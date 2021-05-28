https://ria.ru/20210528/dom-1734516257.html

Подрядчик "треснувшего по швам" дома во Владивостоке починит его фасад

Подрядчик "треснувшего по швам" дома во Владивостоке починит его фасад - РИА Новости, 28.05.2021

Подрядчик "треснувшего по швам" дома во Владивостоке починит его фасад

Подрядчик, прокладывавший коммуникации возле многоэтажного дома во Владивостоке, который в итоге пошел трещинами, восстановит и укрепит фасад, сообщает мэрия. РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T02:47

2021-05-28T02:47

2021-05-28T02:47

владивосток

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 28 мая – РИА Новости. Подрядчик, прокладывавший коммуникации возле многоэтажного дома во Владивостоке, который в итоге пошел трещинами, восстановит и укрепит фасад, сообщает мэрия.Депутат Приморья Артем Самсонов в своем Telegram-канале ранее написал, что из-за работ по подключению к сетям водоснабжения строящегося дома, вероятно, был поврежден фундамент жилой девятиэтажки на улице Толстого, 25. По его словам, девятиэтажка "буквально треснула по швам". Он опубликовал фото, на которых видно, как в стыках между панелями образовались трещины. Работы по проведению водоснабжения идут прямо под домом. Местные жители сообщили о трещинах на стенах и потолках в своих квартирах. Экспертная организация, которую пригласила мэрия, сообщила, что расселять людей не требуется, осадков и кренов не выявлено, как и сдвигов плит. Следователи возбудили дело о нарушении правил безопасности при строительных работах.Уточняется, что ордер на проведение земляных работ подрядчиком был аннулирован. Как отметили представители "Примводоканала", в дальнейшем будет разработан новый проект по прокладке коммуникаций к строящемуся дому на Грибоедова, 46 на другом участке. Сейчас подрядчику работ также предстоит восстановить нарушенное благоустройство рядом с Толстого, 25.При этом экспертная организация "АС-групп" по итогам обследования здания сообщила, что возникновение трещин на фасаде дома было вызвано целым рядом факторов. В том числе это сезонные температурные деформации панелей и естественный износ конструкций."Подобные трещины, которые обнаружены в первом подъезде, существуют по периметру всего дома. Связывать напрямую проведенные земляные работы с выявленными дефектами нельзя. Мы считаем, что вклад от вибрации при работе строительной техники был, однако он крайне незначительный", - отметил генеральный директор экспертной организации Сергей Дремин, чьи слова привели в сообщении.

https://realty.ria.ru/20210527/vladivostok-1734376481.html

https://realty.ria.ru/20210523/zdanie-1733497129.html

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владивосток, происшествия