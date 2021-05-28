https://ria.ru/20210528/disney-1734673044.html

Роскомнадзор предупредил "Канал Disney" о вредном для детей мультфильме

Роскомнадзор предупредил "Канал Disney" о вредном для детей мультфильме - РИА Новости, 29.05.2021

Роскомнадзор предупредил "Канал Disney" о вредном для детей мультфильме

Роскомнадзор уведомил "Канал Disney" о недопустимости распространения вредного для детей контента, говорится в телеграм-канале ведомства. РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-28T20:38

2021-05-28T20:38

2021-05-29T02:00

россия

disney channel (телеканал)

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/16090/15/160901533_0:0:2388:1343_1920x0_80_0_0_31245e621c7c637cfdb7b1ed28c69601.jpg

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Роскомнадзор уведомил "Канал Disney" о недопустимости распространения вредного для детей контента, говорится в телеграм-канале ведомства.Как напомнили в Роскомнадзоре, ранее компания Disney выпустила на экраты короткометражный мультфильм Out, в котором у главного героя нетрадиционная сексуальная ориентация.Роскомнадзор сообщил, что направил телеканалу профилактическое письмо, в котором разъяснил нормы законодательства России.В частности, в обращении указано, что по российским законам запрещено пропагандировать среди детей подобную информацию, отрицающую семейные ценности и пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения. При этом пропаганда таких отношений среди детей в СМИ расценивается как административное правонарушение.Телеканалу рекомендовали строго следовать российским законам и не заниматься распространением контента, который может нанести вред здоровью и развитию несовершеннолетних.Ранее МВД России возбудило административное дело о гей-пропаганде из-за рекламных роликов Dolce&Gabbana в Instagram. В полиции посчитали, что реклама бренда может "причинить вред здоровью и развитию" детей.Как сообщал РИА Новости депутат Госдумы Михаил Романов, он отправил запрос в полицию после того, как к нему обратился "возмущенный гражданин". Этот человек заметил, что в марте этого года D&G разметил два рекламных видео с двумя целующимися девушками и юношами под слоганом Love is love ("Любовь есть любовь"). Ролики можно было посмотреть без каких-либо ограничений по возрасту.

https://ria.ru/20210507/education-1730714412.html

https://ria.ru/20210528/gosduma-1734592153.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, disney channel (телеканал), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество