Госдепартамент подтвердил, что США не вернутся в Договор по открытому небу
00:13 28.05.2021 (обновлено: 01:24 28.05.2021)
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. США подтверждают, что не будут возвращаться в Договор по открытому небу (ДОН), сожалеют о "российских нарушениях", заявил РИА Новости представитель госдепартамента.
Ранее агентство Associated Press со ссылкой на источники сообщило, что замглавы Госдепартамента Венди Шерман уведомило замглавы МИД России Сергея Рябкова о решении Вашингтона не возвращаться в договор.
В Госдепе в беседе с РИА Новости вызвали сожаление действиями России, которые, якобы, "подорвали" ДОН.
"Как следствие, завершив обзор договора, США не намерены пытаться вернуться в договор, учитывая, что Россия не смогла предпринять никаких действий, чтобы вернуться к его соблюдению. Кроме того, недавнее поведение России, в том числе относительно Украины, не соответствует поведению партнера, приверженного мерам выстраивания доверия", - заявил представитель внешнеполитического ведомства.
После холодной войны Договор по открытому небу, предоставляющий право 34 государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью и регламентирующий проведение таких полетов, стал одной из мер по укреплению доверия в Европе. Документ подписали в Хельсинки 24 марта 1992 года, Россия ратифицировала его 26 мая 2001 года.
В мае прошлого года США запустили процедуру расторжения соглашения, она завершилась 22 ноября. В ответ на это МИД России 15 января объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора. Госдума уже денонсировала документ.
Совет Федерации рассмотрит закон о денонсации ДОН 2 июня. После принятия закона парламентом его отправят на подпись президенту.