https://ria.ru/20210528/ekstremizm-1734582152.html

Источник: под Саратовом задержали подростков по подозрению в экстремизме

Источник: под Саратовом задержали подростков по подозрению в экстремизме - РИА Новости, 28.05.2021

Источник: под Саратовом задержали подростков по подозрению в экстремизме

Правоохранительные органы Саратовской области задержали восьмерых подростков по подозрению в организации и участии в экстремистском сообществе, заявил РИА... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T13:31

2021-05-28T13:31

2021-05-28T13:31

следственный комитет россии (ск рф)

саратовская область

происшествия

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САРАТОВ, 28 мая - РИА Новости. Правоохранительные органы Саратовской области задержали восьмерых подростков по подозрению в организации и участии в экстремистском сообществе, заявил РИА Новости источник в силовых структурах."Восемь подростков задержаны по подозрению в создании и участии в экстремистском сообществе", - сказал собеседник агентства, не уточнив деталей дела.РИА Новости пока не располагает комментариями регионального управления СК РФ.

https://ria.ru/20210517/tyumen-1732697916.html

саратовская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), саратовская область, происшествия