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В России планируют ужесточить правила вывоза детей иностранцами
В России планируют ужесточить правила вывоза детей иностранцами - РИА Новости, 28.05.2021
В России планируют ужесточить правила вывоза детей иностранцами
Порядок вывоза детей за границу при разногласиях родителей ужесточат: теперь родитель-иностранец, который настоял на запрете выезда ребенка, и сам не сможет... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T11:47
2021-05-28T11:47
россия
госдума рф
владимир груздев
общество
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Порядок вывоза детей за границу при разногласиях родителей ужесточат: теперь родитель-иностранец, который настоял на запрете выезда ребенка, и сам не сможет вывезти его из страны.Как сообщил РИА Новости в пятницу председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев, соответствующие поправки уже одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, в которую он входит."Система становится гибче: родители смогут прописывать адресные запреты, включая в стоп-лист определенные страны. Отозвать же заявление можно будет во внесудебном порядке", – сказал Груздев.Родитель-россиянин, подавший заявление о запрете на выезд ребенка, сам сможет выезжать вместе с ребенком: "Запрет распространяется только на выезд ребенка с другим родителем или самостоятельные поездки".Однако родитель-иностранец, подавший такое заявление, сам не сможет выехать вместе с ребенком."Необходимость подобной нормы обусловлена тем, что на практике нередки случаи, когда родители-иностранцы вывозят своих детей – граждан России за границу при наличии разногласий с другим родителем, являющимся гражданином нашей страны", - пояснил Груздев.Он добавил, что сейчас инициатива готовится ко второму чтению в Госдуме.
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россия, госдума рф, владимир груздев, общество

В России планируют ужесточить правила вывоза детей иностранцами

11:47 28.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСемья в переходе терминала аэропорта Домодедово
Семья в переходе терминала аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Порядок вывоза детей за границу при разногласиях родителей ужесточат: теперь родитель-иностранец, который настоял на запрете выезда ребенка, и сам не сможет вывезти его из страны.
Как сообщил РИА Новости в пятницу председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев, соответствующие поправки уже одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, в которую он входит.
"Система становится гибче: родители смогут прописывать адресные запреты, включая в стоп-лист определенные страны. Отозвать же заявление можно будет во внесудебном порядке", – сказал Груздев.
Родитель-россиянин, подавший заявление о запрете на выезд ребенка, сам сможет выезжать вместе с ребенком: "Запрет распространяется только на выезд ребенка с другим родителем или самостоятельные поездки".
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Однако родитель-иностранец, подавший такое заявление, сам не сможет выехать вместе с ребенком.
"Необходимость подобной нормы обусловлена тем, что на практике нередки случаи, когда родители-иностранцы вывозят своих детей – граждан России за границу при наличии разногласий с другим родителем, являющимся гражданином нашей страны", - пояснил Груздев.
Он добавил, что сейчас инициатива готовится ко второму чтению в Госдуме.
 
РоссияГосдума РФВладимир ГруздевОбщество
 
 
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