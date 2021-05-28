https://ria.ru/20210528/bort-1734653399.html

Путин напомнил о ситуации с бортом президента Боливии, говоря о Ryanair

Путин напомнил о ситуации с бортом президента Боливии, говоря о Ryanair - РИА Новости, 28.05.2021

Путин напомнил о ситуации с бортом президента Боливии, говоря о Ryanair

Президент России Владимир Путин вспомнил, как посадили борт президента Боливии Эво Моралеса для проверки. РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T18:35

2021-05-28T18:35

2021-05-28T19:12

задержание основателя telegram-канала nexta

эдвард сноуден

эво моралес

александр лукашенко

белоруссия

вильнюс

сша

в мире

ryanair

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СОЧИ, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вспомнил, как посадили борт президента Боливии Эво Моралеса для проверки.Путин проводит переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Тот заявил, что покажет российскому лидеру "некоторые документы", связанные с инцидентом вокруг борта Ryanair."Самолет президента Боливии в свое время посадили. Президента вывели из самолета, и ничего, тишина", - вспомнил Путин."Совершенно верно", - добавил Лукашенко.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии в понедельник приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. ЕС призвал как можно скорее принять новые санкции по Белоруссии в связи с авиаинцидентом. Теперь решение лидеров ЕС нуждается в техническом утверждении на министерском уровне.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. 25 мая департамент по авиации минтранса Белоруссии опубликовал расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В расшифровке не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.

https://ria.ru/20210528/zaplyv-1734650308.html

https://ria.ru/20210528/ryanair-1734652613.html

https://ria.ru/20210528/ryanair-1734650680.html

белоруссия

вильнюс

сша

боливия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, эдвард сноуден, эво моралес, александр лукашенко, белоруссия, вильнюс, сша, в мире, ryanair, боливия