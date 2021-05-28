В Белоруссии завели дело против мэра Риги и главы МИД Латвии
16:10 28.05.2021 (обновлено: 16:49 28.05.2021)
© Sputnik / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкПо решению мэра Риги Мартиньша Стакиса все флаги Международной федерации хоккея заменены на флаги города Риги
© Sputnik / Сергей Мелконов
МИНСК, 28 мая - РИА Новости. Генпрокурор Белоруссии Андрей Швед возбудил уголовное дело в отношении мэра Риги Мартиньша Стакиса и министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича после инцидента с белорусским государственным флагом на Чемпионате мира по хоккею, сообщила в пятницу пресс-служба надзорного ведомства республики.
В понедельник Стакис сообщил, что среди флагов стран-участниц чемпионата мира по хоккею в Риге вместо госфлага Белоруссии подняли бело-красно-белый флаг, который использует белорусская оппозиция. Это произошло после инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета компании Ryanair. В связи с заменой флага посол Латвии в Минске был вызван в белорусский МИД, ему была вручена нота протеста. Послу было предложено покинуть Белоруссию в течение 24 часов, всему дипломатическому и административно-техническому составу - в течение 48 часов. В МИД Латвии в свою очередь заявили, что страна высылает посла Белоруссии и всех дипломатов в ответ на аналогичные действия Минска.
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"Рассмотрев распространенные в средствах массовой информации и на интернет-ресурсах сообщения о тяжком преступлении против интересов Беларуси, генеральный прокурор Республики Беларусь Андрей Швед возбудил в отношении мэра Риги Мартиньша Стакиса и министра иностранных дел Латвийской Республики Эдгара Ринкевича уголовное дело за совершение ими умышленных действий, направленных на возбуждение национальной вражды по признаку национальной принадлежности по части 3 статьи 130 Уголовного кодекса Республики Беларусь", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале Генпрокуратуры.Как отметили в пресс-службе, "преступные действия выразились в публичных снятии и замене символа суверенной Беларуси – государственного флага, который был установлен в центре Риги в связи с участием национальной команды в чемпионате мира по хоккею, на бело-красно-белое полотнище". В Генпрокуратуре подчеркнули, что такое надругательство над госсимволикой унизило национальное достоинство белорусов.
Уголовное дело направлено в Следственный комитет Белоруссии для организации предварительного расследования.
На прошлой неделе летевший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии в понедельник приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией.
Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Департамент по авиации минтранса Белоруссии опубликовал расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В расшифровке не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.