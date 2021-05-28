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Пролив Босфор. Справка

Пролив Босфор. Справка - РИА Новости, 28.05.2021

Пролив Босфор. Справка

Босфор (Bosphorus) – пролив между Европой и Малой Азией, соединяет Черное море с Мраморным. РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T23:56

2021-05-28T23:56

2021-05-28T23:57

россия

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лига наций

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босфор

справки

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Босфор (Bosphorus) – пролив между Европой и Малой Азией, соединяет Черное море с Мраморным.В паре с Дарданеллами соединяет Черное море с Эгейским, которое является частью Средиземного. Босфор является частью внутриевразийской границы и самым узким межконтинентальным проливом в мире.На обеих сторонах пролива расположен турецкий город Стамбул.Длина пролива составляет около 30 километров. Максимальная ширина пролива - 3700 метров на севере, минимальная ширина – 700 метров. Глубина фарватера составляет от 33 до 80 метров.Название, которое означает "бычачий брод", пролив, согласно древнегреческому мифу, получил от того, что в этом месте возлюбленная Зевса Ио переплыла море, приняв вид коровы. Когда впоследствии многие проливы получили то же название, этот был назван Фракийским.Предполагается, что Босфор образовался 5-7,5 тысяч лет назад.Прежде уровень Черного и Средиземного морей был существенно ниже, и они не были связаны. В конце последнего ледникового периода в результате таяния крупных масс льда и снега уровень воды в обоих водоемах резко повысился. Мощный поток воды за считанные дни пробил себе дорогу из одного моря в другое - об этом свидетельствуют рельеф дна и другие признаки.Пролив Босфор имеет важнейшее геополитическое положение. Со времен Троянской войны XIII-XII веков до н. э. он неоднократно становился причиной международной напряженности, особенно в периоды ослабления одной из основных великих держав.При Византийской империи (IV-XV века), а после ее падения - во времена Османской империи пролив Босфор оставался внутренним делом этих государств.После окончания Первой мировой войны, согласно Севрскому мирному договору 1920 года, Босфор был объявлен демилитаризованной зоной под контролем Лиги Наций.В настоящее время действует договор о режиме турецких проливов (Конвенция Монтре), подписанный в 1936 году, согласно которому Босфор является международной судоходной зоной.Сегодня с точки зрения современного международного права Босфор является "открытым морем": торговые суда всех стран обладают свободой прохода через пролив как в мирное, так и в военное время, но Турция сохранила за собой право ограничивать передвижение по проливу судов нечерноморских стран.Проход пролива Босфор связан со значительными трудностями. Фарватер, которым идут суда, извилист, имеет S-образную конфигурацию, повторяет извилистую линию побережья.Босфор является одним из важнейших проливов, так как обеспечивает доступ к Средиземному морю и мировым океанам большой части России, Украины, Закавказья и юго-восточной Европы. Помимо сельскохозяйственных и промышленных продуктов, большую роль в экспорте через Босфор играет нефть из России и Каспийского региона.Берега пролива соединяют три моста и два тоннеля: автомобильно-железнодорожный мост Султана Селима Грозного, автомобильный мост Султана Мехмеда Фатиха, автомобильный Босфорский мост, железнодорожный тоннель "Мармарай", автомобильный тоннель "Евразия".Пролив Босфор занимает особое место среди известных наиболее труднопроходимых проливов в мире из-за интенсивного движения транзитных судов, паромной переправы, мелких судов, течения до шести узлов и резких изменений погоды в осенне-зимний период.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дарданеллы, лига наций, средиземное море, босфор, справки, в мире