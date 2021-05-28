https://ria.ru/20210528/bosfor-1734672619.html

Движение по Босфору остановили из-за аварии с танкером

Движение по Босфору остановили из-за аварии с танкером - РИА Новости, 28.05.2021

Движение по Босфору остановили из-за аварии с танкером

Движение по проливу Босфор в районе Стамбула остановили из-за аварии с танкером, потерявшим управление, передает телеканал NTV. РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T20:35

2021-05-28T20:35

2021-05-28T22:20

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АНКАРА, 28 мая — РИА Новости. Движение по проливу Босфор в районе Стамбула остановили из-за аварии с танкером, потерявшим управление, передает телеканал NTV.Из-за поломки рулевого управления судно RAVA с грузом нефти начало дрейфовать в сторону берега в районе квартала Еникёй. К месту происшествия срочно прибыли буксиры береговой охраны. Им удалось остановить танкер за 300 метров до суши.Сейчас танкер перекрыл движение по проливу в обе стороны.Как сообщили власти Стамбула, пострадавших и ущерба для окружающей среды нет.

https://ria.ru/20210528/konteynerovoz-1734664076.html

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в мире, босфор, стамбул