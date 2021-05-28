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Чижов заявил о готовности восстановить прежние формы диалога с ЕС
Чижов заявил о готовности восстановить прежние формы диалога с ЕС - РИА Новости, 28.05.2021
Чижов заявил о готовности восстановить прежние формы диалога с ЕС
Россия готова к восстановлению прежних форматов сотрудничества с Евросоюзом, но можно было бы оценить и новые формы взаимодействия, сказал РИА Новости... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T07:25
2021-05-28T07:25
россия
владимир чижов
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 28 мая - РИА Новости. Россия готова к восстановлению прежних форматов сотрудничества с Евросоюзом, но можно было бы оценить и новые формы взаимодействия, сказал РИА Новости постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов."Но принципы, которые должны лежать в основе наших отношений, неизменны – это взаимное уважение, обоюдный учёт интересов, равноправие и совместная ответственность за будущее нашего общего континента", - добавил Чижов.Отвечая на вопрос, не уменьшилось ли количество контактов российской стороны с ЕС в Брюсселе после нашумевшего визита главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в Москву в феврале, Чижов сказал: "Рабочие контакты продолжаются"."Дело не в том, кого и где якобы унизили, а в том, что итоги визита Жозепа Борреля в Москву подверглись некой, я бы сказал, идеологической обработке, которая не пошла на пользу нашим отношениям", - добавил он.
https://ria.ru/20210528/diplomatiya-1734520562.html
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россия, владимир чижов, евросоюз, в мире

Чижов заявил о готовности восстановить прежние формы диалога с ЕС

07:25 28.05.2021
 
© РИА Новости / Геннадий МельникВладимир Чижов
Владимир Чижов - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Геннадий Мельник
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БРЮССЕЛЬ, 28 мая - РИА Новости. Россия готова к восстановлению прежних форматов сотрудничества с Евросоюзом, но можно было бы оценить и новые формы взаимодействия, сказал РИА Новости постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.
"Мы готовы к восстановлению тех форматов сотрудничества, которые у нас были до нынешнего кризиса. При этом не ставим вопрос о механическом воспроизведении всей той архитектуры диалога, которая существовала ранее. Надо совместно творчески оценить, какие, возможно, потребуются новые формы взаимодействия", - сказал он.
Владимир Чижов - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
07:16
Чижов призвал Евросоюз активизировать диалог с Россией
"Но принципы, которые должны лежать в основе наших отношений, неизменны – это взаимное уважение, обоюдный учёт интересов, равноправие и совместная ответственность за будущее нашего общего континента", - добавил Чижов.
Отвечая на вопрос, не уменьшилось ли количество контактов российской стороны с ЕС в Брюсселе после нашумевшего визита главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в Москву в феврале, Чижов сказал: "Рабочие контакты продолжаются".
"Дело не в том, кого и где якобы унизили, а в том, что итоги визита Жозепа Борреля в Москву подверглись некой, я бы сказал, идеологической обработке, которая не пошла на пользу нашим отношениям", - добавил он.
Владимир Чижов - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
07:14
Чижов: в ЕС есть понимание, что он связан с Россией общим будущим
 
РоссияВладимир ЧижовЕвросоюзВ мире
 
 
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