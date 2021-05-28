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Байден представил проект бюджета на рекордные шесть триллионов долларов
Байден представил проект бюджета на рекордные шесть триллионов долларов - РИА Новости, 28.05.2021
Байден представил проект бюджета на рекордные шесть триллионов долларов
Президент США Джо Байден в пятницу представил конгрессу детальный проект бюджета страны на предстоящий 2022 финансовый год, он предусматривает увеличение... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T23:45
2021-05-28T23:45
2021-05-28T23:45
россия
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джо байден
китай
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ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден в пятницу представил конгрессу детальный проект бюджета страны на предстоящий 2022 финансовый год, он предусматривает увеличение государственных расходов почти в четыре раза - до 6 триллионов долларов.Согласно документу, опубликованному на сайте Белого дома, сумма правительственных расходов, заложенных командой Байдена в бюджет, выросла с 1,52 триллиона долларов (в апрельской редакции) почти в четыре раза. Ожидается, что такие расходы правительства США станут наибольшими со времен окончания Второй мировой войны.Предлагаемые расходы на нужды Пентагона не изменились по сравнению с первоначальной редакцией и составили 715 миллиардов долларов. В целом, на оборонные нужды Байден просит у конгресса почти 753 миллиарда (+12,5 миллиарда долларов по сравнению с показателем предыдущего года). Ключевыми целями затрат на оборону, как и прежде, называются отражение угрозы со стороны Китая и России. Новой строчкой в бюджете предлагается сделать борьбу с "внутренним терроризмом", о котором заговорили после штурма Капитолия - на это предлагается потратить 131 миллион долларов.В бюджет США на предстоящий финансовый год Байден и его команда предлагают заложить доходы на сумму примерно 4,17 триллиона долларов. Предполагается, что поступления будут расти за счет увеличения налоговой нагрузки на компании и физических лиц с высокими доходами.Президентский проект бюджета представляет собой запрос конгрессу и носит предварительный характер. В дальнейшем цифры, как правило, корректируются, однако документ наглядно свидетельствует о приоритетах той или иной американской администрации.Документ был представлен конгрессу в пятницу днем, перед продолжительным перерывом в его работе по случаю Дня поминовения в США (в текущем году выпадает на 31 мая). Таким образом, конгрессмены не смогут приступить к обсуждению проекта президентского бюджета до окончания этого перерыва.
https://ria.ru/20210528/pentagon-1734677950.html
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россия, капитолий, министерство обороны сша, джо байден, китай, сша
ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости.
Президент США Джо Байден
в пятницу представил конгрессу детальный проект бюджета страны на предстоящий 2022 финансовый год, он предусматривает увеличение государственных расходов почти в четыре раза - до 6 триллионов долларов.
Согласно документу, опубликованному на сайте Белого дома, сумма правительственных расходов, заложенных командой Байдена в бюджет, выросла с 1,52 триллиона долларов (в апрельской редакции) почти в четыре раза. Ожидается, что такие расходы правительства США станут наибольшими со времен окончания Второй мировой войны.
Предлагаемые расходы на нужды Пентагона
не изменились по сравнению с первоначальной редакцией и составили 715 миллиардов долларов. В целом, на оборонные нужды Байден просит у конгресса почти 753 миллиарда (+12,5 миллиарда долларов по сравнению с показателем предыдущего года). Ключевыми целями затрат на оборону, как и прежде, называются отражение угрозы со стороны Китая
и России
. Новой строчкой в бюджете предлагается сделать борьбу с "внутренним терроризмом", о котором заговорили после штурма Капитолия
- на это предлагается потратить 131 миллион долларов.
В бюджет США на предстоящий финансовый год Байден и его команда предлагают заложить доходы на сумму примерно 4,17 триллиона долларов. Предполагается, что поступления будут расти за счет увеличения налоговой нагрузки на компании и физических лиц с высокими доходами.
Президентский проект бюджета представляет собой запрос конгрессу и носит предварительный характер. В дальнейшем цифры, как правило, корректируются, однако документ наглядно свидетельствует о приоритетах той или иной американской администрации.
Документ был представлен конгрессу в пятницу днем, перед продолжительным перерывом в его работе по случаю Дня поминовения в США (в текущем году выпадает на 31 мая). Таким образом, конгрессмены не смогут приступить к обсуждению проекта президентского бюджета до окончания этого перерыва.