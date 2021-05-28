https://ria.ru/20210528/chekunkov-1734555659.html

Глава Минвостока рассказал об альтернативе Суэцкому каналу

Глава Минвостока рассказал об альтернативе Суэцкому каналу - РИА Новости, 28.05.2021

Глава Минвостока рассказал об альтернативе Суэцкому каналу

Крупнейшие азиатские страны уже рассматривают Северный морской путь (СМП) как альтернативу перегруженному Суэцкому каналу, заявил глава Минвостокразвития РФ... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T11:47

2021-05-28T11:47

2021-05-28T11:47

россия

алексей чекунков

суэцкий канал

северный морской путь

министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии)

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156258/35/1562583505_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d43e679d7b6a344511c0fe6a5c461419.jpg

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Крупнейшие азиатские страны уже рассматривают Северный морской путь (СМП) как альтернативу перегруженному Суэцкому каналу, заявил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков."Крупнейшие азиатские страны рассматривают СМП как альтернативный перегруженному Суэцкому каналу транспортный коридор между Азией и Европой", - заявил Чекунков на коллегии министерства."Путь по СМП на 40% короче и по открытой воде на 7 суток быстрее", - уточнил он.

https://ria.ru/20210515/kanal-1732469677.html

россия

суэцкий канал

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей чекунков, суэцкий канал, северный морской путь, министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии), экономика