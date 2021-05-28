https://ria.ru/20210528/chukotka-1734430477.html

На Чукотке сняли на видео, как белые медвежата играют в шуге

На Чукотке сняли на видео, как белые медвежата играют в шуге - РИА Новости, 28.05.2021

На Чукотке сняли на видео, как белые медвежата играют в шуге

Фотограф и участник "Медвежьего патруля" на Чукотке Максим Деминов снял на видео игры белых медвежат в шуге. РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T02:03

2021-05-28T02:03

2021-05-28T02:03

туризм

чукотский автономный округ

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чукотка

белые медведи

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Фотограф и участник "Медвежьего патруля" на Чукотке Максим Деминов снял на видео игры белых медвежат в шуге.Шуга — это мелкий рыхлый лед, появляющийся перед ледоставом или идущий весной по воде. Уникальные кадры опубликованы на Youtube-канале автора. Отвечая на комментарии пользователей он поясняет, что наблюдение и съемка велась с дрона. "Заодно и показываем, что белый медведь совсем не такой каким его обычно представляют: страшным кровожадным хищником, мечтающим убить и съесть человека! – пишет Максим Деминов. – А на самом деле это интересные животные, довольно общительные и любопытные. Хотя при этом не надо забывать, что это хищники".

https://ria.ru/20210401/arktika-1603678458.html

чукотский автономный округ

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чукотский автономный округ, туризм, чукотка, белые медведи, новости - туризм