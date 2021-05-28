https://ria.ru/20210528/bikovich-1734669598.html
Биковичу грозит штраф за езду на квадроцикле в национальном парке
Биковичу грозит штраф за езду на квадроцикле в национальном парке - РИА Новости, 28.05.2021
Биковичу грозит штраф за езду на квадроцикле в национальном парке
Актеру Милошу Биковичу грозит штраф за катание на квадроцикле по территории национального парка "Куршская коса" в Калининградской области, рассказала РИА... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T20:08
2021-05-28T20:08
2021-05-28T20:13
милош бикович
куршская коса
балтийское море
юнеско
калининградская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155535/76/1555357644_0:290:3072:2018_1920x0_80_0_0_d40317badf941fe46f428069e0c9d1d1.jpg
КАЛИНИНГРАД, 28 мая - РИА Новости. Актеру Милошу Биковичу грозит штраф за катание на квадроцикле по территории национального парка "Куршская коса" в Калининградской области, рассказала РИА Новости представитель нацпарка Ольга Большакова.Видео о том, как он катается на квадроцикле по песчаным дюнам в национальном парке актер опубликовал на своей странице в Instagram. В Калининградской области Бикович снимается в комедии "Хочу замуж"."Пребывание в заповедной зоне запрещено, тем более на квадроцикле. Мы сейчас разбираемся, но за такое нарушение актеру грозит штраф 4 тысячи рублей", - сказала Большакова.Куршская коса - это узкая песчаная полоса суши между Балтийским морем и Куршским заливом, которая образует самый маленький национальный парк в стране, входит в список наследия ЮНЕСКО. В границах нацпарка находятся три населенных пункта и российско-литовская госграница.
https://ria.ru/20210224/grazhdanstvo-1598823175.html
куршская коса
балтийское море
калининградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155535/76/1555357644_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_8428ca46e576afdfba428789efe8ed35.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
милош бикович, куршская коса, балтийское море, юнеско, калининградская область