https://ria.ru/20210528/disney-1734673044.html
Роскомнадзор предупредил "Канал Disney" о вредном для детей мультфильме
Роскомнадзор предупредил "Канал Disney" о вредном для детей мультфильме - РИА Новости, 29.05.2021
Роскомнадзор предупредил "Канал Disney" о вредном для детей мультфильме
Роскомнадзор уведомил "Канал Disney" о недопустимости распространения вредного для детей контента, говорится в телеграм-канале ведомства. РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-28T20:38
2021-05-28T20:38
2021-05-29T02:00
россия
disney channel (телеканал)
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Роскомнадзор уведомил "Канал Disney" о недопустимости распространения вредного для детей контента, говорится в телеграм-канале ведомства.Как напомнили в Роскомнадзоре, ранее компания Disney выпустила на экраты короткометражный мультфильм Out, в котором у главного героя нетрадиционная сексуальная ориентация.Роскомнадзор сообщил, что направил телеканалу профилактическое письмо, в котором разъяснил нормы законодательства России.В частности, в обращении указано, что по российским законам запрещено пропагандировать среди детей подобную информацию, отрицающую семейные ценности и пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения. При этом пропаганда таких отношений среди детей в СМИ расценивается как административное правонарушение.Телеканалу рекомендовали строго следовать российским законам и не заниматься распространением контента, который может нанести вред здоровью и развитию несовершеннолетних.Ранее МВД России возбудило административное дело о гей-пропаганде из-за рекламных роликов Dolce&Gabbana в Instagram. В полиции посчитали, что реклама бренда может "причинить вред здоровью и развитию" детей.Как сообщал РИА Новости депутат Госдумы Михаил Романов, он отправил запрос в полицию после того, как к нему обратился "возмущенный гражданин". Этот человек заметил, что в марте этого года D&G разметил два рекламных видео с двумя целующимися девушками и юношами под слоганом Love is love ("Любовь есть любовь"). Ролики можно было посмотреть без каких-либо ограничений по возрасту.
https://ria.ru/20210507/education-1730714412.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, disney channel (телеканал), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Роскомнадзор
уведомил "Канал Disney" о недопустимости распространения вредного для детей контента, говорится в телеграм
-канале ведомства.
Как напомнили в Роскомнадзоре, ранее компания Disney выпустила на экраты короткометражный мультфильм Out, в котором у главного героя нетрадиционная сексуальная ориентация.
Роскомнадзор сообщил, что направил телеканалу профилактическое письмо, в котором разъяснил нормы законодательства России
.
В частности, в обращении указано, что по российским законам запрещено пропагандировать среди детей подобную информацию, отрицающую семейные ценности и пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения. При этом пропаганда таких отношений среди детей в СМИ расценивается как административное правонарушение.
Телеканалу рекомендовали строго следовать российским законам и не заниматься распространением контента, который может нанести вред здоровью и развитию несовершеннолетних.
Ранее МВД России возбудило административное дело о гей-пропаганде из-за рекламных роликов Dolce&Gabbana
в Instagram. В полиции посчитали, что реклама бренда может "причинить вред здоровью и развитию" детей.
Как сообщал РИА Новости депутат Госдумы Михаил Романов, он отправил запрос в полицию после того, как к нему обратился "возмущенный гражданин". Этот человек заметил, что в марте этого года D&G разметил два рекламных видео с двумя целующимися девушками и юношами под слоганом Love is love ("Любовь есть любовь"). Ролики можно было посмотреть без каких-либо ограничений по возрасту.