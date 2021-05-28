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https://ria.ru/20210528/evrosoyuz-1734667569.html
ЕС предложил Армении и Азербайджану помощь в урегулировании конфликта
ЕС предложил Армении и Азербайджану помощь в урегулировании конфликта - РИА Новости, 28.05.2021
ЕС предложил Армении и Азербайджану помощь в урегулировании конфликта
Евросоюз в связи с очередным инцидентом на границе Армении и Азербайджана призвал стороны к деэскалации, а также предложил помощь в урегулировании, говорится в... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T19:52
2021-05-28T19:52
никол пашинян
евросоюз
азербайджан
армения
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 28 мая – РИА Новости. Евросоюз в связи с очередным инцидентом на границе Армении и Азербайджана призвал стороны к деэскалации, а также предложил помощь в урегулировании, говорится в заявлении официального представителя внешнеполитической службы ЕС Питера Стано."Недавние события на границе между Арменией и Азербайджаном опасны и тревожны, необходима немедленная деэскалация. Европейский союз призывает обе стороны воздерживаться от какого-либо дальнейшего военного развертывания или действий. Все силы должны отойти на позиции, которые они занимали до 12 мая, обе стороны должны быть вовлечены в переговоры по делимитации и демаркации границы", - говорится в заявлении.ЕС также призвал Азербайджан немедленно освободить всех военнопленных и задержанных, "приветствовал все усилия, направленные на снижение напряженности, включая предложения по возможной международной наблюдательной миссии".Минобороны Азербайджана в пятницу заявило об обстреле своих позиций в нахичеванском направлении на границе с Арменией и ранении азербайджанского военнослужащего. Сообщалось, что в ночь с 27 на 28 мая позиции в районе населенного пункта Ашагы Бузгов Бабекского района Нахичеванской автономной республики подверглись обстрелу со стороны вооруженных сил Армении по нескольким направлениям. В результате получил ранение военнослужащий.Ранее минобороны Азербайджана заявило о задержании шестерых армянских военных при попытке перейти границу. Минобороны Армении заявило, что шестеро военных были взяты в плен, "когда проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области" на границе с Азербайджаном.Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 12 мая. Минобороны Армении тогда сообщило, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. И.о. премьера Армении Никол Пашинян сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном.
https://ria.ru/20210527/azerbaydzhan-1734409563.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210527/pashinyan-1734480901.html
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никол пашинян, евросоюз, азербайджан, армения, в мире

ЕС предложил Армении и Азербайджану помощь в урегулировании конфликта

19:52 28.05.2021
 
© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© AP Photo / Virginia Mayo
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БРЮССЕЛЬ, 28 мая – РИА Новости. Евросоюз в связи с очередным инцидентом на границе Армении и Азербайджана призвал стороны к деэскалации, а также предложил помощь в урегулировании, говорится в заявлении официального представителя внешнеполитической службы ЕС Питера Стано.
"Недавние события на границе между Арменией и Азербайджаном опасны и тревожны, необходима немедленная деэскалация. Европейский союз призывает обе стороны воздерживаться от какого-либо дальнейшего военного развертывания или действий. Все силы должны отойти на позиции, которые они занимали до 12 мая, обе стороны должны быть вовлечены в переговоры по делимитации и демаркации границы", - говорится в заявлении.
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В МИД Азербайджана назвали причину напряженности на границе с Арменией
ЕС также призвал Азербайджан немедленно освободить всех военнопленных и задержанных, "приветствовал все усилия, направленные на снижение напряженности, включая предложения по возможной международной наблюдательной миссии".
"ЕС готов оказать экспертную поддержку и помощь по делимитации и демаркации границы, поддержать необходимые усилия по укреплению доверия", - указывается в заявлении.
Минобороны Азербайджана в пятницу заявило об обстреле своих позиций в нахичеванском направлении на границе с Арменией и ранении азербайджанского военнослужащего. Сообщалось, что в ночь с 27 на 28 мая позиции в районе населенного пункта Ашагы Бузгов Бабекского района Нахичеванской автономной республики подверглись обстрелу со стороны вооруженных сил Армении по нескольким направлениям. В результате получил ранение военнослужащий.
Ранее минобороны Азербайджана заявило о задержании шестерых армянских военных при попытке перейти границу. Минобороны Армении заявило, что шестеро военных были взяты в плен, "когда проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области" на границе с Азербайджаном.
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Пашинян анонсировал план решения ситуации на границе с Азербайджаном
Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 12 мая. Минобороны Армении тогда сообщило, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. И.о. премьера Армении Никол Пашинян сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном.
 
Никол ПашинянЕвросоюзАзербайджанАрменияВ мире
 
 
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