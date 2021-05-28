https://ria.ru/20210528/ekstremizm-1734582152.html
Источник: под Саратовом задержали подростков по подозрению в экстремизме
Источник: под Саратовом задержали подростков по подозрению в экстремизме - РИА Новости, 28.05.2021
Источник: под Саратовом задержали подростков по подозрению в экстремизме
Правоохранительные органы Саратовской области задержали восьмерых подростков по подозрению в организации и участии в экстремистском сообществе, заявил РИА... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T13:31
2021-05-28T13:31
2021-05-28T13:31
следственный комитет россии (ск рф)
саратовская область
происшествия
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САРАТОВ, 28 мая - РИА Новости. Правоохранительные органы Саратовской области задержали восьмерых подростков по подозрению в организации и участии в экстремистском сообществе, заявил РИА Новости источник в силовых структурах."Восемь подростков задержаны по подозрению в создании и участии в экстремистском сообществе", - сказал собеседник агентства, не уточнив деталей дела.РИА Новости пока не располагает комментариями регионального управления СК РФ.
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следственный комитет россии (ск рф), саратовская область, происшествия