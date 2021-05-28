https://ria.ru/20210528/chukotka-1734430477.html
На Чукотке сняли на видео, как белые медвежата играют в шуге
На Чукотке сняли на видео, как белые медвежата играют в шуге - РИА Новости, 28.05.2021
На Чукотке сняли на видео, как белые медвежата играют в шуге
Фотограф и участник "Медвежьего патруля" на Чукотке Максим Деминов снял на видео игры белых медвежат в шуге. РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T02:03
2021-05-28T02:03
2021-05-28T02:03
туризм
чукотский автономный округ
туризм
чукотка
белые медведи
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155227/86/1552278613_0:46:1603:948_1920x0_80_0_0_f942ed9e2b7a1a54030965d0ce48fce9.jpg
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Фотограф и участник "Медвежьего патруля" на Чукотке Максим Деминов снял на видео игры белых медвежат в шуге.Шуга — это мелкий рыхлый лед, появляющийся перед ледоставом или идущий весной по воде. Уникальные кадры опубликованы на Youtube-канале автора. Отвечая на комментарии пользователей он поясняет, что наблюдение и съемка велась с дрона. "Заодно и показываем, что белый медведь совсем не такой каким его обычно представляют: страшным кровожадным хищником, мечтающим убить и съесть человека! – пишет Максим Деминов. – А на самом деле это интересные животные, довольно общительные и любопытные. Хотя при этом не надо забывать, что это хищники".
https://ria.ru/20210401/arktika-1603678458.html
чукотский автономный округ
чукотка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155227/86/1552278613_141:0:1464:992_1920x0_80_0_0_63e2d14c3164c9d82a8aacb4f4740ed4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чукотский автономный округ, туризм, чукотка, белые медведи, новости - туризм