https://ria.ru/20210528/diplomatiya-1734520837.html
Чижов заявил о готовности восстановить прежние формы диалога с ЕС
Чижов заявил о готовности восстановить прежние формы диалога с ЕС - РИА Новости, 28.05.2021
Чижов заявил о готовности восстановить прежние формы диалога с ЕС
Россия готова к восстановлению прежних форматов сотрудничества с Евросоюзом, но можно было бы оценить и новые формы взаимодействия, сказал РИА Новости... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T07:25
2021-05-28T07:25
2021-05-28T07:25
россия
владимир чижов
евросоюз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152282/09/1522820983_0:282:5456:3351_1920x0_80_0_0_32c4cc41d7e568b03318b76fe5fd8bb3.jpg
БРЮССЕЛЬ, 28 мая - РИА Новости. Россия готова к восстановлению прежних форматов сотрудничества с Евросоюзом, но можно было бы оценить и новые формы взаимодействия, сказал РИА Новости постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов."Но принципы, которые должны лежать в основе наших отношений, неизменны – это взаимное уважение, обоюдный учёт интересов, равноправие и совместная ответственность за будущее нашего общего континента", - добавил Чижов.Отвечая на вопрос, не уменьшилось ли количество контактов российской стороны с ЕС в Брюсселе после нашумевшего визита главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в Москву в феврале, Чижов сказал: "Рабочие контакты продолжаются"."Дело не в том, кого и где якобы унизили, а в том, что итоги визита Жозепа Борреля в Москву подверглись некой, я бы сказал, идеологической обработке, которая не пошла на пользу нашим отношениям", - добавил он.
https://ria.ru/20210528/diplomatiya-1734520562.html
https://ria.ru/20210528/diplomatiya-1734520400.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/152282/09/1522820983_307:0:5150:3632_1920x0_80_0_0_2a1405a1250f8f1b377063206d1429e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир чижов, евросоюз, в мире