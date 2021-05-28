https://ria.ru/20210528/byudzhet-1734680294.html
Байден попросил увеличить бюджет НАСА
Байден попросил увеличить бюджет НАСА - РИА Новости, 28.05.2021
Байден попросил увеличить бюджет НАСА
Администрация президента США Джо Байдена запросила у конгресса на реализацию программ НАСА в 2022 году 24,8 миллиарда долларов, на 6,6% больше, чем годом ранее, РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T22:08
2021-05-28T22:08
2021-05-28T22:34
билл нельсон
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ВАШИНГТОН, 28 мая – РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена запросила у конгресса на реализацию программ НАСА в 2022 году 24,8 миллиарда долларов, на 6,6% больше, чем годом ранее, сообщил на брифинге в пятницу глава агентства Билл Нельсон.Пои словам главы НАСА, предложенный президентом бюджет является "агрессивным и движущим агентство вперед".Нельсон отметил, что особое внимание в бюджете уделено программам изучения Земли. На это в бюджете запрошено 2,25 миллиарда долларов – рекордная, по словам Нельсона, сумма. Для сравнения, в 2021 финансовом году на изучение Земли были запрошены 2 миллиарда долларов.На поддержание работы Международной космической станции в 2022 году запрошено 1,3 миллиарда долларов, на исследование далекого космоса бюджетом заложено 6,8 миллиарда долларов.Президентский проект бюджета на следующий финансовый год, который начнется 1 октября, поступает в конгресс, где может претерпеть существенные изменения. После рассмотрения конгрессом, принятия поправок и утверждения, он должен быть подписан президентом.
https://ria.ru/20210528/pentagon-1734677950.html
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билл нельсон, земля, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, в мире, наса, джо байден, сша