https://ria.ru/20210528/don-1734512809.html

Госдепартамент подтвердил, что США не вернутся в Договор по открытому небу

Госдепартамент подтвердил, что США не вернутся в Договор по открытому небу - РИА Новости, 28.05.2021

Госдепартамент подтвердил, что США не вернутся в Договор по открытому небу

США подтверждают, что не будут возвращаться в Договор по открытому небу (ДОН), сожалеют о "российских нарушениях", заявил РИА Новости представитель... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T00:13

2021-05-28T00:13

2021-05-28T01:24

россия

договор по открытому небу

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. США подтверждают, что не будут возвращаться в Договор по открытому небу (ДОН), сожалеют о "российских нарушениях", заявил РИА Новости представитель госдепартамента.Ранее агентство Associated Press со ссылкой на источники сообщило, что замглавы Госдепартамента Венди Шерман уведомило замглавы МИД России Сергея Рябкова о решении Вашингтона не возвращаться в договор.В Госдепе в беседе с РИА Новости вызвали сожаление действиями России, которые, якобы, "подорвали" ДОН.После холодной войны Договор по открытому небу, предоставляющий право 34 государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью и регламентирующий проведение таких полетов, стал одной из мер по укреплению доверия в Европе. Документ подписали в Хельсинки 24 марта 1992 года, Россия ратифицировала его 26 мая 2001 года.В мае прошлого года США запустили процедуру расторжения соглашения, она завершилась 22 ноября. В ответ на это МИД России 15 января объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора. Госдума уже денонсировала документ.Совет Федерации рассмотрит закон о денонсации ДОН 2 июня. После принятия закона парламентом его отправят на подпись президенту.

https://ria.ru/20210527/slutskiy-1734506052.html

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россия, договор по открытому небу, сша, в мире