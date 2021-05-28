https://ria.ru/20210528/bosfor-1734679627.html

Власти Стамбула прокомментировали ситуацию в Босфоре

Власти Стамбула прокомментировали ситуацию в Босфоре - РИА Новости, 29.05.2021

Власти Стамбула прокомментировали ситуацию в Босфоре

Инцидент с танкером в проливе Босфор в Стамбуле не привел к человеческим жертвам, ущерба для окружающей среды нет, сообщила администрация города. РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-28T22:04

2021-05-28T22:04

2021-05-29T00:02

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АНКАРА, 28 мая – РИА Новости. Инцидент с танкером в проливе Босфор в Стамбуле не привел к человеческим жертвам, ущерба для окружающей среды нет, сообщила администрация города.Как ранее сообщило главное управление береговой охраны Турции, потерявший управление хорватский танкер RAVA, из-за которого перекрыли пролив Босфор, буксируют к месту якорной стоянки. Ранее сообщалось, что из-за поломки рулевого управления танкер начал дрейфовать в сторону берега в районе квартала Еникёй и был остановлен за 300 метров до берега срочно прибывшими к месту происшествия буксирами береговой охраны."В результате инцидента с танкером пострадавших нет, ущерба окружающей среде и материальных потерь нет. Операция по буксировке танкера планируется закончить в ближайшие минуты. Как только она будет закончена, движение по проливу Босфор будет сразу же восстановлено", - говорится в сообщении администрации Стамбула.

https://ria.ru/20210528/bosfor-1734672619.html

https://ria.ru/20210528/bosfor-1734685488.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, босфор, стамбул, в мире