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Туризм
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На Чукотке сняли на видео, как белые медвежата играют в шуге
На Чукотке сняли на видео, как белые медвежата играют в шуге - РИА Новости, 28.05.2021
На Чукотке сняли на видео, как белые медвежата играют в шуге
Фотограф и участник "Медвежьего патруля" на Чукотке Максим Деминов снял на видео игры белых медвежат в шуге. РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T02:03
2021-05-28T02:03
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чукотский автономный округ
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чукотка
белые медведи
новости - туризм
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Фотограф и участник "Медвежьего патруля" на Чукотке Максим Деминов снял на видео игры белых медвежат в шуге.Шуга — это мелкий рыхлый лед, появляющийся перед ледоставом или идущий весной по воде. Уникальные кадры опубликованы на Youtube-канале автора. Отвечая на комментарии пользователей он поясняет, что наблюдение и съемка велась с дрона. "Заодно и показываем, что белый медведь совсем не такой каким его обычно представляют: страшным кровожадным хищником, мечтающим убить и съесть человека! – пишет Максим Деминов. – А на самом деле это интересные животные, довольно общительные и любопытные. Хотя при этом не надо забывать, что это хищники".
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чукотский автономный округ, туризм, чукотка, белые медведи, новости - туризм

На Чукотке сняли на видео, как белые медвежата играют в шуге

02:03 28.05.2021
 
© Фото : Научно-экспедиционный центр по исследованию морских млекопитающихБелый медвежонок около села Рыркайпий на Чукотке
Белый медвежонок около села Рыркайпий на Чукотке - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© Фото : Научно-экспедиционный центр по исследованию морских млекопитающих
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Фотограф и участник "Медвежьего патруля" на Чукотке Максим Деминов снял на видео игры белых медвежат в шуге.
Шуга — это мелкий рыхлый лед, появляющийся перед ледоставом или идущий весной по воде.
Уникальные кадры опубликованы на Youtube-канале автора. Отвечая на комментарии пользователей он поясняет, что наблюдение и съемка велась с дрона.
"Заодно и показываем, что белый медведь совсем не такой каким его обычно представляют: страшным кровожадным хищником, мечтающим убить и съесть человека! – пишет Максим Деминов. – А на самом деле это интересные животные, довольно общительные и любопытные. Хотя при этом не надо забывать, что это хищники".
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