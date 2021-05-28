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Власти Стамбула прокомментировали ситуацию в Босфоре
Власти Стамбула прокомментировали ситуацию в Босфоре - РИА Новости, 29.05.2021
Власти Стамбула прокомментировали ситуацию в Босфоре
Инцидент с танкером в проливе Босфор в Стамбуле не привел к человеческим жертвам, ущерба для окружающей среды нет, сообщила администрация города. РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-28T22:04
2021-05-29T00:02
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стамбул
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АНКАРА, 28 мая – РИА Новости. Инцидент с танкером в проливе Босфор в Стамбуле не привел к человеческим жертвам, ущерба для окружающей среды нет, сообщила администрация города.Как ранее сообщило главное управление береговой охраны Турции, потерявший управление хорватский танкер RAVA, из-за которого перекрыли пролив Босфор, буксируют к месту якорной стоянки. Ранее сообщалось, что из-за поломки рулевого управления танкер начал дрейфовать в сторону берега в районе квартала Еникёй и был остановлен за 300 метров до берега срочно прибывшими к месту происшествия буксирами береговой охраны."В результате инцидента с танкером пострадавших нет, ущерба окружающей среде и материальных потерь нет. Операция по буксировке танкера планируется закончить в ближайшие минуты. Как только она будет закончена, движение по проливу Босфор будет сразу же восстановлено", - говорится в сообщении администрации Стамбула.
https://ria.ru/20210528/bosfor-1734672619.html
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турция, босфор, стамбул, в мире

Власти Стамбула прокомментировали ситуацию в Босфоре

22:04 28.05.2021 (обновлено: 00:02 29.05.2021)
 
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкПролив Босфор в Стамбуле
Пролив Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Андрей Стенин
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АНКАРА, 28 мая – РИА Новости. Инцидент с танкером в проливе Босфор в Стамбуле не привел к человеческим жертвам, ущерба для окружающей среды нет, сообщила администрация города.
Как ранее сообщило главное управление береговой охраны Турции, потерявший управление хорватский танкер RAVA, из-за которого перекрыли пролив Босфор, буксируют к месту якорной стоянки. Ранее сообщалось, что из-за поломки рулевого управления танкер начал дрейфовать в сторону берега в районе квартала Еникёй и был остановлен за 300 метров до берега срочно прибывшими к месту происшествия буксирами береговой охраны.
Вид на пролив Босфор - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
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"В результате инцидента с танкером пострадавших нет, ущерба окружающей среде и материальных потерь нет. Операция по буксировке танкера планируется закончить в ближайшие минуты. Как только она будет закончена, движение по проливу Босфор будет сразу же восстановлено", - говорится в сообщении администрации Стамбула.
Вид на Стамбул через пролив Босфор - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
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