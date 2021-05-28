https://ria.ru/20210528/foto-1734517470.html
Россиянам раскрыли секреты удачной фотографии из отпуска
Россиянам раскрыли секреты удачной фотографии из отпуска - РИА Новости, 28.05.2021
Россиянам раскрыли секреты удачной фотографии из отпуска
Как во время отдыха сделать кадр, на который всем захочется посмотреть, объяснила в интервью радио Sputnik официальный фотограф международного конкурса красоты... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T04:06
2021-05-28T04:06
2021-05-28T04:06
россия
фотография
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586587223_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_4a81194141102f6d5f6832f29baf1d2b.jpg
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Как во время отдыха сделать кадр, на который всем захочется посмотреть, объяснила в интервью радио Sputnik официальный фотограф международного конкурса красоты Mrs&Ms Russia Earth Наталья Аксенова.Большинство сделанных во время отпуска фотографий, которые люди любят размещать в соцсетях, как правило, довольно однотипны. Есть несколько приемов, которые помогут выделиться из потока и привлечь внимание к своим снимкам, отметила Наталия Аксенова. Для этого не нужно иметь дорогой фотоаппарат с качественной оптикой, все можно сделать с помощью обычного смартфона, добавила она. По словам фотографа, самый главный секрет хорошего кадра – это глаза и взгляд. Она отметила, что поза тоже имеет значение. Чтобы фото получилось привлекательным, в кадре должно быть много ломаных линий, это еще один секрет удачного снимка. "Если в кадре рука или нога, то они должны быть согнутыми. Когда много углов в теле, то это делает фигуру и кадр интереснее. Но нужно учитывать тот момент, что части тела, которые находятся близко к объективу, визуально увеличиваются. Следует отойти подальше от фотографа, чтобы вокруг было больше воздуха", – посоветовала Наталья Аксенова в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20210525/otpusk-1733756220.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586587223_0:0:1778:1333_1920x0_80_0_0_e146de0bbb3843de8a6abc6c865df1eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, фотография, общество
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости.
Как во время отдыха сделать кадр, на который всем захочется посмотреть, объяснила в интервью радио Sputnik
официальный фотограф международного конкурса красоты Mrs&Ms Russia Earth Наталья Аксенова.
Большинство сделанных во время отпуска фотографий
, которые люди любят размещать в соцсетях, как правило, довольно однотипны. Есть несколько приемов, которые помогут выделиться из потока и привлечь внимание к своим снимкам, отметила Наталия Аксенова. Для этого не нужно иметь дорогой фотоаппарат с качественной оптикой, все можно сделать с помощью обычного смартфона, добавила она.
По словам фотографа, самый главный секрет хорошего кадра – это глаза и взгляд.
"Если в глазах есть огонек, есть интерес и есть жизнь, то это залог удачного кадра, на который хочется смотреть. Я всегда прошу моделей представить, что объектив камеры или смартфона – это их любимый человек или любовник. Тогда они начинают заигрывать с ним глазами", – объяснила Наталья Аксенова.
Она отметила, что поза тоже имеет значение. Чтобы фото получилось привлекательным, в кадре должно быть много ломаных линий, это еще один секрет удачного снимка.
"Если в кадре рука или нога, то они должны быть согнутыми. Когда много углов в теле, то это делает фигуру и кадр интереснее. Но нужно учитывать тот момент, что части тела, которые находятся близко к объективу, визуально увеличиваются. Следует отойти подальше от фотографа, чтобы вокруг было больше воздуха", – посоветовала Наталья Аксенова в интервью радио Sputnik.