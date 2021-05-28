Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210528/don-1734512809.html
Госдепартамент подтвердил, что США не вернутся в Договор по открытому небу
Госдепартамент подтвердил, что США не вернутся в Договор по открытому небу - РИА Новости, 28.05.2021
Госдепартамент подтвердил, что США не вернутся в Договор по открытому небу
США подтверждают, что не будут возвращаться в Договор по открытому небу (ДОН), сожалеют о "российских нарушениях", заявил РИА Новости представитель... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T00:13
2021-05-28T01:24
россия
договор по открытому небу
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151730/79/1517307954_0:0:2316:1303_1920x0_80_0_0_a7cc33d2b8ce95bf4e70c819587028a1.jpg
ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. США подтверждают, что не будут возвращаться в Договор по открытому небу (ДОН), сожалеют о "российских нарушениях", заявил РИА Новости представитель госдепартамента.Ранее агентство Associated Press со ссылкой на источники сообщило, что замглавы Госдепартамента Венди Шерман уведомило замглавы МИД России Сергея Рябкова о решении Вашингтона не возвращаться в договор.В Госдепе в беседе с РИА Новости вызвали сожаление действиями России, которые, якобы, "подорвали" ДОН.После холодной войны Договор по открытому небу, предоставляющий право 34 государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью и регламентирующий проведение таких полетов, стал одной из мер по укреплению доверия в Европе. Документ подписали в Хельсинки 24 марта 1992 года, Россия ратифицировала его 26 мая 2001 года.В мае прошлого года США запустили процедуру расторжения соглашения, она завершилась 22 ноября. В ответ на это МИД России 15 января объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора. Госдума уже денонсировала документ.Совет Федерации рассмотрит закон о денонсации ДОН 2 июня. После принятия закона парламентом его отправят на подпись президенту.
https://ria.ru/20210527/slutskiy-1734506052.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/151730/79/1517307954_0:0:2134:1600_1920x0_80_0_0_434213d728e83247084e0ba31c8326b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, договор по открытому небу, сша, в мире

Госдепартамент подтвердил, что США не вернутся в Договор по открытому небу

00:13 28.05.2021 (обновлено: 01:24 28.05.2021)
 
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. США подтверждают, что не будут возвращаться в Договор по открытому небу (ДОН), сожалеют о "российских нарушениях", заявил РИА Новости представитель госдепартамента.
Ранее агентство Associated Press со ссылкой на источники сообщило, что замглавы Госдепартамента Венди Шерман уведомило замглавы МИД России Сергея Рябкова о решении Вашингтона не возвращаться в договор.
В Госдепе в беседе с РИА Новости вызвали сожаление действиями России, которые, якобы, "подорвали" ДОН.

"Как следствие, завершив обзор договора, США не намерены пытаться вернуться в договор, учитывая, что Россия не смогла предпринять никаких действий, чтобы вернуться к его соблюдению. Кроме того, недавнее поведение России, в том числе относительно Украины, не соответствует поведению партнера, приверженного мерам выстраивания доверия", - заявил представитель внешнеполитического ведомства.

Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время онлайн-брифинга - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
Вчера, 22:01
Слуцкий прокомментировал отказ США от Договора по открытому небу
После холодной войны Договор по открытому небу, предоставляющий право 34 государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью и регламентирующий проведение таких полетов, стал одной из мер по укреплению доверия в Европе. Документ подписали в Хельсинки 24 марта 1992 года, Россия ратифицировала его 26 мая 2001 года.
В мае прошлого года США запустили процедуру расторжения соглашения, она завершилась 22 ноября. В ответ на это МИД России 15 января объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора. Госдума уже денонсировала документ.
Совет Федерации рассмотрит закон о денонсации ДОН 2 июня. После принятия закона парламентом его отправят на подпись президенту.
Договор по открытому небу (ДОН)
6 апреля, 12:24Инфографика
Договор по открытому небу (ДОН)
Инфографика
Посмотреть
 
РоссияДоговор по открытому небуСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:47Подрядчик "треснувшего по швам" дома во Владивостоке починит его фасад
02:29NYT: в США заподозрили украинских чиновников во вмешательстве в выборы
02:23WP: Турция повлияла на позицию НАТО по Белоруссии
02:20Министр энергетики США назвала российский газ "самым грязным" в мире
02:17Как ваш телефон могут превратить в устройство для прослушки
02:11Названо лучшее время для вакцинации от COVID-19
02:04Новый пилотируемый корабль "Орел" сможет летать вокруг Луны до полугода
01:38Минск направил ноту протеста восьми странам из-за заявления по самолету
01:30Ученые привели статистику по употреблению табака в мире за 30 лет
01:26Россиянка получила 360 тысяч рублей за несуществующего ребенка
01:23У берегов Японии столкнулись сухогруз и танкер
01:17Экономист посоветовал, как меньше платить за бензин
01:07ИКАО начнет расследование ситуации с приземлением рейса Ryanair в Минске
01:04В Калифорнии разыграют $116,5 миллиона среди вакцинированных от COVID-19
00:44Асад прокомментировал свою победу на выборах в Сирии
00:19В США россиянку-родственницу террориста осудили за фиктивный брак
00:16Счетная палата назвала самые открытые органы власти
00:13Госдепартамент подтвердил, что США не вернутся в Договор по открытому небу
23:50В Киеве призвали не разрывать экономические связи с Белоруссией
23:41Асад победил на президентских выборах в Сирии, набрав 95,1% голосов
Лента новостейМолния