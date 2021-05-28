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Стали известны заработки деятелей искусств в Москве за 2020 год

Стали известны заработки деятелей искусств в Москве за 2020 год - РИА Новости, 28.05.2021

Стали известны заработки деятелей искусств в Москве за 2020 год

Самой богатой среди деятелей искусства в Москве в 2020 году стала директор "Музея моды" Оксана Федорова (по паспорту Бородина), а из их супругов больше всех... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T11:10

2021-05-28T11:10

2021-05-28T11:11

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Самой богатой среди деятелей искусства в Москве в 2020 году стала директор "Музея моды" Оксана Федорова (по паспорту Бородина), а из их супругов больше всех заработала Ксения Собчак - жена худрука Московского драматического театра на Малой Бронной Константина Богомолова, свидетельствуют данные из деклараций, опубликованные на сайте мэра и правительства Москвы.Оксана Федорова задекларировала 139,4 миллиона рублей. На втором месте – Игорь Бутман, художественный руководитель Московского джазового оркестра, который носит его имя (88,2 миллиона). Немного меньше - около 87,2 миллиона - заработал худрук хора солистов Михаил Турецкий.Богомолов задекларировал 17,9 миллиона рублей, тогда как Собчак - 212,7 миллиона. Художественный руководитель Московского государственного театра эстрады Геннадий Хазанов задекларировал 9,1 миллиона рублей, а его супруга Злата Эльбаум - почти 135,8 миллиона.Директор Московского музея современного искусства Зураб Церетели заработал 32,8 миллиона, при этом у него в собственности 6 земельных участков, 2 жилых дома, 4 квартиры, 2 машиноместа, 30 нежилых помещений, 8 автомобилей.Директор Московского академического театра сатиры Мамед Агаев задекларировал 21,4 миллиона рублей, Ирина Апексимова, директор Московского театра на Таганке - 7,4 миллиона, художественный руководитель – директор театра "Русская песня" Надежда Бабкина - 56,6 миллиона, генеральный директор – художественный руководитель музыкального театра "Геликон-опера" Дмитрий Бертман - 19,4 миллиона, художественный руководитель театрального центра новой драмы "Практика" Марина Брусникина - 10,7 миллиона, худрук Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт - 13,3 миллиона.Художественный руководитель Государственного академического театра имени Моссовета Евгений Марчелли задекларировал 28,4 миллиона рублей, худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков - 24,3 миллиона, Олег Меньшиков, художественный руководитель – директор Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой - 35,1 миллиона, гендиректор Московского государственного академического театра оперетты Владимир Тартаковский - 20,6 миллиона.Директор театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер заработал 29 миллионов рублей, худрук театра "Модернъ" Юрий Грымов - 8,2 миллиона, худрук театра "Уголок дедушки Дурова" Юрий Дуров - 25,3 миллиона, худрук театра Et Cetera Александр Калягин - 7,6 миллиона, худрук Московского академического театра имени Маяковского Карбаускис Миндаугас - 8,6 миллиона.Намного меньше заработали в 2020 году художественный руководитель "Школы современной пьесы" Иосиф Райхельгауз (5,1 миллиона) и Юрий Куклачев, художественный руководитель "Театр кошек Куклачева" (5,8 миллиона). Худрук "Московского театрально-концертного музыкального объединения под руководством Градского" Александр Градский заработал 4,2 миллиона.

https://ria.ru/20210503/teatry-1730141274.html

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