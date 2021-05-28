https://ria.ru/20210528/deti-1734555676.html

В России планируют ужесточить правила вывоза детей иностранцами

В России планируют ужесточить правила вывоза детей иностранцами - РИА Новости, 28.05.2021

В России планируют ужесточить правила вывоза детей иностранцами

Порядок вывоза детей за границу при разногласиях родителей ужесточат: теперь родитель-иностранец, который настоял на запрете выезда ребенка, и сам не сможет... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T11:47

2021-05-28T11:47

2021-05-28T11:47

россия

госдума рф

владимир груздев

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600933708_0:281:3141:2048_1920x0_80_0_0_bb5c76af2b7f3cdf041d30b4769d662f.jpg

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Порядок вывоза детей за границу при разногласиях родителей ужесточат: теперь родитель-иностранец, который настоял на запрете выезда ребенка, и сам не сможет вывезти его из страны.Как сообщил РИА Новости в пятницу председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев, соответствующие поправки уже одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, в которую он входит."Система становится гибче: родители смогут прописывать адресные запреты, включая в стоп-лист определенные страны. Отозвать же заявление можно будет во внесудебном порядке", – сказал Груздев.Родитель-россиянин, подавший заявление о запрете на выезд ребенка, сам сможет выезжать вместе с ребенком: "Запрет распространяется только на выезд ребенка с другим родителем или самостоятельные поездки".Однако родитель-иностранец, подавший такое заявление, сам не сможет выехать вместе с ребенком."Необходимость подобной нормы обусловлена тем, что на практике нередки случаи, когда родители-иностранцы вывозят своих детей – граждан России за границу при наличии разногласий с другим родителем, являющимся гражданином нашей страны", - пояснил Груздев.Он добавил, что сейчас инициатива готовится ко второму чтению в Госдуме.

https://ria.ru/20210208/usynovlenie-1596185292.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, госдума рф, владимир груздев, общество