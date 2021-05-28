https://ria.ru/20210528/garazh-1734685338.html

Под Саратовом школьника насмерть придавила стена

Под Саратовом школьника насмерть придавила стена - РИА Новости, 28.05.2021

Под Саратовом школьника насмерть придавила стена

Прокуратура в райцентре Татищево Саратовской области проводит проверку по факту гибели 11-летнего мальчика, который через лаз забрался в гараж, где на него... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T23:56

2021-05-28T23:56

2021-05-28T23:56

андрей волков (ректор)

татищевский район

саратовская область

происшествия

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САРАТОВ, 28 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Прокуратура в райцентре Татищево Саратовской области проводит проверку по факту гибели 11-летнего мальчика, который через лаз забрался в гараж, где на него обрушилась кирпичная стена, сообщило надзорное ведомство региона."Прокуратурой Татищевского района организована проверка по факту гибели несовершеннолетнего. По предварительной информации, сегодня, 28 мая 2021 года, около 21.00 (20.00 мск) 11-летний мальчик через отверстие в стене залез в гараж, расположенный на улице Аткарской поселка Татищево, где на ребенка упала кирпичная стена. В результате происшествия несовершеннолетний погиб на месте", - говорится в сообщении.Как пояснили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона, мальчик рос в благополучной семье, которая на учете не состояла.Уточняется, что для координации действий правоохранительных органов на место происшествия незамедлительно выехал прокурор Татищевского района Андрей Волков."В ходе проверочных мероприятий будут установлены все обстоятельства случившегося. Ход процессуальной проверки находится на контроле прокуратуры", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20210528/narushitel-1734684250.html

татищевский район

саратовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей волков (ректор), татищевский район, саратовская область, происшествия