https://ria.ru/20210528/bikovich-1734669598.html

Биковичу грозит штраф за езду на квадроцикле в национальном парке

Биковичу грозит штраф за езду на квадроцикле в национальном парке - РИА Новости, 28.05.2021

Биковичу грозит штраф за езду на квадроцикле в национальном парке

Актеру Милошу Биковичу грозит штраф за катание на квадроцикле по территории национального парка "Куршская коса" в Калининградской области, рассказала РИА... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T20:08

2021-05-28T20:08

2021-05-28T20:13

милош бикович

куршская коса

балтийское море

юнеско

калининградская область

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КАЛИНИНГРАД, 28 мая - РИА Новости. Актеру Милошу Биковичу грозит штраф за катание на квадроцикле по территории национального парка "Куршская коса" в Калининградской области, рассказала РИА Новости представитель нацпарка Ольга Большакова.Видео о том, как он катается на квадроцикле по песчаным дюнам в национальном парке актер опубликовал на своей странице в Instagram. В Калининградской области Бикович снимается в комедии "Хочу замуж"."Пребывание в заповедной зоне запрещено, тем более на квадроцикле. Мы сейчас разбираемся, но за такое нарушение актеру грозит штраф 4 тысячи рублей", - сказала Большакова.Куршская коса - это узкая песчаная полоса суши между Балтийским морем и Куршским заливом, которая образует самый маленький национальный парк в стране, входит в список наследия ЮНЕСКО. В границах нацпарка находятся три населенных пункта и российско-литовская госграница.

https://ria.ru/20210224/grazhdanstvo-1598823175.html

куршская коса

балтийское море

калининградская область

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милош бикович, куршская коса, балтийское море, юнеско, калининградская область