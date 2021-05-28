https://ria.ru/20210528/diplomatiya-1734520837.html

Чижов заявил о готовности восстановить прежние формы диалога с ЕС

Чижов заявил о готовности восстановить прежние формы диалога с ЕС - РИА Новости, 28.05.2021

Чижов заявил о готовности восстановить прежние формы диалога с ЕС

Россия готова к восстановлению прежних форматов сотрудничества с Евросоюзом, но можно было бы оценить и новые формы взаимодействия, сказал РИА Новости... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T07:25

2021-05-28T07:25

2021-05-28T07:25

россия

владимир чижов

евросоюз

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 28 мая - РИА Новости. Россия готова к восстановлению прежних форматов сотрудничества с Евросоюзом, но можно было бы оценить и новые формы взаимодействия, сказал РИА Новости постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов."Но принципы, которые должны лежать в основе наших отношений, неизменны – это взаимное уважение, обоюдный учёт интересов, равноправие и совместная ответственность за будущее нашего общего континента", - добавил Чижов.Отвечая на вопрос, не уменьшилось ли количество контактов российской стороны с ЕС в Брюсселе после нашумевшего визита главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в Москву в феврале, Чижов сказал: "Рабочие контакты продолжаются"."Дело не в том, кого и где якобы унизили, а в том, что итоги визита Жозепа Борреля в Москву подверглись некой, я бы сказал, идеологической обработке, которая не пошла на пользу нашим отношениям", - добавил он.

https://ria.ru/20210528/diplomatiya-1734520562.html

https://ria.ru/20210528/diplomatiya-1734520400.html

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россия, владимир чижов, евросоюз, в мире