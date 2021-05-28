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Подрядчик "треснувшего по швам" дома во Владивостоке починит его фасад
Подрядчик "треснувшего по швам" дома во Владивостоке починит его фасад - РИА Новости, 28.05.2021
Подрядчик "треснувшего по швам" дома во Владивостоке починит его фасад
Подрядчик, прокладывавший коммуникации возле многоэтажного дома во Владивостоке, который в итоге пошел трещинами, восстановит и укрепит фасад, сообщает мэрия. РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T02:47
2021-05-28T02:47
2021-05-28T02:47
владивосток
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 28 мая – РИА Новости. Подрядчик, прокладывавший коммуникации возле многоэтажного дома во Владивостоке, который в итоге пошел трещинами, восстановит и укрепит фасад, сообщает мэрия.Депутат Приморья Артем Самсонов в своем Telegram-канале ранее написал, что из-за работ по подключению к сетям водоснабжения строящегося дома, вероятно, был поврежден фундамент жилой девятиэтажки на улице Толстого, 25. По его словам, девятиэтажка "буквально треснула по швам". Он опубликовал фото, на которых видно, как в стыках между панелями образовались трещины. Работы по проведению водоснабжения идут прямо под домом. Местные жители сообщили о трещинах на стенах и потолках в своих квартирах. Экспертная организация, которую пригласила мэрия, сообщила, что расселять людей не требуется, осадков и кренов не выявлено, как и сдвигов плит. Следователи возбудили дело о нарушении правил безопасности при строительных работах.Уточняется, что ордер на проведение земляных работ подрядчиком был аннулирован. Как отметили представители "Примводоканала", в дальнейшем будет разработан новый проект по прокладке коммуникаций к строящемуся дому на Грибоедова, 46 на другом участке. Сейчас подрядчику работ также предстоит восстановить нарушенное благоустройство рядом с Толстого, 25.При этом экспертная организация "АС-групп" по итогам обследования здания сообщила, что возникновение трещин на фасаде дома было вызвано целым рядом факторов. В том числе это сезонные температурные деформации панелей и естественный износ конструкций."Подобные трещины, которые обнаружены в первом подъезде, существуют по периметру всего дома. Связывать напрямую проведенные земляные работы с выявленными дефектами нельзя. Мы считаем, что вклад от вибрации при работе строительной техники был, однако он крайне незначительный", - отметил генеральный директор экспертной организации Сергей Дремин, чьи слова привели в сообщении.
https://realty.ria.ru/20210527/vladivostok-1734376481.html
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владивосток, происшествия
ВЛАДИВОСТОК, 28 мая – РИА Новости.
Подрядчик, прокладывавший коммуникации возле многоэтажного дома во Владивостоке
, который в итоге пошел трещинами, восстановит и укрепит фасад, сообщает мэрия.
Депутат Приморья Артем Самсонов в своем Telegram-канале ранее написал, что из-за работ по подключению к сетям водоснабжения строящегося дома, вероятно, был поврежден фундамент жилой девятиэтажки на улице Толстого, 25. По его словам, девятиэтажка "буквально треснула по швам". Он опубликовал фото, на которых видно, как в стыках между панелями образовались трещины. Работы по проведению водоснабжения идут прямо под домом. Местные жители сообщили о трещинах на стенах и потолках в своих квартирах. Экспертная организация, которую пригласила мэрия, сообщила, что расселять людей не требуется, осадков и кренов не выявлено, как и сдвигов плит. Следователи возбудили дело о нарушении правил безопасности при строительных работах.
"Все работы, которые проводились на данной площадке, приостановлены. Следственным комитетом принято решение о возбуждении уголовного дела о нарушении правил безопасности при ведении работ. Назначена дополнительная экспертиза. Восстановление фасада и его укрепление в полном объеме возьмет на себя подрядчик "Примводоканала", - сказал и.о. мэра Константин Шестаков, чьи слова приводятся в сообщении.
Уточняется, что ордер на проведение земляных работ подрядчиком был аннулирован. Как отметили представители "Примводоканала", в дальнейшем будет разработан новый проект по прокладке коммуникаций к строящемуся дому на Грибоедова, 46 на другом участке. Сейчас подрядчику работ также предстоит восстановить нарушенное благоустройство рядом с Толстого, 25.
При этом экспертная организация "АС-групп" по итогам обследования здания сообщила, что возникновение трещин на фасаде дома было вызвано целым рядом факторов. В том числе это сезонные температурные деформации панелей и естественный износ конструкций.
"Подобные трещины, которые обнаружены в первом подъезде, существуют по периметру всего дома. Связывать напрямую проведенные земляные работы с выявленными дефектами нельзя. Мы считаем, что вклад от вибрации при работе строительной техники был, однако он крайне незначительный", - отметил генеральный директор экспертной организации Сергей Дремин, чьи слова привели в сообщении.