проверка по факту гибели несовершеннолетнего. По предварительной информации, сегодня, 28 мая 2021 года, около 21.00 (20.00 мск) 11-летний мальчик через отверстие в стене залез в гараж, расположенный на улице Аткарской поселка Татищево, где на ребенка упала кирпичная стена. В результате происшествия несовершеннолетний погиб на месте", - говорится в сообщении.Как пояснили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона, мальчик рос в благополучной семье, которая на учете не состояла.Уточняется, что для координации действий правоохранительных органов на место происшествия незамедлительно выехал прокурор Татищевского района Андрей Волков."В ходе проверочных мероприятий будут установлены все обстоятельства случившегося. Ход процессуальной проверки находится на контроле прокуратуры", - добавили в ведомстве.
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андрей волков (ректор), татищевский район, саратовская область, происшествия

Под Саратовом школьника насмерть придавила стена

23:56 28.05.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГаражный кооператив "Волна" в Подольске
Гаражный кооператив Волна в Подольске - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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САРАТОВ, 28 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Прокуратура в райцентре Татищево Саратовской области проводит проверку по факту гибели 11-летнего мальчика, который через лаз забрался в гараж, где на него обрушилась кирпичная стена, сообщило надзорное ведомство региона.
"Прокуратурой Татищевского района организована проверка по факту гибели несовершеннолетнего. По предварительной информации, сегодня, 28 мая 2021 года, около 21.00 (20.00 мск) 11-летний мальчик через отверстие в стене залез в гараж, расположенный на улице Аткарской поселка Татищево, где на ребенка упала кирпичная стена. В результате происшествия несовершеннолетний погиб на месте", - говорится в сообщении.
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23:27
В Сочи нарушитель протаранил полицейскую машину, уходя от погони
Как пояснили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона, мальчик рос в благополучной семье, которая на учете не состояла.
Уточняется, что для координации действий правоохранительных органов на место происшествия незамедлительно выехал прокурор Татищевского района Андрей Волков.
"В ходе проверочных мероприятий будут установлены все обстоятельства случившегося. Ход процессуальной проверки находится на контроле прокуратуры", - добавили в ведомстве.
 
Андрей Волков (ректор)Татищевский районСаратовская областьПроисшествия
 
 
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