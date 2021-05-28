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Россиянка получила 360 тысяч рублей за несуществующего ребенка
Россиянка получила 360 тысяч рублей за несуществующего ребенка - РИА Новости, 28.05.2021
Россиянка получила 360 тысяч рублей за несуществующего ребенка
Жительница Тюмени получила 360 тысяч рублей материнского капитала за несуществующего ребенка, сообщили в областной прокуратуре. РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T01:26
2021-05-28T01:34
материнский капитал
тюмень
происшествия
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Жительница Тюмени получила 360 тысяч рублей материнского капитала за несуществующего ребенка, сообщили в областной прокуратуре.Женщина, по данным правоохранительных органов, смогла приобрести поддельное свидетельство на якобы родившегося в марте прошлого года сына. Затем 37-летняя жительница Тюмени обратилась в МФЦ для получения пособий и материнского капитала. С мая 2020 года по февраль 2021 года она получила свыше 360 тысяч рублей.Женщине предъявили обвинения. Инкриминируемая статья предусматривает наказание, не связанное с лишением свободы.Материнский капитал в виде государственной финансовой поддержки был введен 1 января 2007 года, чтобы повысить рождаемость в стране.В 2021 году размер материнского капитала за первого ребенка, родившегося с 1 января 2020 года, составляет 483 881 рубля 83 копейки. Если в семье появился второй ребенок (в том числе, был усыновлен), то дополнительная выплата — 155 550 рублей.Материнский капитал можно потратить на улучшение жилищных условий, получение образование либо инвестировать в пенсионные накопления матери.
https://ria.ru/20210517/matkapital-1732589208.html
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материнский капитал, тюмень, происшествия

Россиянка получила 360 тысяч рублей за несуществующего ребенка

01:26 28.05.2021 (обновлено: 01:34 28.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Жительница Тюмени получила 360 тысяч рублей материнского капитала за несуществующего ребенка, сообщили в областной прокуратуре.
Женщина, по данным правоохранительных органов, смогла приобрести поддельное свидетельство на якобы родившегося в марте прошлого года сына. Затем 37-летняя жительница Тюмени обратилась в МФЦ для получения пособий и материнского капитала. С мая 2020 года по февраль 2021 года она получила свыше 360 тысяч рублей.
Женщине предъявили обвинения. Инкриминируемая статья предусматривает наказание, не связанное с лишением свободы.
Материнский капитал в виде государственной финансовой поддержки был введен 1 января 2007 года, чтобы повысить рождаемость в стране.
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17 мая, 10:32
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В 2021 году размер материнского капитала за первого ребенка, родившегося с 1 января 2020 года, составляет 483 881 рубля 83 копейки. Если в семье появился второй ребенок (в том числе, был усыновлен), то дополнительная выплата — 155 550 рублей.
Материнский капитал можно потратить на улучшение жилищных условий, получение образование либо инвестировать в пенсионные накопления матери.
 
Материнский капиталТюменьПроисшествия
 
 
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