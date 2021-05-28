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На редактора DOXA завели еще одно уголовное дело
На редактора DOXA завели еще одно уголовное дело - РИА Новости, 28.05.2021
На редактора DOXA завели еще одно уголовное дело
Следственный комитет возбудил в отношении редактора DOXA Владимира Метелкина новое уголовное дело - по статье о клевете на следователя, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T19:05
2021-05-28T19:05
россия
общество
происшествия
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Следственный комитет возбудил в отношении редактора DOXA Владимира Метелкина новое уголовное дело - по статье о клевете на следователя, сообщили РИА Новости в правозащитной организации "Агора", адвокат которой представляет интересы Метелкина.Ранее Метелкину уже было предъявлено обвинение в склонении или вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих для них опасность. Данная статья УК предполагает наказание вплоть до трех лет лишения свободы. Свою причастность к преступлению журналист отрицает. Журнал DOXA сообщал об обысках в редакции у ряда сотрудников, связав их "с видео в поддержку школьников и студентов, на которых давит администрация перед протестами 23 января"."Следственный комитет возбудил в отношении Владимира Метелкина ещё одно уголовное дело. Его подозревают по части 2 статьи 298.1 УК РФ (клевета в отношении следователя в связи с производством предварительного расследования)", - говорится в сообщении.По данной статье молодому человеку могут грозить обязательные работы или штраф до одного миллиона рублей.В конце апреля СМИ сообщали, что редактор жаловался на нежелательное внимание со стороны следователя, которая вела его дело.В рамках предыдущего дела Басманный суд избрал в отношении Метелкина меру пресечения в виде запрета определенных действий - до 14 июня лишил права покидать жилое помещение, использовать средства связи и интернет, за исключением экстренных случаев. Позднее Мосгорсуд разрешил ежедневные двухчасовые прогулки.
https://ria.ru/20210419/zhurnal-1728950725.html
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россия, общество, происшествия

На редактора DOXA завели еще одно уголовное дело

19:05 28.05.2021
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудники ФСИН доставили сотрудников редакции независимого студенческого журнала DOXA в Басманный суд Москвы
Сотрудники ФСИН доставили сотрудников редакции независимого студенческого журнала DOXA в Басманный суд Москвы - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Следственный комитет возбудил в отношении редактора DOXA Владимира Метелкина новое уголовное дело - по статье о клевете на следователя, сообщили РИА Новости в правозащитной организации "Агора", адвокат которой представляет интересы Метелкина.
Ранее Метелкину уже было предъявлено обвинение в склонении или вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих для них опасность. Данная статья УК предполагает наказание вплоть до трех лет лишения свободы. Свою причастность к преступлению журналист отрицает. Журнал DOXA сообщал об обысках в редакции у ряда сотрудников, связав их "с видео в поддержку школьников и студентов, на которых давит администрация перед протестами 23 января".
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"Следственный комитет возбудил в отношении Владимира Метелкина ещё одно уголовное дело. Его подозревают по части 2 статьи 298.1 УК РФ (клевета в отношении следователя в связи с производством предварительного расследования)", - говорится в сообщении.
По данной статье молодому человеку могут грозить обязательные работы или штраф до одного миллиона рублей.
В конце апреля СМИ сообщали, что редактор жаловался на нежелательное внимание со стороны следователя, которая вела его дело.
В рамках предыдущего дела Басманный суд избрал в отношении Метелкина меру пресечения в виде запрета определенных действий - до 14 июня лишил права покидать жилое помещение, использовать средства связи и интернет, за исключением экстренных случаев. Позднее Мосгорсуд разрешил ежедневные двухчасовые прогулки.
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