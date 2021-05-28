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Биковичу грозит штраф за езду на квадроцикле в национальном парке
Биковичу грозит штраф за езду на квадроцикле в национальном парке - РИА Новости, 28.05.2021
Биковичу грозит штраф за езду на квадроцикле в национальном парке
Актеру Милошу Биковичу грозит штраф за катание на квадроцикле по территории национального парка "Куршская коса" в Калининградской области, рассказала РИА... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T20:08
2021-05-28T20:13
милош бикович
куршская коса
балтийское море
юнеско
калининградская область
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КАЛИНИНГРАД, 28 мая - РИА Новости. Актеру Милошу Биковичу грозит штраф за катание на квадроцикле по территории национального парка "Куршская коса" в Калининградской области, рассказала РИА Новости представитель нацпарка Ольга Большакова.Видео о том, как он катается на квадроцикле по песчаным дюнам в национальном парке актер опубликовал на своей странице в Instagram. В Калининградской области Бикович снимается в комедии "Хочу замуж"."Пребывание в заповедной зоне запрещено, тем более на квадроцикле. Мы сейчас разбираемся, но за такое нарушение актеру грозит штраф 4 тысячи рублей", - сказала Большакова.Куршская коса - это узкая песчаная полоса суши между Балтийским морем и Куршским заливом, которая образует самый маленький национальный парк в стране, входит в список наследия ЮНЕСКО. В границах нацпарка находятся три населенных пункта и российско-литовская госграница.
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куршская коса
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милош бикович, куршская коса, балтийское море, юнеско, калининградская область

Биковичу грозит штраф за езду на квадроцикле в национальном парке

20:08 28.05.2021 (обновлено: 20:13 28.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАктер Милош Бикович во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" во второй день ПМЭФ
Актер Милош Бикович во время интервью на стенде МИА Россия сегодня во второй день ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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КАЛИНИНГРАД, 28 мая - РИА Новости. Актеру Милошу Биковичу грозит штраф за катание на квадроцикле по территории национального парка "Куршская коса" в Калининградской области, рассказала РИА Новости представитель нацпарка Ольга Большакова.
Видео о том, как он катается на квадроцикле по песчаным дюнам в национальном парке актер опубликовал на своей странице в Instagram. В Калининградской области Бикович снимается в комедии "Хочу замуж".
"Пребывание в заповедной зоне запрещено, тем более на квадроцикле. Мы сейчас разбираемся, но за такое нарушение актеру грозит штраф 4 тысячи рублей", - сказала Большакова.
Куршская коса - это узкая песчаная полоса суши между Балтийским морем и Куршским заливом, которая образует самый маленький национальный парк в стране, входит в список наследия ЮНЕСКО. В границах нацпарка находятся три населенных пункта и российско-литовская госграница.
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Милош БиковичКуршская косаБалтийское мореЮНЕСКОКалининградская область
 
 
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