https://ria.ru/20210528/berlin-1734592839.html
Берлин призвал отменить решение о запрете трех НПО в России
Берлин призвал отменить решение о запрете трех НПО в России - РИА Новости, 28.05.2021
Берлин призвал отменить решение о запрете трех НПО в России
Правительство ФРГ призывает Генпрокуратуру РФ отменить решение о запрете трех немецких неправительственных организаций (НПО) в России, заявил на брифинге в... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T14:29
2021-05-28T14:29
2021-05-28T14:29
россия
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германия
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БЕРЛИН, 28 мая - РИА Новости. Правительство ФРГ призывает Генпрокуратуру РФ отменить решение о запрете трех немецких неправительственных организаций (НПО) в России, заявил на брифинге в Берлине официальный представитель кабмина Штеффен Зайберт."Правительство ФРГ осуждает решение Генпрокуратуры РФ о так называемой нежелательной деятельности трех неправительственных организаций из Германии с запретом на деятельность в России... Две из этих организаций, против которых приняты столь жесткие меры, в течение многих лет участвуют в "Петербургском диалоге". Мы восприняли это с большим недоумением. Это организации, которые выступают за диалог и понимание... Как правительство ФРГ, мы призываем к отмене этой несправедливой меры", - сказал Зайберт.Ранее немецкое правление "Петербургского диалога" отказалось от совместного заседания 8-9 июля в Москве из-за признания нежелательной деятельности трех немецких неправительственных организаций в России, осудило соответствующее решение Генпрокуратуры РФ.Генпрокуратура РФ в среду приняла решение о признании деятельности ряда иностранных неправительственных организаций из Германии нежелательной на территории Российской Федерации. Речь идет о трех НПО: "Форум русскоязычных европейцев" (Forum Russischsprachiger Europäer e.V.)*, "Центр либеральной современности" (Zentrum für Liberale Moderne GmbH)* и "Немецко-русский обмен" (Deutsch-Russischer Austausch e.V.)*. Отмечается, что их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ.Глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал "серьезным ударом" по отношениям с РФ решение о запрете трех немецких НПО, которые "прилагают усилия для достижения взаимопонимания между нашими двумя странами и людьми". Он призвал отменить данное решение и поддерживать свободный обмен мнений между гражданскими обществами Германии и России.В немецкой неправительственной организации "Форум русскоязычных европейцев" (Forum Russischsprachiger Europäer e.V.) не согласны с решением Генпрокуратуры РФ и утверждают, что не вмешиваются в политическую жизнь России, заявили РИА Новости в НПО.*Организация, признанная в России нежелательной.
https://ria.ru/20210527/es-1734396130.html
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россия, штеффен зайберт, хайко маас, мид германии, генеральная прокуратура рф, германия, берлин (город), в мире
БЕРЛИН, 28 мая - РИА Новости.
Правительство ФРГ призывает Генпрокуратуру
РФ отменить решение о запрете трех немецких неправительственных организаций (НПО) в России
, заявил на брифинге в Берлине
официальный представитель кабмина Штеффен Зайберт
.
"Правительство ФРГ осуждает решение Генпрокуратуры РФ о так называемой нежелательной деятельности трех неправительственных организаций из Германии с запретом на деятельность в России... Две из этих организаций, против которых приняты столь жесткие меры, в течение многих лет участвуют в "Петербургском диалоге". Мы восприняли это с большим недоумением. Это организации, которые выступают за диалог и понимание... Как правительство ФРГ, мы призываем к отмене этой несправедливой меры", - сказал Зайберт.
Ранее немецкое правление "Петербургского диалога" отказалось от совместного заседания 8-9 июля в Москве из-за признания нежелательной деятельности трех немецких неправительственных организаций в России, осудило соответствующее решение Генпрокуратуры РФ.
Генпрокуратура РФ в среду приняла решение о признании деятельности ряда иностранных неправительственных организаций из Германии нежелательной на территории Российской Федерации. Речь идет о трех НПО: "Форум русскоязычных европейцев" (Forum Russischsprachiger Europäer e.V.)*, "Центр либеральной современности" (Zentrum für Liberale Moderne GmbH)* и "Немецко-русский обмен" (Deutsch-Russischer Austausch e.V.)*. Отмечается, что их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ.
Глава МИД ФРГ Хайко Маас
назвал "серьезным ударом" по отношениям с РФ решение о запрете трех немецких НПО, которые "прилагают усилия для достижения взаимопонимания между нашими двумя странами и людьми". Он призвал отменить данное решение и поддерживать свободный обмен мнений между гражданскими обществами Германии
и России.
В немецкой неправительственной организации "Форум русскоязычных европейцев" (Forum Russischsprachiger Europäer e.V.) не согласны с решением Генпрокуратуры РФ и утверждают, что не вмешиваются в политическую жизнь России, заявили РИА Новости в НПО.
*Организация, признанная в России нежелательной.