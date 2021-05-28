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Названо лучшее время для вакцинации от COVID-19
Названо лучшее время для вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 28.05.2021
Названо лучшее время для вакцинации от COVID-19
Когда лучше всего сделать прививку от коронавируса, объяснил в интервью радио Sputnik врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T02:11
2021-05-28T02:11
2021-05-28T02:11
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владимир болибок
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Когда лучше всего сделать прививку от коронавируса, объяснил в интервью радио Sputnik врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.По его мнению, сейчас самое подходящее время для вакцинации. Лето – пора отпусков, люди начинают активно перемещаться, число контактов значительно увеличивается, поэтому нужно постараться заранее обеспечить себе максимальную защиту, отметил врач.Тем, кто уже перенес COVID-19, спустя полгода имеет смысл сделать вакцинацию, так как это увеличит шансы избежать повторного заражения и поможет преодолеть постковидный синдром, уверен врач. По его словам, датские исследователи сделали вывод, что постковидное состояние хорошо преодолевается, если человек получает полную дозу вакцины, то есть оба компонента. "Постковидное состояние связано со слабым иммунным ответом. У людей, перенесших коронавирусную инфекцию, "ошметки" от коронавируса циркулируют в организме, провоцируют все время микроочаги воспаления. Обломки коронавируса могут находиться в клетках несколько месяцев, пока не пройдет регенерация тканей. Как только мы делаем вакцинацию, уровень антител подскакивает, антитела "чистят" организм от чужеродных белков коронавируса", – объяснил Владимир Болибок в интервью радио Sputnik.
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владимир болибок, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости.
Когда лучше всего сделать прививку от коронавируса, объяснил в интервью радио Sputnik
врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок
.
По его мнению, сейчас самое подходящее время для вакцинации. Лето – пора отпусков, люди начинают активно перемещаться, число контактов значительно увеличивается, поэтому нужно постараться заранее обеспечить себе максимальную защиту, отметил врач.
"Лучше прививку сделать прямо сейчас, не откладывая, чтобы быть уверенным, что при любых поездках вы и ваше ближайшее окружение защищены от возможной коронавирусной инфекции. Тем более сейчас наблюдается тенденция, что люди, переболевшие в прошлом году, повторно сдают положительные ПЦР-тесты, они болеют нетяжело, но тем не менее это коронавирусная инфекция", – подчеркнул Владимир Болибок.
Тем, кто уже перенес COVID-19, спустя полгода имеет смысл сделать вакцинацию, так как это увеличит шансы избежать повторного заражения и поможет преодолеть постковидный синдром, уверен врач. По его словам, датские исследователи сделали вывод, что постковидное состояние хорошо преодолевается, если человек получает полную дозу вакцины, то есть оба компонента.
"Постковидное состояние связано со слабым иммунным ответом. У людей, перенесших коронавирусную инфекцию, "ошметки" от коронавируса циркулируют в организме, провоцируют все время микроочаги воспаления. Обломки коронавируса могут находиться в клетках несколько месяцев, пока не пройдет регенерация тканей. Как только мы делаем вакцинацию, уровень антител подскакивает, антитела "чистят" организм от чужеродных белков коронавируса", – объяснил Владимир Болибок в интервью радио Sputnik.