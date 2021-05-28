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Россиянам раскрыли секреты удачной фотографии из отпуска
Россиянам раскрыли секреты удачной фотографии из отпуска - РИА Новости, 28.05.2021
Россиянам раскрыли секреты удачной фотографии из отпуска
Как во время отдыха сделать кадр, на который всем захочется посмотреть, объяснила в интервью радио Sputnik официальный фотограф международного конкурса красоты... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T04:06
2021-05-28T04:06
россия
фотография
общество
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Как во время отдыха сделать кадр, на который всем захочется посмотреть, объяснила в интервью радио Sputnik официальный фотограф международного конкурса красоты Mrs&amp;Ms Russia Earth Наталья Аксенова.Большинство сделанных во время отпуска фотографий, которые люди любят размещать в соцсетях, как правило, довольно однотипны. Есть несколько приемов, которые помогут выделиться из потока и привлечь внимание к своим снимкам, отметила Наталия Аксенова. Для этого не нужно иметь дорогой фотоаппарат с качественной оптикой, все можно сделать с помощью обычного смартфона, добавила она. По словам фотографа, самый главный секрет хорошего кадра – это глаза и взгляд. Она отметила, что поза тоже имеет значение. Чтобы фото получилось привлекательным, в кадре должно быть много ломаных линий, это еще один секрет удачного снимка. "Если в кадре рука или нога, то они должны быть согнутыми. Когда много углов в теле, то это делает фигуру и кадр интереснее. Но нужно учитывать тот момент, что части тела, которые находятся близко к объективу, визуально увеличиваются. Следует отойти подальше от фотографа, чтобы вокруг было больше воздуха", – посоветовала Наталья Аксенова в интервью радио Sputnik.
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россия, фотография, общество

Россиянам раскрыли секреты удачной фотографии из отпуска

04:06 28.05.2021
 
© Depositphotos / KukotaДевушка с ноутбуком на пляже
Девушка с ноутбуком на пляже - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© Depositphotos / Kukota
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Как во время отдыха сделать кадр, на который всем захочется посмотреть, объяснила в интервью радио Sputnik официальный фотограф международного конкурса красоты Mrs&Ms Russia Earth Наталья Аксенова.
Большинство сделанных во время отпуска фотографий, которые люди любят размещать в соцсетях, как правило, довольно однотипны. Есть несколько приемов, которые помогут выделиться из потока и привлечь внимание к своим снимкам, отметила Наталия Аксенова. Для этого не нужно иметь дорогой фотоаппарат с качественной оптикой, все можно сделать с помощью обычного смартфона, добавила она.
По словам фотографа, самый главный секрет хорошего кадра – это глаза и взгляд.
"Если в глазах есть огонек, есть интерес и есть жизнь, то это залог удачного кадра, на который хочется смотреть. Я всегда прошу моделей представить, что объектив камеры или смартфона – это их любимый человек или любовник. Тогда они начинают заигрывать с ним глазами", – объяснила Наталья Аксенова.
Она отметила, что поза тоже имеет значение. Чтобы фото получилось привлекательным, в кадре должно быть много ломаных линий, это еще один секрет удачного снимка.
"Если в кадре рука или нога, то они должны быть согнутыми. Когда много углов в теле, то это делает фигуру и кадр интереснее. Но нужно учитывать тот момент, что части тела, которые находятся близко к объективу, визуально увеличиваются. Следует отойти подальше от фотографа, чтобы вокруг было больше воздуха", – посоветовала Наталья Аксенова в интервью радио Sputnik.
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