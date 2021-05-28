https://ria.ru/20210528/chekunkov-1734555659.html
Глава Минвостока рассказал об альтернативе Суэцкому каналу
Глава Минвостока рассказал об альтернативе Суэцкому каналу - РИА Новости, 28.05.2021
Глава Минвостока рассказал об альтернативе Суэцкому каналу
Крупнейшие азиатские страны уже рассматривают Северный морской путь (СМП) как альтернативу перегруженному Суэцкому каналу, заявил глава Минвостокразвития РФ... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T11:47
2021-05-28T11:47
2021-05-28T11:47
россия
алексей чекунков
суэцкий канал
северный морской путь
министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии)
экономика
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Крупнейшие азиатские страны уже рассматривают Северный морской путь (СМП) как альтернативу перегруженному Суэцкому каналу, заявил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков."Крупнейшие азиатские страны рассматривают СМП как альтернативный перегруженному Суэцкому каналу транспортный коридор между Азией и Европой", - заявил Чекунков на коллегии министерства."Путь по СМП на 40% короче и по открытой воде на 7 суток быстрее", - уточнил он.
https://ria.ru/20210515/kanal-1732469677.html
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россия, алексей чекунков, суэцкий канал, северный морской путь, министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии), экономика