https://ria.ru/20210528/bosfor-1734679627.html
Власти Стамбула прокомментировали ситуацию в Босфоре
Власти Стамбула прокомментировали ситуацию в Босфоре - РИА Новости, 29.05.2021
Власти Стамбула прокомментировали ситуацию в Босфоре
Инцидент с танкером в проливе Босфор в Стамбуле не привел к человеческим жертвам, ущерба для окружающей среды нет, сообщила администрация города. РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-28T22:04
2021-05-28T22:04
2021-05-29T00:02
турция
босфор
стамбул
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/05/1604231484_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_028fd4f37274ca72262985e02f9c1812.jpg
АНКАРА, 28 мая – РИА Новости. Инцидент с танкером в проливе Босфор в Стамбуле не привел к человеческим жертвам, ущерба для окружающей среды нет, сообщила администрация города.Как ранее сообщило главное управление береговой охраны Турции, потерявший управление хорватский танкер RAVA, из-за которого перекрыли пролив Босфор, буксируют к месту якорной стоянки. Ранее сообщалось, что из-за поломки рулевого управления танкер начал дрейфовать в сторону берега в районе квартала Еникёй и был остановлен за 300 метров до берега срочно прибывшими к месту происшествия буксирами береговой охраны."В результате инцидента с танкером пострадавших нет, ущерба окружающей среде и материальных потерь нет. Операция по буксировке танкера планируется закончить в ближайшие минуты. Как только она будет закончена, движение по проливу Босфор будет сразу же восстановлено", - говорится в сообщении администрации Стамбула.
https://ria.ru/20210528/bosfor-1734672619.html
https://ria.ru/20210528/bosfor-1734685488.html
турция
босфор
стамбул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/05/1604231484_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_39e0b211cf167b838f00c901b8176b21.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, босфор, стамбул, в мире